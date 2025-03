Hasiči vyrazili k hranicím, nainstalovali zábrany proti slintavce a kulhavce

Součástí ochranných opatření jsou také dezinfekční pásy. „Všechna vozidla s hmotností nad 3,5 tuny přepravující zvířata nebo ta, která jsou k přepravě zvířat určena, vozidla přepravující živočišné produkty, vedlejší živočišné produkty nebo získané produkty musí při průjezdu vybranými hraničními přechody projet dekontaminačním stanovištěm,“ vysvětlila mluvčí hasičů Kamila Langerová.

Opatření se týkají také hraničních přechodů Lanžhot – Brodské v Jihomoravském kraji a Starý Hrozenkov – Drietoma ve Zlínském kraji. Vyplývají z nařízení Státní veterinární správy z 26. března k ochraně státního území před nebezpečím zavlečení nebezpečné nákazy slintavky ze Slovenské republiky.

Policisté na místě namátkově vybírají i další vozidla a ta, která přijíždějí z oblastí s nákazou, posílají na dezinfekci také. „Do dnešní desáté hodiny projelo dezinfekčním stanovištěm na přechodu Mosty u Jablunkova dvanáct vozidel, na přechodu Bílá – Bumbálka tři vozidla,“ doplnila Langerová.

Dezinfekční pásy jsou vyrobeny ze sorpčního koberce s pryžovými nájezdovými hranami, které se napouštějí dezinfekčním činidlem. „Byly poskytnuty Správou státních hmotných rezerv a jejich distribuci na jednotlivé hraniční přechody zajistili hasiči,“ doplnila mluvčí.

Opatření jsou přísná

Na živočišných farmách v kraji už začala platit mimořádná preventivní opatření na základě nařízení Státní veterinární správy. „My jsme začali s preventivními opatřeními už v době, kdy se první ohniska nákazy objevila v Maďarsku,“ uvedl například Petr Ficbauer, ředitel živočišné výroby společnosti Agrosumak ze Suchdola nad Odrou.

„Nejhorší kontaminace je přes pneumatiky aut či podrážky bot, virus se ale může šířit i vzduchem, při dobrém větru i 20 kilometrů daleko, po vodě to může být až 60 kilometrů. Při těchto teplotách, jaké jsou nyní, se virus dokáže udržet při životě velmi dlouho,“ popsal Ficbauer nebezpečí spojená se slintavkou a kulhavkou.

Podle jeho slov může být zvíře poté, co se nakazí, infekční už za pět dní. „V případě nákazy to může zlikvidovat chovy všude v okolí,“ podotkl.

Opatření jsou poměrně přísná. „Uzavřeli jsme farmy, dovnitř nesmí cizí lidé, ani cizí vozidla. Parkuje se mimo areály, když už nějaké auto musí vjet dovnitř, tak jej nejprve dezinfikujeme postřikem, kola, blatníky, korby. Zaměstnanci, když jdou do práce, se musí vysvléct z civilního oblečení, projít přes dezinfekci a pak se obléci do pracovního,“ popsal Ficbauer.

„Stát měl konat dříve“

Podle farmáře Jaroslava Lyse z Kateřinic na Novojičínsku stát s opatřeními zaspal. „Kontroly jsou jen na hlavních hraničních přechodech, kdo chce něco převézt, může využít jakýkoliv jiný menší, který není hlídaný. Slintavka a kulhavka tady nebyla padesát let, to je situace, kdy už měla být povolána armáda a hlídat celé hranice, to nebezpečí je obrovské. Vláda nereagovala dostatečně, my zemědělci se akorát můžeme bát,“ nastínil Lys.

Nelíbí se mu ani, jak v sousedním Slovensku přistupují k likvidaci nákazy. „Je strašné, že se nakažená zvířata vozí do kafilerie až 250 kilometrů daleko, to jen napomáhá dalšímu šíření. Stejně tak to mohou dále šířit auta, která mrtvá zvířata převážejí,“ řekl.

Není jediný, koho situace na Slovensku činí nervózním. „Chovatelé hospodářských zvířat jsou velmi zneklidnění zejména po zveřejnění informací v médiích o nedostatečné úrovni zabezpečení proti šíření této nebezpečné nákazy při převozu kadáverů se SLAK do kafilerie. Na základě těchto zpráv máme za to, že slovenská strana prevenci podcenila, a celou situaci považujeme za obrovské riziko,“ uvedla ve svém stanovisku Asociace soukromých zemědělců ČR.

Ta požádala ministra zemědělství, aby se pokusil jednat se svým slovenským protějškem, popřípadě dalšími představiteli slovenské vlády, a požadoval bezpodmínečné zajištění skutečně maximální prevence na jejich straně tak, aby se nemoc nerozšířila do Česka či do dalších států.

„Situace může být o to komplikovanější, že tato nemoc zde nebyla padesát let a stát ani chovatelé s ní nemají téměř žádné zkušenosti. Při vypuknutí nemoci na našem území tak může hrozit obrovský chaos a ekonomické ztráty nedozírných rozměrů,“ varuje asociace.