Muzejní noc zve na patologii, lidé uvidí žlučníkové kameny i nádor prsu

„Lidé čekají to, co často vidí v televizi, ale my nejsme ti soudní patologové z detektivek, z větší části pracujeme se vzorky živých pacientů. Například když si někdo nechá odstranit část kůže s rakovinou, je za tím nejen práce chirurga a kožního lékaře, ale i patologa, který detailně tuto kůži prozkoumá,“ líčí primářka opavského oddělení patologie Eva Sehnálková.

Jak nemocí či zraněním poškozené orgány a další části těla vypadají, je k vidění v muzeu s bezmála třemi stovkami exponátů. Počet se stále rozrůstá, vždy když se objeví nová či neobvyklá diagnóza. Z poslední doby je jich hned několik.

„Nejnovějším vzorkem je chomáč vlasů, který chirurgové vyoperovali malé dívce ze žaludku,“ upozornila primářka.

Chomáč v podstatě vyplnil celý žaludek a stále drží jeho tvar. Lékaři Slezské nemocnice unikátní laparoskopickou operaci provedli v únoru.

A novým preparátem je i covidem zničená plíce. „Každý její kousek má jinou strukturu i barvu,“ popisuje primářka. Plíce je v muzeu uložená hned vedle té, již zničilo kouření. Ta je téměř černá. K nejstarším preparátům naopak patří ty z první světové války, třeba páteř vojáka se střelou uvnitř.

„Mnohé z těch starších nám ukazují věci, které se už dnes téměř nevyskytují, například tuberkulózu ledvin,“ upozorňuje primářka Sehnálková. Opavské muzeum patologie je republikovým unikátem. Tekutinové preparáty sice mají i české lékařské fakulty, avšak bez možnosti návštěv veřejnosti. Jeho základ vznikl před více než sto lety, když exponáty začal pro výukové účely sbírat v roce 1911 profesor Alois Materna. Sbírku rozšiřoval celých 49 let, co v nemocnici působil.

Pak chátrala, část se i ztratila. V roce 1993 zbytek ze sklepa patologie zachránil a vystavil lékař Vladimír Plaček. V roce 2015 byla částečně odborně obnovena. Muzeum lze navštívit každé poslední úterý v měsíci, spolu s laboratořemi a pitevnou ale jen o muzejní noci.