K zemi půjde další část Slezanky v centru Opavy, řeší se i další využití prostoru

Zhotovitele Opavští vyberou během léta, s bouráním chtějí začít v září. „Pokud vše proběhne podle plánu, měla by být druhá etapa demolice hotová do konce listopadu. Následně budou v lokalitě pokračovat archeologové,“ uvedl mluvčí opavské radnice Roman Konečný.
Předpokládaná hodnota zakázky čítá 33,6 milionu korun, skutečné náklady ukážou až nabídky uchazečů, kteří se do tendru mohou přihlásit do 6. srpna.
Vítěz naváže na první etapu demolice, jež srovnala se zemí rohovou část obchodního domu, a na Horním náměstí zbourá zbylou nízkou část Slezanky. Zajistí i přeložky inženýrských sítí, oplocení staveniště a vyzdění, zateplení a fasádu demolicí obnažené štítové stěny.
Okolní budovy budou sledovat statici
„Protože se Slezanka nachází v městské památkové zóně, budou okolní budovy po celou dobu sledovat statici a v případě jakýchkoli odchylek budou práce okamžitě přerušeny,“ upozornil mluvčí.
Zástupci města současně řeší další využití prostoru po Slezance. Architekti, urbanisté a další odborníci o něm diskutovali v první půlce července. Další setkání má být na podzim.
„Chceme, aby budoucí řešení vznikalo na základě odborné diskuse, kvalitních podkladů, inspirace z úspěšných realizací a otevřeného dialogu v odborné rovině i s opavskou veřejností,“ sdělil primátor Opavy Tomáš Navrátil.
Už první návrhy odborníků mají společné principy – respektování půdorysu původní předválečné zástavby či vytvoření centrální dominanty. „Na rozpravu odborníků navážou veřejné diskuse, které připravujeme na říjen. Plánujeme také dotazníkové šetření a konferenci,“ řekl vedoucí koordinátor soutěžních projektů Igor Kovačević.
Definitivní představu přinese architektonická soutěž, kterou se Opava chystá vyhlásit v listopadu.
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2. dubna 2026