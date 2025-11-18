Po loňském vyplavení nevěřili v restart, teď opavský podnik zase vyrábí vánoční baňky

Žaneta Motlová
  6:06
Za směnu jim rukama projde až tisíc kusů skleněných vánočních ozdob. Ženy z opavské Slezské tvorby je ručně foukají, plní stříbřitým roztokem, barví i malují. A právě tam vrcholí výroba pro letošní svátky. Poté, co jej loni totálně vyplavila povodeň, už podnik funguje naplno, dál se ale vyrovnává se škodami způsobenými velkou vodou.

„Celé přízemí bylo kompletně pod vodou, místy až dva a půl metru. Přišla sem obrovská povodňová vlna, když na Palhanci praskla protipovodňová hráz. Vylomila všechny dveře, zničila sádrokartonové příčky,“ líčí okamžiky z loňského podzimu vedoucí výroby Jaroslav Veverka.

Ukazuje některé zemní místnosti, kde dál zůstávají až na cihlu oklepané omítky, a dodává, že první příchod po opadnutí vody byl pro všechny velmi emotivní.

Slezská tvorba přišla o prodejnu, kancelářské zázemí, prostory pro výrobu i část skladů. Všude byla spoušť, kterou pokrývala patnácticentimetrová vrstva bahna.

Za směnu jim rukama projde až tisíc kusů skleněných vánočních ozdob. Ženy z opavské Slezské tvorby je ručně foukají a zdobí. Právě tam vrcholí výroba pro letošní svátky. Poté co jej loni vyplavila povodeň, už podnik funguje naplno.
Jaroslav Veverka stojí v obnovené a zvětšené podnikové prodejně vánočních ozdob a ukazuje, jak to ve Slezské tvorbě vypadalo loni. (12. listopad 2025)
Jaroslav Veverka stojí v obnovené a zvětšené podnikové prodejně vánočních ozdob a ukazuje, jak to ve Slezské tvorbě vypadalo loni. (12. listopad 2025)
Za směnu jim rukama projde až tisíc kusů skleněných vánočních ozdob. Ženy z opavské Slezské tvorby je ručně foukají a zdobí. Právě tam vrcholí výroba pro letošní svátky. Poté co jej loni vyplavila povodeň, už podnik funguje naplno.
Za směnu jim rukama projde až tisíc kusů skleněných vánočních ozdob. Ženy z opavské Slezské tvorby je ručně foukají a zdobí. Právě tam vrcholí výroba pro letošní svátky. Poté co jej loni vyplavila povodeň, už podnik funguje naplno.
28 fotografií

„Když jsme to viděli poprvé, říkali jsme si, že to nemůžeme dát dohromady. Je nás tady třicet dva. Tři muži, zbytek ženy. Nedovedli jsme si představit, jak to zvládneme a že to půjde,“ vzpomíná Veverka.

„Škoda se vyšplhala na dvacet milionů,“ vyčísluje Veverka spoušť způsobenou vodou.

Jedna z malířek Lenka Baranová přiznává, že návrat do práce po povodni obrečela. „Hrůza. Vůbec jsme nevěřili, že se to dá zvládnout, jsme tady téměř samé ženy. Pomohli rodinní příslušníci a známí,“ popisuje Baranová, zatímco jednu skleněnou kouli za druhou zdobí lepidlem a pak po nich velkým štětcem roztírá třpytky, jež na vykreslených ornamentech ulpí.

Baňky maluje v přízemní místnosti, kde právě před rokem na maximum hučely vysoušeče a panovalo velké provizorium.

Desítky kontejnerů odpadu

Úklid zničených prostor Slezské tvorby trval měsíc a půl, z podniku se za tu dobu vyvezlo několik desítek kontejnerů odpadu. „Pomáhali i neznámí lidé, solidarita byla obrovská,“ netají dojetí Veverka. Slezské tvorbě zůstala jen místnost na foukání baněk a sklad ve třetím patře.

Zachránit se podařilo také dmychadlo a kompresor. Naopak za své vzala například speciální dřevěná prkna, na která si malířky při práci napíchávají své výrobky.

„Naštěstí jsme měli sklad hotových výrobků ve třetím patře, tak jsme vyzvali lidi, ať nás podpoří objednávkou. Velmi pomohli, dostali jsme se dokonce na trojnásobek běžného prodeje,“ říká Jaroslav Veverka.

A protože kvůli vyplaveným rozvaděčům elektřiny a nefungujícímu propojení firemních systémů množství objednávek zaměstnanci Slezské tvorby zjistili až koncem října, následovala rychlá výroba ozdob v popovodňovém provizoriu.

