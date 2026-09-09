Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Škoda Vagonka vyrábí vlaky pro Arrivu. První vozová skříň už má i finální lak

Darek Štalmach
  15:40
V ostravské Škodě Vagonka se rozběhla výroba nové generace elektrických vlaků,...

V ostravské Škodě Vagonka se rozběhla výroba nové generace elektrických vlaků, které si u Škody Group objednala společnost Arriva. Kontrakt za více než sedm miliard korun zahrnuje nejméně 22 vlakových souprav. | foto: Škoda Group

Vizualizace exteriérů
Vizualizace interiérů - druhá třída
Vizualizace interiérů - první třída
Vizualizace interiérů - bistro vůz
7 fotografií
První dvě hrubé vozové skříně jsou hotové, jedna už dostala i finální lak. V ostravské Škodě Vagonka se rozběhla výroba nové generace elektrických vlaků, které si u Škody Group objednala společnost Arriva. Kontrakt za více než sedm miliard korun zahrnuje nejméně 22 vlakových souprav.

„Od podpisu smlouvy jsme dokončili konstrukční a technickou přípravu projektu a přešli k výrobě prvních vozidel. První lakovaná skříň je důležitým a především dobře viditelným milníkem,“ uvedl místopředseda představenstva Škody Group Tomáš Ignačák.

Projekt podle něj nyní přechází z vývojové fáze do fyzické výroby.

Na výrobě těchto nových vlaků bude mít významný podíl český průmysl. Očekáváme, že domácí dodavatelé budou tvořit přibližně 80 procent dodávek.

Tomáš Ignačákmístopředseda představenstva Škody Group

Rozjezd nové zakázky je důležitý i kvůli vytížení ostravské továrny v dalších letech. Generální ředitel a výkonný předseda Škody Group Petr Novotný už na jaře letošního roku v rozhovoru pro iDNES.cz upozorňoval, že výrobci kolejových vozidel musí počítat s výraznými výkyvy mezi jednotlivými roky.

„V našem odvětví plánujeme přibližně na tři roky dopředu. Zakázky vytvářejí určité vlny, kdy se střídají vrcholy a slabší období. Rok 2027 bude zřejmě v určitém útlumu. Nemusí to ale být špatně, protože se můžeme připravit na nápor, který očekáváme v letech 2028 a 2029,“ řekl tehdy Novotný.

V ostravské Škodě Vagonka se rozběhla výroba nové generace elektrických vlaků, které si u Škody Group objednala společnost Arriva. Kontrakt za více než sedm miliard korun zahrnuje nejméně 22 vlakových souprav.
Vizualizace exteriérů
Vizualizace interiérů - druhá třída
Vizualizace interiérů - první třída
7 fotografií

Dlouhodobé zakázky jsou tak důležité i pro udržení současné zaměstnanosti v kraji s druhou nejvyšší nezaměstnaností v republice.

Jen ve Vagonce dnes pracuje zhruba osm stovek lidí, přičemž ještě v roce 2020 jich bylo přibližně 450. Další stovky pracovníků zaměstnává Škoda v dalších ostravských společnostech, především v Ekově a Škodě Digital. Celkem pro skupinu v Moravskoslezském kraji pracuje přes 1 500 lidí.

Význam stabilní práce v průmyslu roste i s vývojem na pracovním trhu. Na konci srpna evidoval Úřad práce v Moravskoslezském kraji 55 940 lidí bez zaměstnání, o 991 více než o měsíc dříve a o 5 922 více než před rokem. Podíl nezaměstnaných meziročně vzrostl z 6,3 na 7,1 procenta, zatímco celorepublikový průměr činil pět procent.

Vlaky budou mít tři i čtyři vozy

Ve Vagonce budou z výrobních linek postupně sjíždět další skříně nových vlaků. První dvě už jsou dokončené, další mají následovat přibližně ve dvoutýdenních intervalech.

„V průběhu září začne prototypová montáž, při níž budou postupně instalovány podvozky, trakční výzbroj, řídicí systémy, interiér a další vybavení,“ popsala mluvčí Škody Group Pavla Grabowski.

Škoda vyrábí dvě varianty jednotek. Z nejméně 22 objednaných vlaků bude šestnáct třívozových a šest čtyřvozových. Dosahovat mají rychlosti až 200 kilometrů v hodině a od prosince 2028 je Arriva plánuje nasadit na dálkových linkách z Prahy přes Plzeň do Chebu, Klatov a Železné Rudy.

