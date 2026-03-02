VIDEO: Ikonická Slezanka jde k zemi, v okolí sledují vibrace i případné trhliny

  13:22
Do někdejšího obchodního centra Slezanka v centru Opavy se v pondělí zakousl bagr. Reálně tak začalo bourání objektu, pro nějž město nenašlo žádné vhodné využití. Místo Slezanky má v místě vzniknout nová čtvrť s bytovými domy, kulturním sálem i podzemním parkováním.

Nároží půl století staré budovy halí lešení s ochrannými plachtami proti šíření prachu. Kolemjdoucí se zastavují a pozorují, jak demoliční stroj postupně ukusuje z někdejšího obchodního centra, které dlouhá desetiletí bylo nedílnou součástí centra Opavy.

Do zdí Slezanky v centru Opavy se zakousla těžká technika, začala demolice ikonického objektu. (2. 3. 2026)
34 fotografií

Bourání dostala na starost ostravská společnosti DAV a.s. Do konce dubna půjde k zemi nadzemní část Slezanky v úseku od průchodu u konkatedrály po současný vstup do budovy. Akce město vyjde na 14,9 milionu korun.

„Rozsah prací vychází z aktuálních majetkoprávních vztahů. Město Opava vlastní objekty určené k odstranění, o zbývajícím podílu od průchodu směrem k budově Tempa se vede soudní spor, který rozhodne, za jakou částku město budovu získá,“ vysvětlil na začátku února mluvčí opavského magistrátu Roman Konečný.

Kvůli demolici bylo nutné zajistit i ochranu zděné podpěry konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie v sousedství Slezanky.

„Na čtyři okolní objekty budou instalovány měřiče vibrací a zatížení bude denně vyhodnocováno. Na objektu Divadelního klubu budou umístěny sádrové terče pro sledování případných trhlin,“ dodal Konečný.

Symbolické zahájení demolice Slezanky (únor 2026)

9. února 2026

O zbourání budovy rozhodli opavští zastupitelé už v roce 2021. „Slezanka dlouhé roky chátrala a hyzdila samotné srdce Opavy. Nikomu se nepodařilo najít cestu, jak ji opravit a smysluplně využít,“ uvedl primátor Tomáš Navrátil.

Na místě Slezanky má vzniknout čtvrť s bytovými domy, kulturním sálem i podzemním parkováním. „Celkové náklady máme napočítané na 350 až 400 milionů korun. Celý projekt však ulehčí to, že chceme participovat se soukromým sektorem, plánujeme společné projekty a budovy by mohly vzniknout i ze soukromých peněz,“ uvedl Navrátil.

