Opavská sladká minulost zaujala muzejníky, hledají další artefakty

Žaneta Motlová
  11:45
Od někdejší slavné oplatkářské firmy Fiedor přes tradiční Opavii až po dnešní, nadnárodní Mondelez. Centrum Opavy opanovala panelová výstava, která mapuje 185 let výroby oplatků a cukrovinek ve slezské metropoli. Historikové zároveň hledají další artefakty s ní spojené.
V roce 1967 v Opavii vyfotili výrobky určené na vývoz.

V roce 1967 v Opavii vyfotili výrobky určené na vývoz. | foto: Slezské zemské muzeum Opava

Výroba v Opavii v roce 1962
Výroba těsta pro sušenky Disko v roce 1989
Výroba Kreolek
Výroba Fidorek nazývaných Capri. Jednalo se o kulaté oplatky v čokoládě s...
14 fotografií

„Byla a stále je to jedna z klíčových místních firem s nadregionálním přesahem. A ačkoliv jde o tradiční a zažitou opavskou výrobu, historických předmětů s ní spjatých je bohužel minimum. Rádi bychom našli další dobové artefakty a rozšířili tak sbírkový fond,“ uvedl historik Slezského zemského muzea Michal Valeček.

Dodal, že muzeum má zatím fotografie z výroby z 50. a 60. let, několik plakátů a letáků a velmi málo hmotných předmětů.

„Nedávno se nám například podařilo získat přepravní krabici Fiedor a také kovový obal na bonbony. Je toho velmi málo mimo jiné i proto, že při přechodu fronty druhé světové války byla část vybavení firmy odvezena neznámo kam,“ uvedl Valeček.

Firma v Opavě testuje stometrovou pec na sušenky, prvních pět tun nikdo nesní

Pracovníci muzea tedy zároveň s výstavou, kterou kurátoři připravili ve spolupráci se společností u Mondelez, jež je pokračovatelem opavské tradice výroby sladkostí a cukrovinek, vyzvali vlastníky historických předmětů nebo dokumentů souvisejících s provozem firem Fiedor a Opavia do roku 1990, aby se přihlásili.

Pátrají po etiketách, plakátech a reklamách, fotografiích, ale také třeba po menších součástech strojního vybavení továrny.

Kampaň trvá do konce listopadu a deset vylosovaných dárců čeká dárkový balíček, vstupenky do muzejních areálů i některá z publikací opavských muzejníků.

„Uvidíme, co se nám sejde. V případě fotografií bychom z nich mohli sestavit online výstavu, nebránili bychom se ani minivýstavě hmotných předmětů. Konkrétní plány ale vzejdou až z toho, jak celá kampaň dopadne,“ nastínil Valeček.

S historií výroby oplatek a cukrovinek v Opavě, jež sahá až k roku 1840 a opavské rodině Fiedorů, se zatím lidé mohou seznámit na opavském Horním náměstí.

Na deseti panelech jsou k vidění například fotografie z výstavby původní, dnes již neexistující továrny v Olomoucké ulici, i dobové reklamy a plakáty z dob monarchie a první republiky.

„Fotky přímo z výroby máme až z doby po druhé světové válce. Starší snímky interiérů továrny neexistují,“ dodal k dalším obrazovým materiálům Michal Valeček.

