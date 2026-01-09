Historická radnice ve Slezské Ostravě se rozroste, získá další dvě budovy

Autor:
  17:18
Architekti ze studia A8000 zvítězili v soutěži na přístavbu historické budovy slezskoostravské radnice. Do architektonické soutěže uspořádané obvodem se přihlásilo třicet týmů, přičemž ve finále porotci posuzovali šest návrhů.
Fotogalerie4

Vizualizace přístavby historické radnice ve Slezské Ostravě (9. ledna 2026) | foto: Studio A8000

„Architekti z vítězného studia nejlépe propojili osobitý architektonický přístup s respektem k místu a historii památkově chráněné budovy,“ tlumočil závěr poroty mluvčí radnice Richard Klimek.

Autoři návrhu rozdělili přístavbu na dvě části. Jedna, která má vyrůst vedle historické radnice, má fasádu ve tvaru její repliky. Mezi starou a novou budovu umístili prosklený vstup do celého komplexu s dvoranou a přístupem do další části administrativního zázemí zasazené do svahu za stávajícím sídlem.

Soustava budov jako skladba o třech slokách

„Návrh jsme pojali jako hudební skladbu o třech slokách. Každá má vlastní výraz, přesto je spojuje společný rytmus a struktura,“ přiblížil Pavel Kvintus ze studia A8000.

Cílem záměru je zlepšit zázemí obvodního úřadu a soustředit ho na jedno místo. V historické budově není dost místa. Sídlí tam především volení zástupci, úředníci pracují v bývalém bytovém domě na nedalekém Gagarinově náměstí, který je však technicky i jinak nevyhovující.

„Zvažovali jsme i rekonstrukci, ale stálo by to asi sto padesát milionů korun a nevyřešili bychom problém roztříštěnosti úřadu, což je pro všechny nekomfortní,“ řekl starosta Richard Vereš.

Náklady na přístavbu odhaduje na 280 milionů korun. Obvod by si vzal úvěr. Za příznivé situace by mohla stavba začít v roce 2028.

Slezskoostravská radnice stojí na vyvýšenině nad řekou Ostravicí, nedaleko mostu Miloše Sýkory.

Slezskoostravská radnice stojí na vyvýšenině nad řekou Ostravicí, nedaleko mostu Miloše Sýkory.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Stavba vysněné roubenky v CHKO Beskydy. Jak Richard a Tereza nadchli sousedy

Z důvodu umístění stavby v CHKO musela nová roubenka nekompromisně respektovat...

Když Richard s Terezou podědili chatu po jejím dědečkovi, nebyli si zprvu jistí, jak ji budou využívat. Chtělo to správný čas, místo a nápad, aby sebrali odvahu a proměnili ji v něco zbrusu nového. A...

Pardubice upevnily roli lídra, polepšily si Vary. Kvasnička z Plzně skončil v nemocnici

Hokejisté Karlových Varů se radují z gólu do sítě brněnské Komety.

Hokejová extraliga nabídla v rámci jednoho dne všech sedm zápasů. Do nedělních bitev 38. kola se totiž zapojila také Sparta, která se vrátila ze Spengler Cupu ve Švýcarsku. V prodloužení však...

Řidič v Ostravě blokoval cestu sanitce a bylo mu to jedno. Zásah zdržel o minuty

Řidič blokoval průjezd sanitce, k pacientovi přijel o několik minut později.

Záchranáři v Moravskoslezském kraji řešili na Nový rok dramatický zásah v Ostravě-Hrabůvce. Sanitce s pacientem bránila v průjezdu hustá doprava i řidič osobního auta, který ignoroval výzvy k...

Ignoroval spěchající sanitku a v klidu telefonoval. Řidiče z videa hledá policie

Řidič blokoval průjezd sanitce, k pacientovi přijel o několik minut později.

Po řidiči, který na Nový rok blokoval v Ostravě cestu spěchající sanitce, teď pátrá policie. Učinili tak po záznamu, který záchranáři zveřejnili na Facebooku. Z něj je patrné, že řidič s uvolněním...

Pardubickou výhru na Spartě zařídil Kelemen. Slaví i Litvínov, Plzeň a Olomouc

Momentka z utkání Sparta vs. Pardubice.

Pardubičtí hokejisté vyhráli šlágr neúplného 39. kola extraligy na Spartě 3:2 v prodloužení. Vítězství zařídil svým druhým gólem v utkání Miloš Kelemen. Důležité body vyválčil Litvínov, který zdolal...

Historická radnice ve Slezské Ostravě se rozroste, získá další dvě budovy

Vizualizace přístavby historické radnice ve Slezské Ostravě (9. ledna 2026)

Architekti ze studia A8000 zvítězili v soutěži na přístavbu historické budovy slezskoostravské radnice. Do architektonické soutěže uspořádané obvodem se přihlásilo třicet týmů, přičemž ve finále...

