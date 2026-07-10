Způsob sloučení předškolních zařízení schválili například zastupitelé Slezské Ostravy. Od ledna příštího roku se spojí čtyři příspěvkové organizace do dvou. Každá bude mít pod sebou místo současných tří šest mateřinek.
Všech dvanáct pracovišť, do kterých loni chodilo více než 500 dětí, ale zůstane fyzicky zachováno. Radnice nepočítá s přesuny předškoláků ani s propouštěním zaměstnanců.
„Změna se týká především administrativního a organizačního provozu. Reagujeme na změnu legislativy, která nastavuje nová pravidla pro fungování školských organizací,“ sdělil slezskoostravský starosta Richard Vereš. Zdůraznil, že obvod připravoval změny několik měsíců.
Podle novely školského zákona musí obce nejpozději do září 2028 splnit požadavek, aby jimi zřizované školy, pokud jich mají více, měly nejméně 180 dětí. „Jinak je obec povinna je sloučit. Cílem je omezit provoz finančně neefektivních malých škol a umožnit lepší využití zdrojů,“ shrnul šéf sekce vzdělávání a mládeže ministerstva školství a tělovýchovy Jan Mareš.
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Rodí se málo dětí, nové školky budou „na obtíž“. Někde ale bude přetlak
Zatímco ve Slezské Ostravě nevyvolala reorganizace předškolních zařízení negativní reakce, v Ostravě-Jihu ji provázejí protestní petice rodičů, stávkové pohotovosti ve školách a vyhrocené diskuse vyvolané obavami rodičů i zaměstnanců z budoucího vývoje.
Nejlidnatější ostravský obvod Jih přišel za posledních dvacet let o téměř 20 tisíc obyvatel a podle prognózy by mohl do roku 2040 ztratit dalších 11 tisíc lidí. Dětí má za toto období ubýt až o skoro šest tisíc.
Nepříznivým demografickým vývojem zdůvodňoval místostarosta Jihu pro školství Radim Ivan záměr velkého slučování školek a odtržení některých od základních škol. Ze současných 28 mateřinek by mělo do roku 2028 vzniknout šest velkých předškolních zařízení. Čtyřem školkovým budovám hrozí v další etapě optimalizace zrušení.
„Je třeba to řešit neodkladně,“ reagoval místostarosta na kritiku, že plán dostatečně neprojednal se zástupci škol, rodiči ani školskou komisí. „Nikdo nezpochybňuje, že situaci je potřeba řešit, ale ne takto překotně a bez respektu ke zúčastněným,“ shrnul předseda školské komise Ostravy-Jihu Arnošt Žídek.
Vzhledem ke snižování porodnosti očekáváme významnější slučování předškolních zařízení v nadcházejících letech.
Nikola Birklenovámluvčí krajského úřadu
Úbytek dětí řeší mimo jiné radnice v Havířově. „Dlouhodobý pokles porodnosti se začíná výrazně promítat i do předškolního vzdělávání. K zápisům přichází stále méně dětí. Meziročně evidujeme pokles o sto dětí,“ uvedla mluvčí Havířova Rosalie Seidl Pokorná. Síť mateřských škol se podle ní optimalizuje průběžně. „K lednu 2026 došlo ke sloučení pěti mateřských škol,“ dodala.
Kvůli nedostatku dětí končí od září třeba dlouholetá školka v Císařské ulici v části Nového Jičína Loučka. Na příští rok se tam zapsaly jen čtyři nové děti. V součtu se stávajícími žáky by tam docházelo jen 18 dětí. „Provoz tohoto zařízení, kde navíc platíme nájem, je neekonomický,“ konstatoval starosta Nového Jičína Stanislav Kopecký.
Ve městě zůstane deset předškolních zařízení, kde je po dubnových zápisech skoro 70 volných míst.
Počet narozených dětí v Moravskoslezském kraji vytrvale klesá od roku 2018, kdy se narodilo 12 387 dětí. „V posledních čtyřech letech byl pokles výraznější. A v roce 2025 přišlo na svět jen 8 170 dětí,“ uvedla mluvčí hejtmanství Nikola Birklenová.
Celkově v kraji mateřských škol podle statistiky zatím nějak výrazně neubylo. „Za posledních deset let byl jejich počet spíše kolísavý, někde vznikly nové, jinde zanikly. Vzhledem ke snižování porodnosti očekáváme významnější slučování předškolních zařízení v nadcházejících letech,“ doplnila krajská mluvčí. Aktuálně je v kraji 469 mateřských škol.