Lenka Baranová loňský listopad a prosinec označuje jedním slovem – mazec. „Musely jsme nastoupit, zakázek byla spousta. Měly jsme tady jen regály, okolo jely vysoušeče. Byla spousta práce.“

Vzorníky v hlavě

A protože velká voda Slezské tvorbě vzala i celou vzorkovnu, v níž byly po jednom kuse od každé tam vyráběné ozdoby, zůstaly malířkám jen popisy vzorů na kartičkách. „My služebně starší máme vše hodně v hlavě, takže jsme to konzultovaly mezi sebou a radily těm mladším,“ říká Baranová.

Od každého druhu ozdoby si teď znovu výrobna odkládá po jednom kusu, ale rozsahu původní vzorkovny dosáhne až za řadu let. Podnik má totiž na sedmnáct tisíc různých typů ozdob.

Podnik se s následky stále potýká. „Třetina Opavy byla pod vodou, je problém sehnat řemeslníky. Nejsou zedníci, nejsou malíři ani další profese. Po Novém roce nám tady firma nastoupí na další opravy,“ vysvětluje Veverka a přiznává, že opravy jsou i otázkou financí.

Výroba baněk vrcholí. Letos jsou nejžádanější bílé, průhledné a červené ozdoby a v módě je retro. Ve Slezské tvorbě každý kus projde rukama až osmi profesí – od foukání přes stříbření, máčení v barvě, malování či ořez stopek až po balení.

„U toho nejsložitějšího vzoru vezme jen malířka výrobek dvacetkrát do ruky. Naučit se foukání trvá rok a zvládne to jen jeden člověk z deseti. A u malování musíte zdobit dokulata a rovnoměrně rozdělit vzor ze všech stran,“ popisuje vedoucí Veverka specifika unikátní opavské ruční výroby skleněných vánočních ozdob.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Boj o Bedřišku. Obránci kolonie opustili střechu domu, zastal se jich i prezident

Příznivci ostravské lokality Bedřiška obsadili jeden z domů určený k demolici....

Příznivci bývalé hornické kolonie Bedřiška v Ostravě okolo sedmnácté hodiny opustili střechu jednoho z finských domů určených k demolici, který ve čtvrtek ráno obsadili. Situaci na místě celý den...

Přijíždí další tichá Tatra. Zní jako elektrický zubní kartáček

Tatra Force e-Drive BEV 8×8

Kopřivnická automobilka Tatra Trucks představila na pražském e-Salonu 2025 svůj první plně bateriový náklaďák. A ne ledajaký. Elektrický kolos s názvem Tatra Force e-Drive BEV 8×8 si vozí 3 tuny...

Kladno v přestřelce zdolalo Třinec, Sparta padla v Liberci. Hořava po návratu zvítězil

Hokejisté Kladna slaví gól proti Třinci.

Třinečtí hokejisté i ve 22. kole extraligy prohráli, když nestačili na Kladno (3:5). Přesto zůstávají v čele tabulky. Sparta nezvládla utkání v Liberci, padla 0:3 a klesla na třetí příčku. Trenér...

Žaloba Dětí Země zamítnuta. Mimoúrovňová křižovatka v Nošovicích se může stavět

Dálnice D48 u Nošovic s plánovanou mimoúrovňovou křižovatkou, jež na dálnici...

Stát se po letech slibů znovu přiblížil zahájení stavby okružní křižovatky u Nošovic, která má odlehčit dopravě kolem závodu Hyundai. Jde o poslední z velkých závazků, které někdejší vláda Jiřího...

V Bedřišce začala demolice finských domků. Nehoráznost, zlobí se lidé z kolonie

Ostravská kolonie Bedřiška z výšky. (12. listopadu 2025)

V někdejší hornické kolonii Bedřiška v ostravské městské části Mariánské Hory a Hulváky začala demolice vyprázdněných finských domků. Lidé podporující zachování někdejší hornické kolonie ale postup...

Chladnokrevná vražda strážmistra. Mladíka zkazil krvavý brak, dštil tisk

Premium
Památce čet. strážmistra Františka Jahuby, který byl zde dne 13. 4. 1906 ve...

Případ vraždy strážmistra Františka Janhuby, další díl seriálu iDNES.cz Zločiny staré Ostravy, vzbudil ve městě na počátku 20. století velké pobouření. Důvodem bylo i to, že osmnáctiletého vraha...

17. listopadu 2025

V ostravském útulku se nakupila odložená štěňata, potřebují i žrádlo

Ve Psím útulku Ostrava se starají o osm štěňat, pět fen a tři psy. (listopad...

Ostravský městský útulek pro psy se řadu týdnů stará o štěňata, jejichž životní start nebyl přívětivý. Pět štěňat totiž někdo odložil v krabici u objektu útulku v Ostravě-Třebovicích. Další dvě...

