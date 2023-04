Nová školka se v Opavě otevře o rok později, rekonstrukce totiž potrvá déle

Zápisy do školek se v Opavě uskuteční 2. a 3. května. „Máme s ředitelkami domluveno, že letos budou striktně přijímat děti z Opavy a že přednost dostanou děti, které mají tři roky nebo jsou starší,“ popsala vedoucí odboru školství Andrea Štenclová.

Zájem o školky je velký. Asi polovina zájemců jsou děti mladší tří let a právě tyto děti tvoří převis. Podle prognóz mají do dvou let v opavských mateřinkách chybět dvě stovky míst.

Zastupitelé koncem loňského roku schválili vznik nové MŠ Liptovská, a to v budově někdejší mateřinky a poté knihovny v Opavě-Kylešovicích. Školka s 56 novými místy měla otevřít letos v září, termín se ale o rok posouvá.

„Rekonstrukce prostor na ulici Liptovská v Kylešovicích bude hotová v lednu nebo únoru 2024. Začít by měla letos v červenci, v současné době probíhá výběrové řízení,“ uvedl Martin Kůs z tiskového oddělení radnice.

Opava nejprve zvažovala, že na první půlrok děti umístí do družiny ZŠ Kylešovice. „Krajská hygienická stanice toto dočasné řešení neschválila,“ dodal Kůs.

Zázemí družiny nevyhovuje těm nejmenším dětem. „Prostory byly jak z pohledu KHS, tak pohledu zástupce města Opavy a ředitelky školy posouzeny jako nevyhovující,“ upřesnila Zuzana Babišová z krajské hygienické stanice.

Od září ale Opava otevře nová oddělení o 25 místech v MŠ Edvarda Beneše a o 28 místech v MŠ Malé Hoštice.