9. ledna 2026  17:18

Policie obvinila exposlance Wolfa z maření úředního rozhodnutí. Skrýval se v Paraguayi

Petr Wolf před zahájením soudu. (27. ledna 2012)

Policie obvinila bývalého poslance Petra Wolfa z maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, sdělila policejní mluvčí Soňa Štětínská. Jméno bývalého politika neuvedla, je ale zřejmé, že jde o...

9. ledna 2026  15:46

Jak na Divokém západě. Obec vypsala odměnu na lišku, ve velkém plení drůbež

Mořkov na Novojičínsku chce dopadnout lišku, která v obci plení stavy drůbeže....

Za dopadení živé lišky tisíc korun. Neobvyklou nabídku zveřejnil Mořkov na Novojičínsku, zřejmě ochočená šelma tam totiž v poslední době pravidelně decimuje stavy drůbeže. Obec také vydala plakátek...

9. ledna 2026  13:55

Strážníci vytáhli z tramvaje nálezce mobilu. Chtěl jsem ho prodat, přiznal

Ostravští strážníci s mužem, který z tramvajové zastávky odcizil zapomenutý...

Všiml si zapomenutého mobilu na zastávce, přešel kvůli tomu tramvajové koleje, přístroj vzal a nastoupil s ním do tramvaje. Nepoctivý nálezce v Ostravě však nepočítal s tím, že jeho počínání sledoval...

9. ledna 2026  9:55

Firmy v kraji plánují velké investice do modernizace výroby i ekologie

Rekonstrukce a oprava vysoké pece číslo 4 v Třineckých železárnách se konala...

Navzdory složité ekonomické situaci, kdy třeba v Třineckých železárnách čekají, jak se podaří zajistit podporu státu pro stavbu elektrické obloukové pece, chystají firmy napříč Moravskoslezským...

9. ledna 2026  7:13

Muž zatápěl v krbu etanolem, plameny mu vážně popálily celé tělo včetně obličeje

ilustrační snímek

Vážné popáleniny utrpěl ve čtvrtek ráno muž na Karvinsku, který v krbu zatápěl etanolem. Zdravotníci ho museli uvést do umělého spánku. Událost nahlásil na tísňovou linku před osmou hodinou sám...

8. ledna 2026  15:52

Jeseníky hlásí ideální podmínky pro běžkaře, v Beskydech by potřebovali víc sněhu

Běžkaři mají v Jeseníkách i v Beskydech mnoho oblíbených tras.

Ve vrcholových partiích Jeseníků je dostatek sněhu a podmínky pro běžkaře jsou téměř ideální. V Beskydech a v nižších polohách Jeseníků mnozí správci s úpravou tratí ještě vyčkávají, doufají v další...

8. ledna 2026  13:46

Ředitel lázní Karlova Studánka odvolal stíhanou manažerku, sám ve funkci skončí

Horské lázně Karlova Studánka, které disponují 468 lůžky.

Trestně stíhaná manažerka státních lázní už nebude vykonávat svou funkci. Ředitel Horských lázní Karlova Studánka Jan Poštulka dnes zaslal Soně Köhlerové odvolání z funkce. Tento krok odůvodnil...

8. ledna 2026  11:49

Mrazivé počasí plní noclehárny v Ostravě, bezdomovci spí i na židli

Zimní program je v ostravském Charitním domě sv. Benedikta Labre připraven.

V celoročně otevřené noclehárně mají zcela plno a ještě přidávají židle, v zimním krizovém nočním centru zbývá jen pár posledních míst. Zájem o nouzové noclehárny Charity Ostrava s klesajícími...

8. ledna 2026  11:02

Ostrava dá letos na vložky do škol milion korun. S projektem začala první

Na všech ostravských základních školách jsou nyní na dívčích záchodech k...

Jeden milion korun poputuje v letošním roce z ostravského rozpočtu na distribuci menstruačních vložek do městských základních škol. Magistrát tak pokračuje v projektu, s nímž začal v roce 2024, kdy...

8. ledna 2026  7:13

Rychlost na olympiádě? Nemyslím, že to bude až takový rozdíl, tvrdí Kundrátek

Obránce třineckých Ocelářů Tomáš Kundrátek.

Startoval už v Pchjongčchangu 2018 a v Pekingu 2022. Nyní se třinecký obránce Tomáš Kundrátek chystá na své třetí olympijské hry, tentokrát do Milána. Je jedním ze dvou obránců z domácí soutěže,...

7. ledna 2026  21:22

Třinec i přes závěrečný tlak porazil Karlovy Vary a posunul se na druhé místo extraligy

Hokejisté Třince se radují z prvního gólu, který vstřelil Marko Daňo (druhý...

Hokejisté Třince porazili v dohrávce 39. extraligového kola Karlovy Vary 6:3. Oceláři vyhráli i pátý zápas pod novým trenérem Borisem Žabkou a posunuli se na druhé místo o bod před Plzeň. Na vedoucí...

7. ledna 2026  16:50,  aktualizováno  20:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.