„Od podpisu smlouvy jsme dokončili konstrukční a technickou přípravu projektu a přešli k výrobě prvních vozidel. První lakovaná skříň je důležitým a především dobře viditelným milníkem,“ uvedl místopředseda představenstva Škody Group Tomáš Ignačák.
Projekt podle něj nyní přechází z vývojové fáze do fyzické výroby.
Na výrobě těchto nových vlaků bude mít významný podíl český průmysl. Očekáváme, že domácí dodavatelé budou tvořit přibližně 80 procent dodávek.
Tomáš Ignačákmístopředseda představenstva Škody Group
Rozjezd nové zakázky je důležitý i kvůli vytížení ostravské továrny v dalších letech. Generální ředitel a výkonný předseda Škody Group Petr Novotný už na jaře letošního roku v rozhovoru pro iDNES.cz upozorňoval, že výrobci kolejových vozidel musí počítat s výraznými výkyvy mezi jednotlivými roky.
„V našem odvětví plánujeme přibližně na tři roky dopředu. Zakázky vytvářejí určité vlny, kdy se střídají vrcholy a slabší období. Rok 2027 bude zřejmě v určitém útlumu. Nemusí to ale být špatně, protože se můžeme připravit na nápor, který očekáváme v letech 2028 a 2029,“ řekl tehdy Novotný.
Dlouhodobé zakázky jsou tak důležité i pro udržení současné zaměstnanosti v kraji s druhou nejvyšší nezaměstnaností v republice.
Jen ve Vagonce dnes pracuje zhruba osm stovek lidí, přičemž ještě v roce 2020 jich bylo přibližně 450. Další stovky pracovníků zaměstnává Škoda v dalších ostravských společnostech, především v Ekově a Škodě Digital. Celkem pro skupinu v Moravskoslezském kraji pracuje přes 1 500 lidí.
Význam stabilní práce v průmyslu roste i s vývojem na pracovním trhu. Na konci srpna evidoval Úřad práce v Moravskoslezském kraji 55 940 lidí bez zaměstnání, o 991 více než o měsíc dříve a o 5 922 více než před rokem. Podíl nezaměstnaných meziročně vzrostl z 6,3 na 7,1 procenta, zatímco celorepublikový průměr činil pět procent.
Vlaky budou mít tři i čtyři vozy
Ve Vagonce budou z výrobních linek postupně sjíždět další skříně nových vlaků. První dvě už jsou dokončené, další mají následovat přibližně ve dvoutýdenních intervalech.
„V průběhu září začne prototypová montáž, při níž budou postupně instalovány podvozky, trakční výzbroj, řídicí systémy, interiér a další vybavení,“ popsala mluvčí Škody Group Pavla Grabowski.
Škoda vyrábí dvě varianty jednotek. Z nejméně 22 objednaných vlaků bude šestnáct třívozových a šest čtyřvozových. Dosahovat mají rychlosti až 200 kilometrů v hodině a od prosince 2028 je Arriva plánuje nasadit na dálkových linkách z Prahy přes Plzeň do Chebu, Klatov a Železné Rudy.
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„Na výrobě těchto nových vlaků bude mít významný podíl český průmysl. Očekáváme, že domácí dodavatelé budou tvořit přibližně 80 procent dodávek,“ doplnil Ignačák.
Současně už začínají zkoušky některých komponent. Trakční systém bude Škoda testovat společně s výzkumným centrem RICE Západočeské univerzity v Plzni, software vozidel pak ve Škodě Digital. Testování kompletních prototypových souprav má začít na jaře příštího roku, po něm budou následovat zkoušky nutné ke schválení nového typu a příprava sériové výroby.
Zakázka pro Arrivu navazuje na další projekty, které v posledních letech výrazně proměnily vytížení ostravské továrny. Vagonka nyní dokončuje například projekty pro Bulharsko a RegioJet, připravuje také výrobu pro Uzbekistán či Lotyšsko, kam má dodat až šestnáct bateriových vlaků. V posledních letech zároveň výrazně rozšířila své výrobní možnosti.
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Ostrava je dnes jedním z hlavních center celé Škody Group. Vedle Vagonky zde funguje také Škoda Ekova, která má přibližně 350 zaměstnanců, a Škoda Digital s asi 150 pracovníky. I v těchto firmách zaměstnanost v minulých letech rostla.
Vývoj v těchto podnicích přitom jde proti současnému trendu na trhu práce v kraji. „K srpnovému nárůstu nezaměstnanosti došlo již pátým rokem po sobě. Stále sice pozitivně působí sezonní práce, do evidence ale postupně přicházejí čerství absolventi škol,“ komentoval nejnovější čísla ředitel krajské pobočky Úřadu práce v Ostravě Petr Prokop.