Ostrava je pro nás dnes druhým domovem, říká šéf skupiny Škoda Group

„Na výrobě těchto nových vlaků bude mít významný podíl český průmysl. Očekáváme, že domácí dodavatelé budou tvořit přibližně 80 procent dodávek,“ doplnil Ignačák.

Současně už začínají zkoušky některých komponent. Trakční systém bude Škoda testovat společně s výzkumným centrem RICE Západočeské univerzity v Plzni, software vozidel pak ve Škodě Digital. Testování kompletních prototypových souprav má začít na jaře příštího roku, po něm budou následovat zkoušky nutné ke schválení nového typu a příprava sériové výroby.

Zakázka pro Arrivu navazuje na další projekty, které v posledních letech výrazně proměnily vytížení ostravské továrny. Vagonka nyní dokončuje například projekty pro Bulharsko a RegioJet, připravuje také výrobu pro Uzbekistán či Lotyšsko, kam má dodat až šestnáct bateriových vlaků. V posledních letech zároveň výrazně rozšířila své výrobní možnosti.

Škoda Group hledá nové jméno a logo, to tradiční musí za tři roky opustit

Ostrava je dnes jedním z hlavních center celé Škody Group. Vedle Vagonky zde funguje také Škoda Ekova, která má přibližně 350 zaměstnanců, a Škoda Digital s asi 150 pracovníky. I v těchto firmách zaměstnanost v minulých letech rostla.

Vývoj v těchto podnicích přitom jde proti současnému trendu na trhu práce v kraji. „K srpnovému nárůstu nezaměstnanosti došlo již pátým rokem po sobě. Stále sice pozitivně působí sezonní práce, do evidence ale postupně přicházejí čerství absolventi škol,“ komentoval nejnovější čísla ředitel krajské pobočky Úřadu práce v Ostravě Petr Prokop.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Tatra slaví 40 let na Dakaru. Model T 815 a Karel Loprais se stali legendami

Letos je to již 40 let, co se vozy značky Tatra poprvé postavily na start dnes...

Letos je to již 40 let, co se vozy značky Tatra poprvé postavily na start dnes již legendární Rallye Paříž–Dakar. V africkém písku se poté zrodila slavná vítězství Karla Lopraise, ale i úspěchy...

Matka dvou dětí v ohrožení. Odešla z domova a zmizela, hledá ji policie

Policisté vyhlásili pátrání po osmatřicetileté Janě Šerjeníkové z...

Policisté vyhlásili pátrání po osmatřicetileté Janě Šerjeníkové z Frýdku-Místku, která je pohřešovaná od čtvrtka 3. září. Žena odešla ráno ze svého bydliště, do zaměstnání v Ostravě však nedorazila a...

Nenatočili jste ji? Policie kvůli zmizelé matce dvou dětí poptává kamerové záznamy

Policisté vyhlásili pátrání po osmatřicetileté Janě Šerjeníkové z...

Už týden o ní nemá žádnou zprávu nejbližší rodina, přátelé ani kolegové z práce. Policisté dál pátrají po zmizelé mamince dvou dětí z Frýdku-Místku, která pracuje jako úřednice ostravského krajského...

Z nádraží v Karviné ujelo osmnáct vagonů. Soupravu zabrzdila statečná strojvedoucí

Hlavní nádraží v Karviné

K železničnímu neštěstí se minulý týden schylovalo na trati mezi Karvinou a Bohumínem. Z karvinského nádraží se totiž rozjela souprava nákladních vagonů a nebýt pohotové reakce strojvůdkyně z jiného...

Na Opavsku našli nebezpečnou Váňušu. Raritní raketa obsahuje téměř 30 kilo trhaviny

Při výkopových pracech v katastru obce Malé Hoštice na Opavsku byla nalezena...

Policejní pyrotechnici dnes vyrazili do Malých Hoštic na Opavsku, kde dělníci při výkopových pracech narazili na munici z období druhé světové války. V zemi tam ležela neřízená sovětská raketa Váňuša...

Škoda Vagonka vyrábí vlaky pro Arrivu. První vozová skříň už má i finální lak

V ostravské Škodě Vagonka se rozběhla výroba nové generace elektrických vlaků,...

První dvě hrubé vozové skříně jsou hotové, jedna už dostala i finální lak. V ostravské Škodě Vagonka se rozběhla výroba nové generace elektrických vlaků, které si u Škody Group objednala společnost...

9. září 2026  15:40

Supervůz zrychlí z nuly na sto za tři sekundy. Postavili ho na univerzitě v Ostravě

Příprava Titanu začala už kolem roku 2018, od roku 2020 pokračovala v rámci...

