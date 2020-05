Opavská škola má nové skleníky, bude centrem zemědělské praktické výuky

Nové skleníky, učebny a šatny nahradily desítky let starý skleníkový areál. Studenti si tam nacvičí pěstování léčivek, letniček i dvouletek, zeleniny, pikýrování a přesazování výpěstků, roubování a očkování stromů a v nové dílně i drobné opravy zahradní techniky.

„Mají praxe v řadě zahradnických podniků, tam ale dělají jen to, co je aktuálně poplatné trhu. Tady je naučíme všemu, co se zahradnickou praxí souvisí,“ konstatoval Arnošt Klein, ředitel Masarykovy střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy, k níž školní statek patří.

Obnova areálu, který je jeden z mála v republice, se inspirovala bavorským modelem, kde jedno zařízení odborného vzdělávání slouží několika školám. Do Opavy by se studenti rovněž měli sjíždět.

„Zemědělské obory máme na pěti středních školách, například v Novém Jičíně, v Českém Těšíně nebo v Ostravě,“ nastínil náměstek hejtmana Stanislav Folwarczny.

Rekonstrukce se původně plánovala jako jeden velký projekt za 200 milionů, nedosáhla však na dotace. Obnovuje se tedy postupně. Před třemi lety za 12 milionů vznikly tři učebny, chemická laboratoř, multimediální učebna a zázemí pro administrativu.

O rok později si 21 milionů vyžádaly demolice původních skleníků a objektů v areálu školní farmy, kde se chystá vznik stájí. Na 15,6 milionu teď přišla stavba nových skleníků.

„Ještě letos zahájíme výstavbu skladu strojů a výukového střediska,“ řekl k dalším plánům krajský náměstek Jaroslav Kania. To bude stát 40 milionů a dalších 20 milionů kraj dá na vybavení.

Připravená a zasíťovaná je plocha pro výstavbu stájí pro skot, kde by se mohlo začít stavět příští rok. Vzniká i studie na energetickou soběstačnost statku.