Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Opava vyhrála spor a ovládla Slezanku, bourání obchodního centra může pokračovat

Žaneta Motlová
  12:20
Městu Opava vyšel zásadní krok k proměně zanedbaného místa v centru. Krajský soud v Ostravě totiž potvrdil, že další část bývalého obchodního centra Slezanka připadne městu za necelých pět milionů korun, čímž definitivně odstranil majetkové překážky bránící plánované demolici.
Pohled z radniční věže, tzv. Hlásky, na uvolněný roh Horního náměstí v centru...

Pohled z radniční věže, tzv. Hlásky, na uvolněný roh Horního náměstí v centru Opavy po zbourání části Slezanky. (1. dubna 2026) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Vizualizace znázorňuje plánovanou proměnu prostoru v centru Opavy. Červenou...
Pohled z radniční věže, tzv. Hlásky, na Horní náměstí v centru Opavy po...
Po zbourání části Slezanky se otevřel pohled z Horního náměstí na konkatedrálu...
Po zbourání části Slezanky se otevřel pohled z Horního náměstí na konkatedrálu...
25 fotografií

Další bourání bývalého obchodního centra by se podle vedení radnice mělo rozběhnout již v průběhu letošního září.

„Pro Opavu je to mimořádně důležitá zpráva. Tato část Slezanky připadne městu, a my tak můžeme pokračovat v přípravě další etapy demolice. Zároveň je podstatné, že soudem potvrzená částka je výrazně nižší než původní požadavek druhého spoluvlastníka. Rozdíl je více než osm milionů korun. Pro město je to skvělý výsledek a hlavně další krok k tomu, abychom mohli toto zanedbané místo v centru konečně posunout dál,“ uvedl primátor Opavy Tomáš Navrátil.

Rozhodnutí odvolacího soudu ukončilo vleklý spor s pražskou společností Avia Park V, která za svůj podíl požadovala 13 milionů korun.

Pohled z radniční věže, tzv. Hlásky, na uvolněný roh Horního náměstí v centru Opavy po zbourání části Slezanky. (1. dubna 2026)
Vizualizace znázorňuje plánovanou proměnu prostoru v centru Opavy. Červenou linkou je vyznačena část objektu bývalé Slezanky, kterou město díky čerstvému rozhodnutí soudu získalo do svého výhradního vlastnictví. To otevírá cestu k další etapě demolice, která by měla začít již v září 2026.
Pohled z radniční věže, tzv. Hlásky, na Horní náměstí v centru Opavy po zbourání části Slezanky. (1. dubna 2026)
Po zbourání části Slezanky se otevřel pohled z Horního náměstí na konkatedrálu a další stavby. Naposledy byl takový pohled možný po 2. světové válce. (1. dubna 2026)
25 fotografií

Soud se však přiklonil k argumentaci města, které je většinovým vlastníkem objektu i pozemků pod ním, a potvrdil vypořádací částku ve výši necelých pěti milionů korun.

Nádhera, kochají se Opavané odhaleným koutem náměstí. Vynikl bouráním Slezanky

Pro Opavu jde o mimořádně dobrou zprávu nejen z finančního hlediska díky úspoře osmi milionů korun, ale především kvůli možnosti plynule navázat na předchozí etapy prací a začít s přípravou urbanisticko-architektonické soutěže na novou zástavbu.

Další podrobnosti zjišťujeme.

2. dubna 2026

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Bývalý člen ultras o situaci z derby: Bylo to naplánované. Šlo jim o prestiž, ne o Slavii

Premium
Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026)

Býval členem ultras fotbalového Baníku, kteří patří k těm nejradikálnějším v české lize. I díky tomu má pan Jaroslav vhled do bezprecedentní situace, která se odehrála v sobotním pražském derby mezi...

Byl úžasný muž, a já mu způsobila bolest. První manželka Karla Kryla vzpomíná

Premium
Eva Sedlářová byla manželkou Karla Kryla jen dva roky, ale spřízněné duše...

Ačkoliv její manželství s Karlem Krylem trvalo jen dva roky, přátelství je pojilo do konce jeho života. I dvaatřicet let po jeho smrti cítí Eva Sedlářová s exilovým písničkářem, jehož protestsongy se...

V OKD zjistíme, jaké jsou zásoby uhlí a jestli půjdou vytěžit, řekl Babiš v Karviné

Premiér Andrej Babiš s ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou...

Konec současné těžby černého uhlí ano, ale možná ne definitivní. To v úterý večer naznačil premiér Andrej Babiš na mítinku v Karviné. Právě těžba uhlí, výroba oceli nebo sociální dávky byly nosnými...

Šikmý kostel u Karviné mění barvu. Šedý eternit střídá oranžová bobrovka

Pokrývači pracují na střeše kostela sv. Petra z Alkantary v Karviné, známějšího...

Pro mnohé to bude velký nezvyk. Kostel sv. Petra z Alkantary v Karviné, známější pod neoficiálním názvem šikmý kostel, prochází obnovou, přičemž jeho střecha radikálně mění barvu. Eternit, který...

Kotel Baníku před děkovačkou zmizel, Plavšič se kál za jízlivý post na Smetanu

Fanoušci ostravského Baníku během utkání v Teplicích.

Neděkujte, odcházíme! Fotbalisté Baníku mířili po sobotní porážce 1:2 v Teplicích za svým kotlem, jenže vlajkonoši se mezitím otočili zády a svůj sektor z většiny opustili. Demonstrativně. „Chápu je,...