Z nuly na sto za 3,3 sekundy, výkon 815 koní a dojezd až 550 kilometrů. Takové vlastnosti má elektrický supervůz Titan, který představila Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. V...

9. září 2026  15:07

Chemie je základ. Ostravští basketbalisté při hledání posil dbali na jejich charakter

Lukáš Palyza zvedá z palubovky spoluhráče Mikuláše Čanka z NH Ostrava.

Po minulé sezoně, kdy nefungovala týmová chemie, se basketbalisté NH Ostrava při obměně mužstva zaměřili na charaktery hráčů. V týmu, který po osmém místě v uplynulém ročníku opustili všichni...

9. září 2026  13:03

Nenatočili jste ji? Policie kvůli zmizelé matce dvou dětí poptává kamerové záznamy

Policisté vyhlásili pátrání po osmatřicetileté Janě Šerjeníkové z...

Už týden o ní nemá žádnou zprávu nejbližší rodina, přátelé ani kolegové z práce. Policisté dál pátrají po zmizelé mamince dvou dětí z Frýdku-Místku, která pracuje jako úřednice ostravského krajského...

9. září 2026  12:23

Lesního dělníka v Beskydech zavalil strom, lékař se k němu spustil z vrtulníku

Záchrana muže po úrazu v lese. (8. září 2026)

Z vrtulníku a pomocí palubního jeřábu se musel lékař spustit k muži, kterého při práci v lese zavalil strom. Po ošetření přímo ve složitém beskydském terénu se ve vzduchu ocitl i pacient. Napevno...

9. září 2026  9:25

Moravskoslezský kraj řeší záhadu. Jeho beachvolejbalisté mezi elitou stále chybí

Ondřej Perušič stále dokazuje své kvality polaře. Žádný balon pro něj není...

Největší světové beachvolejbalové hvězdy se každý rok sjíždějí do areálu ostravských Dolních Vítkovic na turnaj nejvyšší kategorie elite J&T Banka Ostrava Beach Pro. K tomu nadšenci z opavského Happy...

9. září 2026  7:17

Obří kotvu z Třince instalovali na náměstí, ve hře zůstává i záchrana celého plavidla

Instalace kotvy poslední československé námořní lodi Třinec na náměstí T. G....

Na opraveném náměstí T. G. Masaryka v Třinci ukotvili pracovníci nový, šestitunový symbol města a připomínku námořní historie Československa. Kotva z lodi Třinec, která byla zhotovena z místní oceli...

9. září 2026  6:01

Nová výzbroj městské policie umožní hlídce ošetřit zraněné přímo na cyklostezce

Strážníci na darovaných elektrokoloběžkách hned vyrazili do ulic. (7. září 2026)

Strážníci městské policie v Ostravě vyjíždějí do ulic nejlidnatějšího obvodu Jih na nových elektrokoloběžkách. Dva moderní stroje vybavené lékárničkami jim umožní rychlejší zásah v parcích, na...

8. září 2026  14:12

Čekala jsem větší frontu. V Ostravě otevřel čtvrtý Primark, zaměstnanci tančili na DJ

V nákupním centru Avion Shopping Park v Ostravě byla otevřena čtvrtá prodejna...

Svou čtvrtou prodejnu v České republice nasměroval módní řetězec Primark do ostravského Avion Shopping Parku. Jeho dnešní slavnostní otevření se odehrálo bez dramatických front. Na první zákazníky v...

8. září 2026  12:51

V centru vytisknou lidské orgány ve 3D, budou na nich trénovat lékaři

Lékařská fakulta Ostravské univerzity otevřela novou budovu laboratoří...

Ostravská univerzita otevřela moderní vědeckovýzkumné centrum LERCO za 1,8 miliardy korun, které má propojit špičkovou medicínu, vývoj nových terapií a 3D tisk realistických modelů orgánů pro náročné...

8. září 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Ceny garáží v Moravskoslezském kraji vzrostly o více než čtyři sta procent

ilustrační snímek

Ceny garáží v Moravskoslezském kraji raketově rostou a za posledních deset let vylétly o 426 procent, což je třetí nejvyšší nárůst v Česku. Zatímco v roce 2016 stál metr čtvereční necelých 4,7 tisíce...

8. září 2026  6:51

Třinečtí fotbalisté stále čekají na výhru. Trenér věří, že to brzy zlomí

Tomáš Hejdušek

Po tom, co fotbalisté Třince v sedmém kole národní ligy prohráli ve Vlašimi 1:2, si jejich trenér Tomáš Hejdušek vyrazil vyčistit hlavu na Ondřejník. „Ne, že by to byla nutnost, ale chtěl jsem....

7. září 2026  18:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×