„Nechceme rozhodnutí v rukou několika jedinců, chceme možnost mluvit a volit,“ uvedl iniciátor petice Jindřich Hruška. Prostřednictvím podpisové akce žádá, aby Opava do programu jednání zastupitelů v pondělí 22. června zařadila bod o vyhlášení místního referenda.
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„Toto není jen o stavbě, jde o budoucnost veřejného prostoru v centru Opavy,“ vysvětlil druhý z iniciátorů petice, někdejší primátor Opavy Jan Mrázek. Dvojici mužů podpisem podpořily přes čtyři stovky Opavanů.
Petenti míní, že o osudu prostoru v historickém jádru města není možné rozhodnout od stolu a bez veřejnosti. „Cílem je, aby tady ten park zůstal, aby se nezastavěl a abychom prostor předali dalším generacím,“ dodal Hruška.
Zástupci opavské radnice převzetí petice potvrdili. „Město Opava přijalo pětatřicet petičních archů s podpisy. Petice žádá o zařadit do programu zastupitelstva bod o uspořádání místního referenda o budoucnosti prostoru po Slezance, které by se konalo jako součást podzimních komunálních voleb,“ uvedl Martin Kůs z tiskového oddělení opavské radnice.
Doplnil, že opavští úředníci teď ověřují, zda požadavek splňuje všechny zákonné náležitosti potřebné k doplnění programu jednání zastupitelů. „Pokud potřebné náležitosti splní, bod bude zařazen,“ dodal Kůs.
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V prostoru po Slezance má v budoucnu vzniknout nová zástavba: bytové domy s obchody a službami, podzemní parkoviště či kulturně-společenský sál.
Opava chce v lokalitě obnovit historickou uliční strukturu a vytvořit celou novou městskou čtvrť a právě připravuje architektonicko-urbanistickou soutěž, která určí podobu nové čtvrti.
Půjde nejen o vzhled jednotlivých staveb, ale také o celkovou koncepci území – o strukturu veřejných prostranství, dopravní řešení, vztah nové zástavby k historickému centru i způsob zapojení soukromých investic.
Před vyhlášením soutěže plánuje veřejné debaty s odbornou i laickou veřejností, tematické workshopy, odborná konference. Zástupci města již dříve uvedli, že není možné plochu nezastavět, nová zástavba, optimálně s původní uliční sítí, byla jednou z podmínek v povolovacím procesu demolice Slezanky.
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2. dubna 2026