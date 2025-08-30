Muž ve Frýdku-Místku skočil do Ostravice. Vážně si poranil páteř

Autor:
  9:25
V pátek večer vyjížděli záchranáři ke splavu ve Frýdku-Místku, kde se po skoku do řeky Ostravice těžce zranil muž. Poranil si hlavu, která mu krvácela, a těžce také záda. Na pomoc musel vzlétnout vrtulník.

Muž skočil ve Frýdku-Místku do Ostravice a vážně si poranil páteř. (29. srpna 2025) | foto: ZZS Moravskoslezského kraje

Událost nahlásil svědek, který večerních hodinách zavolal na linku 155. „Operátorům nahlásil úraz muže, který si při skoku do vody přivodil krvácející poranění hlavy. Svědci zraněného vytáhli na břeh řeky a poskytovali mu základní první pomoc,“ uvedl mluvčí moravskoslezské záchranky Lukáš Humpl.

Vyslaní záchranáři na místě zjistili, že jedenačtyřicetiletý muž si skokem do vody přivodil velmi vážné poranění páteře. „Na místo si proto k šetrnému transportu do centrové péče ve Fakultní nemocnici Ostrava dovolali vrtulník letecké záchranné služby. Posádky u muže provedly potřebné znehybnění, ošetřily ránu na hlavě, zajistily periferní žilní vstup pro podání potřebných léků a infuzních roztoků, a v neposlední řadě se postaraly o tepelný komfort zraněného,“ sdělil Humpl.

VIDEO: Velký hazard. Muž v Otrokovicích skočil z mostu do rozvodněné řeky

V době předání do péče týmu urgentního příjmu ostravské Fakultní nemocnice byl muž ve stabilizovaném stavu.

Záchranáři varují před neuváženými skoky do přírodních vodních toků, ploch, ale i bazénů. Následkem mohou být vážná zranění, a to i s trvalými následky.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Cesta u Bílé Opavy pod náporem turistů. Správa CHKO Jeseníky ji zjednosměrnila

Nahoru k Ovčárně ano, zpátky do Karlovy Studánky už ne. Žlutá turistická trasa po březích Bílé Opavy v Jeseníkách se proměnila v jednosměrku, turisté by ji měli využívat jen k výstupu. Důvodem je...

Tři akrobatické skupiny, unikátní technika. Dny NATO oslaví čtvrtstoletí

Dny NATO v Ostravě jsou po roční pauze kvůli povodním zpátky a slibují ve druhé polovině září nevídaný program. Největší bezpečnostní bezpečnostní show v Evropě slaví čtvrtstoletí. Organizátoři...

Požár haly v Ostravě. Dohašování trvá, škoda je 120 milionů

V Ostravě-Třebovicích nad ránem vzplál odpad a další materiál v jedné z průmyslových hal. S ohněm, který rychle zachvátil celou stavbu, na místě bojovalo až osmnáct jednotek hasičů, výšková technika...

Z poštovního vagonu obydlí. O unikátní nocleh se v obci na Krnovsku losuje

Starý poštovní vagon už stojí na nádraží v Úvalně na Krnovsku na nádraží několik let. Obec si vyřazený drážní vůz pořídila, když odkoupila chátrající nádražní budovu, v níž zřídila informační centrum...

Firma chce přestavět hotel z Party hic jako v Alpách. Prohlášení protesty neutišilo

Plníme vše, co legislativa nařizuje, a projekt bude regionu prospěšný. Tak zní ve zkratce očekávané vyjádření představitelů ostravské developerské firmy Arkemax Invest k plánu na přebudování opuštěné...

Muž ve Frýdku-Místku skočil do Ostravice. Vážně si poranil páteř

V pátek večer vyjížděli záchranáři ke splavu ve Frýdku-Místku, kde se po skoku do řeky Ostravice těžce zranil muž. Poranil si hlavu, která mu krvácela, a těžce také záda. Na pomoc musel vzlétnout...

