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Chceme referendum k využití prostoru po bourané Slezance, žádají Opavští peticí

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  11:07
Pětatřicet petičních archů s několika stovkami podpisů v pátek ráno na podatelně opavského magistrátu odevzdali Opavané, kteří chtějí, aby o budoucí podobě Horního náměstí rozhodli občané v referendu. V jádru památkové zóny se právě po etapách bourá někdejší obchodní centrum Slezanka, které má nahradit nová zástavba. To chtějí lidé zvrátit.
Pohled z radniční věže, tzv. Hlásky, na Horní náměstí v centru Opavy po...

Pohled z radniční věže, tzv. Hlásky, na Horní náměstí v centru Opavy po zbourání části Slezanky. (1. dubna 2026) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Nejnovější vizualizace nové zástavby v oblasti komplexu někdejšího obchodního...
Nejnovější vizualizace nové zástavby v oblasti komplexu někdejšího obchodního...
Nejnovější vizualizace nové zástavby v oblasti komplexu někdejšího obchodního...
Nejnovější vizualizace nové zástavby v oblasti komplexu někdejšího obchodního...
17 fotografií

„Nechceme rozhodnutí v rukou několika jedinců, chceme možnost mluvit a volit,“ uvedl iniciátor petice Jindřich Hruška. Prostřednictvím podpisové akce žádá, aby Opava do programu jednání zastupitelů v pondělí 22. června zařadila bod o vyhlášení místního referenda.

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„Toto není jen o stavbě, jde o budoucnost veřejného prostoru v centru Opavy,“ vysvětlil druhý z iniciátorů petice, někdejší primátor Opavy Jan Mrázek. Dvojici mužů podpisem podpořily přes čtyři stovky Opavanů.

Petenti míní, že o osudu prostoru v historickém jádru města není možné rozhodnout od stolu a bez veřejnosti. „Cílem je, aby tady ten park zůstal, aby se nezastavěl a abychom prostor předali dalším generacím,“ dodal Hruška.

Pohled z radniční věže, tzv. Hlásky, na Horní náměstí v centru Opavy po zbourání části Slezanky. (1. dubna 2026)
Nejnovější vizualizace nové zástavby v oblasti komplexu někdejšího obchodního domu Slezanka. Ukazují chystané rozmístění a objem zástavby, její možnou podobu by měla přinést architektonická soutěž.
Nejnovější vizualizace nové zástavby v oblasti komplexu někdejšího obchodního domu Slezanka. Ukazují chystané rozmístění a objem zástavby, její možnou podobu by měla přinést architektonická soutěž.
Nejnovější vizualizace nové zástavby v oblasti komplexu někdejšího obchodního domu Slezanka. Ukazují chystané rozmístění a objem zástavby, její možnou podobu by měla přinést architektonická soutěž.
17 fotografií

Zástupci opavské radnice převzetí petice potvrdili. „Město Opava přijalo pětatřicet petičních archů s podpisy. Petice žádá o zařadit do programu zastupitelstva bod o uspořádání místního referenda o budoucnosti prostoru po Slezance, které by se konalo jako součást podzimních komunálních voleb,“ uvedl Martin Kůs z tiskového oddělení opavské radnice.

Doplnil, že opavští úředníci teď ověřují, zda požadavek splňuje všechny zákonné náležitosti potřebné k doplnění programu jednání zastupitelů. „Pokud potřebné náležitosti splní, bod bude zařazen,“ dodal Kůs.

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V prostoru po Slezance má v budoucnu vzniknout nová zástavba: bytové domy s obchody a službami, podzemní parkoviště či kulturně-společenský sál.

Opava chce v lokalitě obnovit historickou uliční strukturu a vytvořit celou novou městskou čtvrť a právě připravuje architektonicko-urbanistickou soutěž, která určí podobu nové čtvrti.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Půjde nejen o vzhled jednotlivých staveb, ale také o celkovou koncepci území – o strukturu veřejných prostranství, dopravní řešení, vztah nové zástavby k historickému centru i způsob zapojení soukromých investic.

Před vyhlášením soutěže plánuje veřejné debaty s odbornou i laickou veřejností, tematické workshopy, odborná konference. Zástupci města již dříve uvedli, že není možné plochu nezastavět, nová zástavba, optimálně s původní uliční sítí, byla jednou z podmínek v povolovacím procesu demolice Slezanky.

2. dubna 2026
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