17. listopadu 2025  6:54

Nečekal jsem, že Perníkář bude mít takový úspěch, říká držitel Thálie Panzenberger

Petr Panzenberger se stal držitelem Ceny Thálie v kategorii činohra (1....

Poprvé byl nominovaný na divadelní Cenu Thálie a hned významnou poctu získal. Petr Panzenberger přesvědčil porotu výkonem v hodinovém monodramatu Perníkář. Roli nastudoval v ostravském divadle Studio...

16. listopadu 2025  16:26

Nymburští basketbalisté deklasovali Slavii, uspělo i Brno. Děčín natáhl vítěznou sérii

Martin Kříž z Nymburka míří s míčem ke slávistickému koši, sleduje ho Matyáš...

Nymburští basketbalisté deklasovali pražskou Slavii 113:77 a vyhráli i jedenáctý zápas v ligové sezoně. Vyšším rozdílem zvítězili obhájci titulu jen před třemi týdny v duelu s USK Praha, který smetli...

15. listopadu 2025  17:35,  aktualizováno  21:58

Nechceme Turka a Macinku. Přes sto lidí v Ostravě protestovalo proti Motoristům

Demonstrace na Masarykově náměstí v Ostravě proti Filipu Turkovi a Petru...

Přes sto lidí v sobotu odpoledne v Ostravě demonstrovalo proti tomu, aby se Filip Turek a Petr Macinka (Motoristé sobě) stali ministry zahraničních věcí a životního prostředí. Vadí jim jejich údajná...

15. listopadu 2025  17:35

Křísí příběhy ze Sudet. Každé rozhodnutí bylo za války náročné, říká publicista

Premium
Pavel Šuba

Nejprve znovu probudil k životu Morgenland, osadu u Malé Morávky, jež po odsunu původních obyvatel zanikla a zůstal po ní jediný dům a starý jasan. Pak zmapoval téměř zapomenutý divoký odsun...

15. listopadu 2025

Přijíždí další tichá Tatra. Zní jako elektrický zubní kartáček

Tatra Force e-Drive BEV 8×8

Kopřivnická automobilka Tatra Trucks představila na pražském e-Salonu 2025 svůj první plně bateriový náklaďák. A ne ledajaký. Elektrický kolos s názvem Tatra Force e-Drive BEV 8×8 si vozí 3 tuny...

15. listopadu 2025,  aktualizováno  10:02

Kladno v přestřelce zdolalo Třinec, Sparta padla v Liberci. Hořava po návratu zvítězil

Hokejisté Kladna slaví gól proti Třinci.

Třinečtí hokejisté i ve 22. kole extraligy prohráli, když nestačili na Kladno (3:5). Přesto zůstávají v čele tabulky. Sparta nezvládla utkání v Liberci, padla 0:3 a klesla na třetí příčku. Trenér...

14. listopadu 2025  17:20,  aktualizováno  21:50

Podpora narůstá. Zůstaneme, dokud bude potřeba, říkají aktivisté z Bedřišky

Aktivisté svolávají do Bedřišky příznivce této bývalé ostravské hornické...

Boj o bývalou hornickou kolonii Bedřiška v Ostravě zřejmě jen tak neskončí. Aktivisté, kteří ve čtvrtek a v pátek obsadili střechu jedné z budov určených k demolici, plánují zůstat i během týdne....

14. listopadu 2025  10:15,  aktualizováno  15:49

Hellebranda outsider překvapil: Chtěli jsme hnát dopředu, někdy se to nedařilo

Český reprezentant Patrik Hellebrand

Válí v polském Górniku Zabrze, který je po 15 kolech v čele polské ekstraklasy. I díky tomu si záložník Patrik Hellebrand vysloužil pozvánku do fotbalové reprezentace. Premiéru měl ve čtvrtek v...

14. listopadu 2025  13:48

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Neobydlené stavení hořelo, kouř z něj ve vedlejším domě dusil rodinu

Čtyři lidi včetně dvou dětí dnes ošetřili záchranáři v souvislosti s požárem...

Čtyři lidi včetně dvou dětí dnes ošetřili záchranáři v souvislosti s požárem neobydleného objektu ve Frýdlantu nad Ostravicí na Frýdecko-Místecku. Hustý kouř totiž zasáhl i vedlejší dům, z něhož...

14. listopadu 2025  12:31,  aktualizováno  13:23

Ostravská nemocnice přestane vařit zaměstnancům, kvůli výskytu žloutenky

Ilustrační snímek

Městská nemocnice Ostrava (MNO) od soboty pozastaví přípravu a výdej jídel pro své zaměstnance. U jednoho z pracovníků stravovacího provozu se potvrdila žloutenka typu A. Nemocnice prostory...

14. listopadu 2025  13:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.