Loď Třinec patřila do flotily 44 plavidel Československé námořní plavby. „Po Švýcarsku se jednalo o druhou největší flotilu vnitrozemských států na světě,“ uvedla primátorka města Věra Palkovská.
„Kotva o hmotnosti 6 250 kg se stane novou dominantou náměstí a připomínkou průmyslové i námořní historie spojené se jménem našeho města,“ připomněla mluvčí magistrátu Petra Martynková.
Program slavnostního odhalení pokračuje od 16.30 hodin v Knihovně Třinec besedou o lodi Třinec.
„Zájemci se tam dozvědí více o jejím příběhu a historii Československé námořní plavby,“ podotkla mluvčí.
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Mluvit se bude třeba i o tom, jak se žilo na palubě zaoceánské lodi Třinec, kam všude doplula a jaké příběhy si z jejích plaveb odnesli kapitáni a námořníci. Besedou provede Martin Bednář z Námořního muzea a o své zážitky z moře se podělí bývalí kapitáni a námořníci.
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„K vidění budou také skutečné námořní artefakty ze soukromých sbírek a ze sbírek Námořního muzea,“ dodala Martynková.