30. srpna 2025  9:25

Odměna za péči o krajinu. V biotopu hnízdí vzácní ptáci a spásají jej divocí koně i skot

Postupně sečou a v těchto dnech začali i s prořezáváním dřevin. Pracovníci Kozmických ptačích luk připravují unikátní biotop mezi Kozmicemi a Dolním Benešovem na podzimní tah ptáků. Zároveň tvoří...

30. srpna 2025  7:39

Šín bez pohárů nezůstane z Baníku přestoupil do nizozemského Alkmaaru

Matěj Šín přestoupil z Baníku Ostrava do Alkmaaru. Jedenadvacetiletý člen širšího kádru české fotbalové reprezentace podepsal s předním týmem nizozemské ligy smlouvu do 30. června 2030. Oba kluby o...

29. srpna 2025  22:28

Popravení z hrobu UH-1. Badatel objevil urny obětí komunistických vražd

Premium

Badatel Stanislav Grym nedávno dohledal konkrétní místo uložení uren s popelem čtyř popravených po vykonstruovaném politickém procesu v Ostravě v srpnu 1951. Pozůstalí po odsouzených a oběšených...

29. srpna 2025

Dvoje trenky, dvoje onuce a sbohem. Část horníků naposledy sfárala do dolu ČSM

„Dvoje trenky, dvoje onuce, ponožky, dvoje montérky.” Na 150 horníků, kteří k 1. září končí s fáráním na dole ČSM ve Stonavě, se tam v posledních dnech vystřídalo před okénkem Ivety Válkové. Ta se v...

29. srpna 2025  16:16

Bezručova Opava opouští jednotné téma a bude kratší, originalita zůstává

Bezmála sedmdesátiletá tradice festivalu Bezručova Opava se mění a nabírá novou podobu. Od letoška bude kratší a bez jednotného tématu. Naopak multižánrovost a originalita, kdy některé projekty...

29. srpna 2025  12:44

Úžasný výkon, líčil Hapal. Odchody odmítl komentovat, naštval ho kouč i zdržování

V televizi se ještě neostýchal. „Už nebudu chodit kolem horké kaše,“ rezolutně zahlásil kouč ostravských fotbalistů Pavel Hapal a oznámil, že záložníci Matěj Šín a Tomáš Rigo v klubu pokračovat...

29. srpna 2025  8:30

Z poštovního vagonu obydlí. O unikátní nocleh se v obci na Krnovsku losuje

Starý poštovní vagon už stojí na nádraží v Úvalně na Krnovsku na nádraží několik let. Obec si vyřazený drážní vůz pořídila, když odkoupila chátrající nádražní budovu, v níž zřídila informační centrum...

29. srpna 2025  6:26

Loučení s Evropou i fanoušky. Po Šínovi odchází také Rigo: Baníku patří velký dík

Prohra s Celje (0:2) v odvetě čtvrtého předkola Konferenční ligy znamená konec fotbalistů Baníku Ostrava v tomto ročníku evropských pohárů. A dost možná to byl poslední zápas pro opory Matěje Šína a...

28. srpna 2025  23:39

Na Frýdecko-Místecku hoří stodola a roubenka. I kvůli větru platil druhý stupeň

Hasiči od čtvrtečního odpoledne zasahují u požáru stodoly a roubenky v Bukovci na Frýdecko-Místecku a zhruba po třech hodinách zastavili jeho šíření. Zásah zkomplikoval silný vítr. Novinářům to...

28. srpna 2025  20:09,  aktualizováno  21:22

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Drama na Opavsku. Muže bodla vosa do krku a přestával dýchat, léky selhaly

Ve vážném ohrožení života se ve středu odpoledne ocitl dvaačtyřicetiletý muž z obce Třebom na Opavsku. Poté, co ho vosa bodla na krku, dostal těžkou alergickou reakci, otekl a přestával dýchat....

28. srpna 2025  15:05

Šín s Rigem na přestup nemyslí, proti Celje nám maximálně pomůžou, věří Holzer

Hráč pro evropské poháry. V takové pozici byl až do nedávného šestého kola první ligy záložník ostravského Baníku Daniel Holzer. Naskočil do všech pěti zápasů v předkolech Evropské a Konferenční...

28. srpna 2025  14:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.