Opava vyhrála spor a ovládla Slezanku, bourání obchodního centra může pokračovat

Pohled z radniční věže, tzv. Hlásky, na uvolněný roh Horního náměstí v centru...

Městu Opava vyšel zásadní krok k proměně zanedbaného místa v centru. Krajský soud v Ostravě totiž potvrdil, že další část bývalého obchodního centra Slezanka připadne městu za necelých pět milionů...

12. května 2026  12:20

Šest set hudebníků v industriálních kulisách. Ostravu čeká velkolepý koncert

Stovky hudebníků v čele s rakouským dirigentem Christianem Armingem už mají za...

Ostrava se připravuje na kulturní akci, která v regionu nemá obdoby. V industriálních prostorech Trojhalí Karolina se pod taktovkou rakouského dirigenta Christiana Arminga spojí přes 450 sboristů a...

12. května 2026  9:01

Šikmý kostel u Karviné mění barvu. Šedý eternit střídá oranžová bobrovka

Pokrývači pracují na střeše kostela sv. Petra z Alkantary v Karviné, známějšího...

Pro mnohé to bude velký nezvyk. Kostel sv. Petra z Alkantary v Karviné, známější pod neoficiálním názvem šikmý kostel, prochází obnovou, přičemž jeho střecha radikálně mění barvu. Eternit, který...

12. května 2026  5:50

Artis se přiblížil baráži. Výhru v Opavě zařídili Adediran s Čoudkem

Fotbalisté Artisu Brno slaví gól v zápase s Opavou.

Fotbalisté Artisu Brno v 28. kole druhé ligy vyhráli 2:0 v Opavě a přiblížili se účasti v baráži o postup do nejvyšší soutěže. Na třetím místě mají čtyřbodový náskok na čtvrté Ústí nad Labem, do...

11. května 2026  19:15

Nechceme o „fiňoky“ přijít, jsou náš život, říkají lidé ze známých dřevěných domků

Finské domky ve Slezské Ostravě (11. května 2026)

Část obyvatel dřevostaveb ve Slezské Ostravě, které aktuálně prodává společnost Heimstaden, má zájem domky společně odkoupit prostřednictvím bytového družstva. K prodeji, který se dotkne stovek lidí,...

11. května 2026  16:01

Know-how dopravy budoucnosti vzniká tady v Ostravě, říká šéf Škody Digital

Ředitel firmy Škoda Group Digital Jiří Liberda přibližuje vývoj v řízení...

Ačkoliv je společnost Škoda historicky spojena hlavně s Plzní, stává se stále výraznějším zaměstnavatelem i v Ostravě. Vedle Vagonky ve městě provozuje i opravnu tramvají Ekova a také společnost...

11. května 2026  10:36

Hrubý: Čtvrtfinále s Opavou jsme si prohráli už v Děčíně. Trenér pokračuje

Ústecký generální manažer Tomáš Hrubý

Před dvěma lety se opájeli historickým stříbrem, od té doby ústečtí basketbalisté neprorazili čtvrtfinálovou zeď. Loni je vyřadilo Brno, v této sezoně NBL ztroskotali na Opavě. „Ale sezonu bych...

11. května 2026  8:42

V Radvanicích se chystá mořské klima v podobě unikátní solankové gradovny

Ostrava oživuje okolí Lučiny, kde vzniká za 35 milionů korun relaxační zóna s...

Městský obvod Ostrava Radvanice a Bartovice finišuje s revitalizací okolí řeky Lučiny, která se v délce asi 800 metrů mění v moderní přírodní promenádu. Projekt za 35 milionů korun vsadil na...

11. května 2026  6:54

Pardubice - Karviná 1:3, hosté otočili celkové skóre a postupují, rozhodl Vinícius

Karvinští fotbalisté se radují z gólu útočníka Kahuana Viníciuse.

První zápas proti Pardubicím prohráli 1:2, teď na hřišti soupeře slaví postup do finále nadstavbové skupiny o umístění. Fotbalisté Karviné vedli díky gólu Jana Fialy z 96. minuty po základní hrací...

10. května 2026  14:40,  aktualizováno  20:19

Svatba, domy, lidé i příběhy. Unikátní mapový portál „oživuje“ zmizelou Karvinou

Svatba Heleny Larisch-Mönnichové, dcery uhlobarona Jana Larische-Mönnicha, s...

Helena Larisch-Mönnichová, dcera uhlobarona Jana Larische-Mönnicha si 25. dubna 1935 v kostele sv. Jindřicha v původní a dnes již neexistující staré Karviné ve svých devatenácti letech brala polského...

10. května 2026  18:08

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Bývalý člen ultras o situaci z derby: Bylo to naplánované. Šlo jim o prestiž, ne o Slavii

Premium
Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026)

Býval členem ultras fotbalového Baníku, kteří patří k těm nejradikálnějším v české lize. I díky tomu má pan Jaroslav vhled do bezprecedentní situace, která se odehrála v sobotním pražském derby mezi...

10. května 2026

Nejtěžší sezona, řekl kapitán Karviné po prohraném finále. Dohrával v bolestech

Karvinský pivot Jan Užek (vlevo) brání plzeňského Tomáše Nejdla ve finále...

Trápily ho křeče, ale nepolevil. Pivot házenkářů Baníku Karviná Jan Užek jako správný kapitán táhl mužstvo až do konce. Ani jeho snažení však nestačilo. Karvinští v rozhodujícím finálovém utkání...

10. května 2026  16:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.