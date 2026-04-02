Nádhera, kochají se Opavané odhaleným koutem náměstí. Vynikl bouráním Slezanky

Rohová část někdejšího obchodního domu Slezanka v centru Opavy je pryč a lidem se po více než půlstoletí otevřel pohled, který město dosud zažilo jen jednou, a to po druhé světové válce.

Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie je z Horního náměstí vidět v celé své kráse, aniž ji zakrývá zástavba.

„Je to nádhera,“ netajila nadšení místní obyvatelka Anna Hrušková, když si mobilem netradiční podívanou fotila.

Pohled z radniční věže, tzv. Hlásky, na Horní náměstí v centru Opavy po zbourání části Slezanky. (1. dubna 2026)
Pohled z radniční věže, tzv. Hlásky, na uvolněný roh Horního náměstí v centru Opavy po zbourání části Slezanky. (1. dubna 2026)
Po zbourání části Slezanky se otevřel pohled z Horního náměstí na konkatedrálu a další stavby. Naposledy byl takový pohled možný po 2. světové válce. (1. dubna 2026)
24 fotografií

Poslední stěna železobetonového objektu padla o minulém víkendu a lidé si od té doby pořizují snímky nové tváře náměstí ve velkém.

Zbourání také ukázalo zapomenutý suterén Slezanky. „Prý tam kdysi býval i obchod,“ povídali si lidé na náměstí.

Na staveništi dělníci dokončují bourací práce, zatímco bezpečnost okolních staveb hlídají měřiče vibrací a terče pro sledování trhlin. „Statiku divadla, konkatedrály i divadelního klubu bourací práce neovlivnily,“ sdělil mluvčí radnice Roman Konečný

Řidič v Ostravě nadýchal čtyři promile. Policistům tvrdil, že nic nepil, a měl pravdu

V Ostravě řidič nadýchal přes čtyři promile, alkohol ale na vině nebyl. (4....

Neuvěřitelné čtyři promile nadýchal řidič, kterého v pátek během posílených velikonočních kontrol zastavili policisté v Ostravě. Šofér však policistům tvrdil, že nic nepil a opakovaná měření jeho...

Sparta v Pardubicích srovnala sérii. Třinec předvedl s Vary skvělý obrat a odskočil

Potyčka mezi hráči Sparty a Pardubic.

Druhými zápasy pokračovalo semifinále play off hokejové extraligy. Sparta v něm zvítězila v Pardubicích 2:1 a srovnala stav série na 1:1. Třinec dokázal porazit Karlovy Vary i podruhé (5:4), ačkoliv...

„Fico je ztělesnění zla.“ Českou a slovenskou vládu přivítal osamělý demonstrant

Na příjezd české a slovenské vlády do Nové Horky čekal s transparenty i Jan...

Nepatří mezi nejznámější zámky v Česku ani v regionu, nyní se však Nová Horka dostala do centra pozornosti díky tomu, že jej česká vláda zvolila jako místo pro obnovené setkání se slovenskou vládou....

Bodnu tě do krku a můžeš zmizet v lese. Ostravský raper dostal čtyři roky vězení

Premium
Třiadvacetiletý Enrico Pešta, známý jako romský raper Hard Rico, u Krajského...

Krajský soud v Ostravě vynesl rozsudek nad skupinou tří mužů a jedné ženy, kterou podle obžaloby vedl třiadvacetiletý Enrico Pešta, známý jako romský raper Hard Rico. Za loupež a vydírání dostal...

Baník - Slavia 0:2, hosté vyhrají základní část, Chaluš v závěru nedal penaltu

Slávistický kapitán Holeš sleduje počínání Gninga z Baníku.

Slávističtí fotbalisté si s předstihem pojistili první místo po základní části Chance Ligy. Ve 28. kole porazili ostravský Baník 2:0 a zůstávají neporažení. Ve 23. minutě otevřel z penalty skóre...

