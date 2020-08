Internet, kamery i mikrofony. Ostrava školám zaplatí online výuku

Peníze hodlá krajská metropole školám poskytnout formou dotace, vyčlenila si na to několik milionů. O příspěvek může požádat každá z pětapadesáti základních škol zřizovaných ostravskými městskými obvody.

„Aby bezproblémově zvládly online systémy komunikace se svými žáky, vyhlásíme nový dotační program k podpoře distanční výuky. Rada města se bude návrhem zabývat příští týden. K dispozici by měly být asi čtyři miliony korun. V září si budou moci školy požádat a v říjnu dostanou peníze,“ uvedla náměstkyně primátora pro školství Andrea Hoffmannová.



Zatímco na jaře, kdy se kvůli koronaviru zavřely školy a někteří učitelé učili některé žáky online, šlo víceméně o dobrovolnou aktivitu, novela zákona schválená včera Sněmovnou ukládá dětem povinnost účastnit se distanční výuky jako součásti povinné školní docházky.

Formu výuky na dálku nestanoví, škola ji má přizpůsobit podmínkám žáka. Většina ostravských škol ale chce zapojit učitele i žáky do online výuky. Problém je v tom, že v mnoha rodinách i školách chybí potřebná technika, mobilní data i zkušenosti.

„Ze 460 žáků s námi na jaře nemohlo komunikovat online asi 60 dětí, protože doma neměly počítačovou techniku ani chytré telefony nebo jim chybělo připojení k internetu. Většinou jde o sociálně slabší rodiny,“ uvedla ředitelka ZŠ Generála Janka Šárka Fehérová.

Některé děti si nepřišly ani pro vysvědčení

Podobně to odhadl i ředitel ZŠ Kosmonautů 15 Marek Pabjan, který řekl, že až pětina z jeho 600 žáků s učiteli na jaře nekomunikovala online a část dětí vůbec.

„Některé děti si ani nepřišly pro vysvědčení. Je možné, že se odstěhovaly a my to zatím nevíme. V září zjistím situaci a budu vědět, jakou techniku a kolik kusů potřebujeme,“ uvedl Pabjan s tím, že škola se přizpůsobí situaci, ale lehké to nebude pro řadu dětí i starší učitele.

Oba ředitelé se shodli v tom, že řada dětí sice nemá počítače, případně početnější rodiny jich nemají tolik, kolik je dětí, ale mají chytré telefony, jenže bez potřebných dat.

„Asi nejvíc by nám pomohly SIM karty pro děti a modemy, ale také kamery s mikrofony do škol,“ míní ředitelé. „Jelikož při online výuce potřebuje každý učitel dvě kamery a jeden mikrofon navíc, aby mohl volně přecházet od počítače k tabuli nebo do prostoru, potřeboval bych pro učitele asi 60 setů kamer s mikrofony,“ nastínil Pabjan.

Z dotace školy mohou platit i školení učitelů

Podle náměstkyně primátora by právě na to mohly školy využít městské dotace. „Čekali jsme, s čím přijde ministerstvo školství. Protože slíbilo pomoc s nákupem počítačů, my přispějeme na jiné věci, zejména na pořízení SIM karet a modemů pro datové připojení, ale také digitálních učebnic, výukových programů a softwaru, který souvisí s digitální výukou,“ řekla Andrea Hoffmannová.



Podotkla, že ze stejných dotačních peněz bude možné uhradit také proškolení pedagogických sborů v užívání vybrané aplikace.

Ředitelé škol se shodli v tom, že na jaře si každý učitel vybral ke komunikaci platformu, která mu nejvíc vyhovovala nebo která v dané chvíli nejlépe fungovala. Pro některé žáky to ale bylo složité.

„Ve spolupráci s firmou, která ostravským školám na jaře věnovala 50 repasovaných notebooků a další připravuje k předání na podzim, nabídneme školám také bezplatná školení o použití vhodných komunikačních platforem. Půldenní školení se uskuteční ve čtyřech termínech od půlky září, každého se zúčastní 25 lidí. Odborníci nejdříve seznámí ředitele škol se třemi nejvyužívanějšími aplikacemi umožňujícími týmovou spolupráci online,“ dodala náměstkyně.