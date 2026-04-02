Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie je z Horního náměstí vidět v celé své kráse, aniž ji zakrývá zástavba.
„Je to nádhera,“ netajila nadšení místní obyvatelka Anna Hrušková, když si mobilem netradiční podívanou fotila.
Poslední stěna železobetonového objektu padla o minulém víkendu a lidé si od té doby pořizují snímky nové tváře náměstí ve velkém.
Zbourání také ukázalo zapomenutý suterén Slezanky. „Prý tam kdysi býval i obchod,“ povídali si lidé na náměstí.
Na staveništi dělníci dokončují bourací práce, zatímco bezpečnost okolních staveb hlídají měřiče vibrací a terče pro sledování trhlin. „Statiku divadla, konkatedrály i divadelního klubu bourací práce neovlivnily,“ sdělil mluvčí radnice Roman Konečný