Karviná v akci po vypuknutí skandálu: Pro hráče i trenéry je to nepříjemné, říká kouč

Zastupující karvinský kouč Pavel Němec při zápase na Spartě. Nahradil...

Než novináři dostali prostor na otázky, zastupující trenér karvinských fotbalistů Pavel Němec je s úsměvem požádal: „Je to moje první tiskovka, tak prosím buďte na mě hodní.“ Ale copak se šlo...

5. dubna 2026  22:18

Sparta - Karviná 2:0, domácí utekli Plzni, v útočném duelu se trefili Sonne a Mercado

Fotbalisté Sparty se radují z gólu, který vstřelil John Mercado (vpravo).

Sparťanští fotbalisté si upevnili druhou příčku v tabulce. Využili sobotního zaváhání Plzně, doma v 27. kole Chance ligy porazili Karvinou 2:0 a osm kol před koncem sezony mají na Viktorii osmibodový...

5. dubna 2026  17:35,  aktualizováno  20:26

Baník si nezaslouží být tak nízko, řekl Chorý. Penaltová série? Nepřipouštím si ji

Tomáš Chorý ze Slavie dotírá na baníkovce Frydrycha.

V neděli kopal další, už osmnáctou, penaltu v české lize a opět se nemýlil. Slávistický útočník Tomáš Chorý proti Baníku Ostrava (2:0) zase vylepšil svou působivou bilanci a nasměroval svůj tým k...

5. dubna 2026  18:50

Ostravské stopy: V Citronu jsme stvořili kult, s punkem tu končili, říká hudebník Petr Štěpán

Zpěvák Petr Štěpán

„V ostravském studiu Citron jsme u snídaně v zimní zahradě tvořili kultovní Amulet, ale s punkovými Hrdiny nové fronty jsme tu o pár let dříve definitivně končili,“ vzpomíná Petr Štěpán. Lídr...

5. dubna 2026  16:55

Náraz do svodidel vymrštil na Opavsku spolujezdce z auta, řidič byl zdrogovaný

Vážná nehoda mezi obcemi Svatoňovice a Zálužné na Opavsku (5. dubna 2026)

Vážná nehoda se stala v noci na neděli mezi obcemi Svatoňovice a Zálužné na Opavsku. Osmadvacetiletý muž, který nevlastní řidičský průkaz, tam s autem naboural do svodidel. Jeho o čtyři roky staršího...

5. dubna 2026  11:31

Muže srazilo v Rýmařově auto, pro těžce zraněného letěl vrtulník

Muže s chlapcem převezli zdravotníci do nemocnice vrtulníkem

Vážně poraněnou hlavu má třiapadesátiletý muž, kterého v sobotu ráno v Rýmařově srazilo auto. Vrtulník jej ve vážném stavu přenesl do ostravské nemocnice.

5. dubna 2026  9:49

Baník čeká vyprodaná bitva se Slavií. Bude to velké, těší se Kričfaluši

Ondřej Kričfaluši z Baníku slaví svůj druhý gól v zápase se Zlínem.

Fotbalisté Baníku Ostrava se souží, bojují o záchranu. A přesto je jejich nedělní domácí utkání se Slavií Praha vyprodané. V ochozech by mělo být kolem 15 tisíc diváků.

5. dubna 2026

Kyberšmejdi cílí na emoce seniorů, pomůže nový projekt Neviditelní

ilustrační snímek

Seniorů na internetu přibývá. S nimi se však na sítě přistěhovali i kyberšmejdi, kteří zranitelnou generaci využívají k peněžním podvodům. Projekt Neviditelní, který se zaměřuje na zviditelňování...

4. dubna 2026

Vandalské suvenýry? V muzeu našli artefakty z cest kloboučnického továrníka

Lukáš Maceček z Muzea Novojičínska ukazuje artefakty, které vozil ze svých cest...

Je libo kousek mramorové desky z římských katakomb, případně kousek jiné antické památky? I takové suvenýry vozil ze svých cest August Hückel, který stál za rozmachem kloboučnického průmyslu v Novém...

4. dubna 2026  8:43

