Zdrogovaný školník, ředitel, a teď i zpronevěra. Potíže školy na Karvinsku nekončí

Autor:
  17:57
Problém za problémem se valí na Základní a Mateřskou školu v Doubravě na Karvinsku. Nejen že policie vyšetřuje výtržnosti bývalého školníka, který byl pod vlivem drog. Pozitivní test na drogy měl podle zjištění iDNES.cz i ředitel školy, který už odstoupil z funkce. Nyní vyšlo najevo, že se policie zabývá i údajnými machinacemi se školními financemi.
V areálu ZŠ a MŠ Doubrava se podivně pohyboval zdrogovaný muž. (21. května 2026) | foto: Facebook

Možnou zpronevěru zmínila už v závěru minulého týdne policejní mluvčí Daniela Vlčková na dotaz iDNES.cz ohledně údajně zfetovaného školníka.

„V souvislosti se školou na Karvinsku prověřujeme jen případnou majetkovou trestnou činnost. Nic bližšího zatím nelze sdělit,“ uvedla policejní mluvčí, aby zanedlouho také potvrdila zásah na zahradě školy a muže pozitivního na návykové látky.

O jakou částku má jít a kdo měl školní peníze zpronevěřit, není jasné. Zdroj z pedagogického sboru, který si však nepřeje být jmenován, uvedl, že v prvotní fázi mělo jít snad až o stovky tisíc korun. Poté, co na problémy upozornila bývalá účetní, se údajně větší část financí vrátila zpět.

Policie prověřuje zdrogovaného školníka z Karvinska, pozitivní test měl i ředitel

Bývalý ředitel školy Jan Šebesta, který zařízení vedl od letošního ledna, den po incidentu se školníkem sám rezignoval. Školníka totiž na jeho pozici přivedl on, navíc policie testovala na návykové látky i ředitele, přičemž vzorek byl pozitivní.

Jak uvedl web Denik.cz, o finančním případu hovořila na středečním setkání s rodiči také bývalá ředitelka Jana Ošeldová, která školu nyní opět vede. Novinku oznámilo vedení Doubravy na obecním facebooku.

„Rada obce na svém mimořádném zasedání jmenovala Janu Ošeldovou ředitelkou ZŠ a MŠ Doubrava,“ znělo strohé vyjádření.

Ošeldovou se nepodařilo kontaktovat. Řada občanů vyzývá k rezignaci starostku Jiřinu Ferenčíkovou, ta to však odmítá. „Nemohu za selhání jednotlivce,“ opakuje starostka.

Lidé však poukazují na to, že údajně ona začala zasahovat do dlouho bezproblémového vedení školy v čele s Ošeldovou. „Všichni v obci ví, že se starostka s bývalou a nyní už opětovnou ředitelkou lidsky nemusí a chtěla změny, i když nebyly zapotřebí. A to, co se tady dělo v poslední době, je toho jen důsledkem,“ konstatoval pedagog z doubravské školy.

