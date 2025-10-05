„Vystavujeme především rytiny podle děl jeho dvorních malířů Bartolomea Sprangera, Hanse von Aachena a Josepha Heintze staršího,“ uvedla mluvčí muzea Romana Cieslarová.
Tito umělci byli autory předloh, jež do mědirytiny převáděli nejvýznamnější grafici své doby a i na rytce samotné se výstava nazvaná Umělci na dvoře Rudolfa II. zaměřuje.
„Představí především členy významných ryteckých rodin Sadelerů a Kilianů,“ upřesnila Cieslarová.
Díla pocházejí ze sbírek muzea, a to si grafickým kabinetem z rudolfinské doby připomíná 450.výročí korunovace Rudolfa II. českým králem, k němuž došlo 22. září 1575 v Praze.
Rudolf II. Habsburský žil v letech 1552 až 1612 a jako poslední císař si zvolil Prahu sídelním městem. Právě v ní pak soustředil mnohé přední umělce a vědce, občas ale také šarlatány.
Rovněž založil a rozšiřoval slovutnou rudolfinskou sbírku uměleckých děl. Politicky však úspěšný nebyl a rok před svou smrtí nuceně abdikoval.