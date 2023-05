Moravskoslezské školky otvírají nové třídy, přibývá malých dětí i předškoláků

Pětatřicet žádostí, jedenáct volných míst. Kopřivnická mateřská školka při ZŠ 17. listopadu by při stávající kapacitě opět neměla prostor vzít od září všechny děti, které tam chtějí, i když už mají tři roky.

Letos ale otevře nové oddělení a kopřivnická radnice podpoří i vznik přípravných tříd, jež ze školek odčerpají předškoláky.

„O školku je velký zájem, vždy zůstalo mnoho dětí, na které se nedostalo. I tříletých, i když jsou naše spádové. Troufám si říct, že nové oddělení naplníme,“ uvedla zástupkyně ředitele pro MŠ Jana Štěpánová. Dodatečný zápis do nové třídy o 23 místech se ještě uskuteční.

Celkem má letos v Kopřivnici zájem o školku 274 dětí. „Zatím všechny umístěné nejsou. Stále běží řízení o odkladech školní docházky,“ řekla mluvčí radnice Lucie Macháčková.

Právě odklady jsou jednou z příčin, proč ve školkách pro nováčky nejsou místa. „Snažíme se podpořit zájem rodičů o přípravné třídy. Město podpoří jejich vznik na všech čtyřech velkých školách,“ dodala mluvčí s tím, že teď je v Kopřivnici tato třída jedna.

Přípravné třídy od září přibudou i v Karviné, Havířově či ostravských obvodech Poruba a Jih. Ačkoliv důvodem jejich vzniku není uvolnění míst ve školkách, ale pomoc předškolákům s nástupem do školy, města přiznávají, že pomáhají i tak.

„Samozřejmě se tím uvolní místa ve školkách, kde by děti další rok zůstávaly. Na zaplněnost školek má vysoký počet odkladů velký vliv,“ potvrdila mluvčí bohumínské radnice Jana Končítková.

V Bohumíně teď sice kapacity školek nenavyšují, v dohledné době ale počítají se vznikem další minimálně jedné třídy díky přestavbě objektu, kde město právě buduje zubní kliniku a jehož část slouží jako školka.

Také Karviná, kde v některých školkách nejsou žádná volná místa, má scénář na rozšíření. „Ve dvou školkách je možné zřídit ještě po jedné třídě. To však ukáže počet přijatých dětí a žádostí, kterým nebylo vyhověno,“ řekl mluvčí radnice Lukáš Hudeček.

Havířov již naopak nové třídy ve stávajících školkách zřídil. „Třídy se využívaly k jinému účelu, například jako tělocvična. Navyšovalo se v MŠ v Havířově-Šumbarku a Havířově-Podlesí,“ upřesnila mluvčí města Rosalie Seidl Pokorná.

Dvě nové třídy ve stávajících školkách bude mít v září i Opava a příští rok v září otevře novou školku. Podle prognóz by v Opavě totiž do dvou let měly chybět dvě stovky míst. Letos k zápisu přišlo 622 dětí.

„Počet míst, která se uvolní odchodem do prvních tříd, je 561,“ řekla vedoucí odboru školství Andrea Štenclová. Dodala, že tříleté a starší děti se umístit podaří všechny, avšak výhradně z Opavy a některé budou muset chodit do jiné školky, než chtěly. Dvě pětiny zájemců ale budou mít v září méně než tři roky a na část těchto se nedostane.

Zájem malých dětí roste plošně a je dalším z důvodů přetlaku. Ostravský obvod Poruba to loni v září vyřešil otevřením dvou tříd pro dvouleté děti. „Máme tam čtrnáct dětí, o které se stará školní asistent a učitelka na plný úvazek. Zájem rodičů je velký,“ řekla Radka Kredbová, ředitelka porubské MŠ Nezvalova.

Převis ale nemají všude. V Bruntálu přišlo letos k zápisům do školek o 50 dětí méně než loni. „Dětí ubývá,“ potvrdil mluvčí radnice Jiří Ondrášek. Volná místa hlásí i Krnov.