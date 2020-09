Proč nejsou děti ve škole? Ostravský obvod kontroloval byty a nájemníky

Zástupci obvodu, vlastníka bytů i městské policie kromě zjišťování počtu nájemníků a odhalování záškoláků také kontrolovali stav společných prostor a okolí domů. Nájemníků se také ptali, jak se v lokalitě žije a co jim případně vadí.

Nejčastější odpovědí nájemníků na připomínky k počtu bydlících lidí nebo k přítomnosti školáků byly takové, že lidé navíc tam jsou jen na návštěvě, případně že děti jsou nemocné. „Vše si prověříme,“ poznamenali kontroloři.

„U zhruba desítky domácností bylo zjištěno, že děti do školy neodešly, proto se naši sociální pracovníci na konkrétní rodiny zaměří a budou je společně se školami monitorovat,“ konstatoval slezskoostravský starosta Richard Vereš.

Poznamenal, že v obvodních bytech si úřad drží pořádek, za velmi dobrou označil spolupráci s dominantním vlastníkem bytů, firmou Heimstaden. „Problémem jsou někteří jiní soukromí vlastníci, kteří vstup kontrolorů nepovolují,“ poznamenal.

Luděk Peřina bydlí v jednom z domů v lokalitě od roku 1984. „Byly to hornické baráky, žilo se tady moc dobře. Nyní tady bydlí většinou romské rodiny, což se například projevuje ve větším hluku a také v nepořádku okolo domů. Stěhovat se však už nebudu, jsem tady zvyklý,“ popisoval.

Kontroly bytů vítá: „Určitě se sice někdo vymluví, hloupí nejsou. Ale aspoň nezůstanou tak moc v klidu.“

Přítomnost kontrolorů, strážníků i zástupců médií vyvolal u nájemníků v domech velkou pozornost. „Takové šťáry by se měly dělat v noci,“ poznamenal jeden z nich.

Starosta obvodu i zástupci Heimstadenu upozornili, že podobné kontroly budou pokračovat, a to i na jiných místech.

Heimstaden: Vztahy mezi sousedy mají zásadní vliv

„Taková akce je i v našem zájmu a my iniciativu radnice vítáme. Vnímáme, že klid a vztahy mezi sousedy mají zásadní vliv na spokojenost zákazníků, proto chceme eliminovat vše, co by je mohlo narušovat,“ říká generální ředitel společnosti Heimstaden Jan Rafaj.

Jak uvedla mluvčí Slezské Ostravy Jana Pondělíčková, městský obvod hodlá ve spolupráci s vlastníkem domů v kontrolách pravidelně pokračovat tak, aby společnost Heimstaden na základě konkrétních důkazů mohla řešit přítomnost nenahlášených i problémových osob v lokalitě.

„Zároveň došlo k dohodě se společností o odstranění zjištěných závad a obvod zváží doplnění bezpečnostní kamery do veřejného prostranství mezi domy,“ dodala Pondělíčková.