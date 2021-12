Rozpočet vykryje Opava z našetřených peněz, chce přilákat nové obyvatele

Opavský rozpočet na příští rok bude schodkový. Příjmy budou v hodnotě 1,3 miliardy korun, výdaje budou o zhruba 200 milionů korun vyšší. „Schodek ve výši 192 milionů uhradíme z našetřených peněz,“ uvedl primátor Tomáš Navrátil.

Hledání úspor by se nemělo promítnout v peněženkách obyvatel. „Snažili jsme se šetřit na provozu, ale nezdražovat poplatky. A nechtěli jsme ani snížit kvalitu služeb,“ dodal Navrátil.

Radní si přejí více rozhýbat děti. „Dáme více peněz do sportu. Ne profesionálním klubům, ale dětem. Dostaneme je ven od počítačů,“ prohlásil primátor.

Vedení města má do nového roku ještě jeden ambiciózní plán. „Chceme z Opavy udělat sedmdesátitisícové město. Přilákat nové obyvatele, vytvořit pro ně atraktivní místo k životu,“ sdělil Navrátil. Na začátku letošního roku měla Opava podle Českého statistického úřadu zhruba 56 tisíc obyvatel.

Podle primátora je cíl splnitelný. „Není to žádná chiméra. Staví se obchvaty i bydlení. Když tu bude to, co tu má být, dostaneme lidi zpátky,“ věří Tomáš Navrátil.