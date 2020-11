Voda ze Slezské Harty pomůže Hané, na jih poteče obřím potrubím

Ve výsledku půjde o potrubí o kapacitě zhruba jednoho kubíku za sekundu, což je v budoucnosti odhadovaná volná kapacita Slezské Harty. Cena díla by se mohla pohybovat okolo dvou miliard korun.

„Orientačně se předpokládají náklady na čerpací stanici, vyrovnávací nádrž a koncové odběrné objekty ve výši 500 milionů korun a náklady na jeden kilometr potrubí s příslušenstvím a jeho uložením ve výši 40 milionů korun,“ vyčíslil odhad nákladů stavby Vojtěch Bílý, mluvčí ministerstva zemědělství.

Plán na propojení povodí Odry s povodím Moravy má nyní podle pondělního rozhodnutí vlády zpracovat státní podnik Povodí Odry.

„Suché roky v uplynulých pěti letech vedly veřejnost v regionu k požadavku zvýšit zabezpečení dodávek vody,“ přiblížil důvody plánování stavby přivaděče mluvčí Bílý. „Ministerstvo proto plánuje posílení vodních zdrojů v povodí Horní Moravy, kde jsou oblasti trpící nedostatkem vody, zdroji z povodí Odry.“

Přivaděč by neměl zásobovat vodou pouze Olomouc, ale i Přerovsko. A vodu by nemuseli využívat jen tamní obyvatelé. Ti v současnosti spotřebovávají hlavně pitnou vodu čerpanou z podzemí, přičemž spodní vody v posledních letech výrazně poklesly následkem sucha.

„V letech 2015 až 2020 se řada lokalit v povodí Moravy, zejména oblast Hornomoravského úvalu, tedy Olomoucko, Přerovsko a Haná, potýkala s nedostatkem vodních zdrojů pro průmysl, zemědělství a pro výrobu pitné vody,“ doplnil ministr zemědělství Miroslav Toman. „Proto jsme iniciovali tento návrh kvůli posílení vodních zdrojů v povodí Horní Moravy.“

Skutečná délka trasy bude větší

Nový vodovodní přivaděč povede buďto z oblasti přehrady Slezská Harta, nebo z vodní nádrže Kružberk v případě, že by šlo o surovou vodu, případně z úpravny vody v Podhradí u Vítkova, která vodu z těchto přehrad pro další využití připravuje.

Skutečná délka potrubního systému bude větší než vzdálenost vzdušnou čarou mezi oběma koncovými místy i proto, že je potřeba počítat s převýšením – údolí Moravice a Hanou dělí hřbety Nízkého Jeseníku, Podhradí je od Olomoucka ještě dál.

Podle mluvčího ministerstva zemědělství Vojtěcha Bílého se státní podnik Povodí Odry musí s cenou investičního záměru vejít do částky dva miliony korun.

„Investiční záměr má být hotový do konce června 2021, do konce září téhož roku by pak měl ministr zemědělství vládě předložit návrh časového harmonogramu a plán na zajištění peněz na dokončení přípravných prací,“ komentoval podrobnosti Bílý. Kudy a odkud přesně trasa plánovaného přivaděče povede, však zatím není jasné.

„Státní podnik Povodí Odry je připraven plnit vládou stanovený úkol,“ uvedla mluvčí společnosti Šárka Vlčková s tím, že na další informace je ještě brzy.

Propojení mezi údolím Moravice a Olomouckým krajem přitom již existuje. Vzniklo před dvaceti lety pro potřeby tehdejší továrny Philips v Hranicích. Z úpravny vody v Podhradí jej provozuje firma SmVaK.

„V současnosti je vybudován vodovodní řad k Hranicím, odkud je odebírána pitná voda pro Přerovsko. Kapacita tohoto přivaděče není plně využita – odběry jsou na úrovni jedné třetiny maximální kapacity,“ konstatoval mluvčí SmVaK Marek Síbrt a dodal, že pro zajištění vládou požadované kapacity by muselo být vybudováno paralelní potrubí.