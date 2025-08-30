Muž ve Frýdku-Místku skočil do Ostravice. Vážně si poranil páteř

Událost nahlásil svědek, který večerních hodinách zavolal na linku 155. „Operátorům nahlásil úraz muže, který si při skoku do vody přivodil krvácející poranění hlavy. Svědci zraněného vytáhli na břeh řeky a poskytovali mu základní první pomoc,“ uvedl mluvčí moravskoslezské záchranky Lukáš Humpl.
Vyslaní záchranáři na místě zjistili, že jedenačtyřicetiletý muž si skokem do vody přivodil velmi vážné poranění páteře. „Na místo si proto k šetrnému transportu do centrové péče ve Fakultní nemocnici Ostrava dovolali vrtulník letecké záchranné služby. Posádky u muže provedly potřebné znehybnění, ošetřily ránu na hlavě, zajistily periferní žilní vstup pro podání potřebných léků a infuzních roztoků, a v neposlední řadě se postaraly o tepelný komfort zraněného,“ sdělil Humpl.
V době předání do péče týmu urgentního příjmu ostravské Fakultní nemocnice byl muž ve stabilizovaném stavu.
Záchranáři varují před neuváženými skoky do přírodních vodních toků, ploch, ale i bazénů. Následkem mohou být vážná zranění, a to i s trvalými následky.