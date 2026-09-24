První dvě hrubé vozové skříně jsou hotové, jedna už dostala finální lak. V ostravské Škodě Vagonka se rozběhla výroba nové generace elektrických vlaků.
Kontrakt za více než sedm miliard korun zahrnuje nejméně dvaadvacet moderních vlakových souprav.
„Od podpisu smlouvy jsme dokončili technickou přípravu projektu a přešli k výrobě prvních vozidel,“ uvedl místopředseda představenstva Škody Group Tomáš Ignačák.
Rozjezd zakázky je důležitý i kvůli vytížení ostravského závodu v dalších letech. Šéf Škody Group Petr Novotný už na jaře v rozhovoru pro MF DNES upozorňoval, že rok 2027 bude ve znamení určitého útlumu.
„Nemusí to ale být špatně, protože se můžeme připravit na nápor, který očekáváme v letech 2028 a 2029,“ upozornil.
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Dlouhodobé zakázky pomáhají udržet současnou zaměstnanost. Jen ve Vagonce pracuje zhruba osm stovek lidí, přičemž ještě v roce 2020 jich bylo přibližně 450. Celkem zaměstnává Škoda Group v Moravskoslezském kraji přes 1 500 lidí.
Zakázky pomáhají zaměstnanosti
To je významné i vzhledem k situaci na trhu práce. Na konci srpna evidoval úřad práce v kraji 55 940 lidí bez zaměstnání, o 5 922 více než před rokem.
Podíl nezaměstnaných meziročně vzrostl z 6,3 na 7,1 procenta a kraj má po Ústeckém druhou nejvyšší nezaměstnanost v republice.
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Ve Vagonce budou nyní z výrobních linek sjíždět další skříně ve dvoutýdenních intervalech.
„Začíná i montáž, při níž budou postupně instalovány podvozky, trakční výzbroj, řídicí systémy a interiér,“ popsala mluvčí Škody Group Pavla Grabowski.
Ze 22 objednaných vlaků bude šestnáct třívozových a šest čtyřvozových. Dosahovat mají rychlosti až 200 kilometrů v hodině a budou nasazeny třeba na dálkových linkách z Prahy přes Plzeň do Chebu.
Testování souprav začne na jaře příštího roku. Následovat budou zkoušky nutné ke schválení nového typu a příprava sériové výroby.
„K srpnovému nárůstu nezaměstnanosti došlo již pátým rokem po sobě. Stále sice pozitivně působí sezonní práce, do evidence ale postupně přicházejí čerství absolventi škol,“ komentoval vývoj ředitel krajské pobočky úřadu práce v Ostravě Petr Prokop.