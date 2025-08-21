Opravnu tramvají Ostrava nechtěla, nyní má Ekova miliardové zakázky

  12:11
Zakázky za více než miliardu koruny nyní putují do ostravské společnosti Škoda Ekova, zaměřující se na opravy tramvají a dalších kolejových vozidel. Před pěti roky prodal ostravský magistrát Ekovu jako neperspektivní podnik společnosti Škoda ze skupiny PPF. Firma dnes opravuje mimo jiné i tramvaje ostravského dopravního podniku.

Moderní velkokapacitní vozy se vyrábějí přímo v Ostravě-Martinově ve společnosti Škoda Ekova. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

„Největší zakázku získala Ekova v Bratislavě, kde bude za zhruba 760 milionů korun opravovat až šedesát tramvají Škoda 29T a 30T. Další smlouva se týká Prahy, kde projde komplexní údržbou až 54 vozidel Škoda 14T v hodnotě do 295 milionů korun,“ vypočítal nejzajímavější zakázky získané pro ostravský opravárenský podnik mluvčí společnosti Škoda Group Jan Švehla.

„Závod v Martinově se dlouhodobě profiluje jako jedno z nejvýznamnějších servisních center ve střední Evropě. Nové kontrakty potvrzují, že zákazníci oceňují naši technickou odbornost, zkušenosti i schopnost dodávat špičkovou kvalitu oprav v dohodnutých termínech,“ těší Martina Bednarze, mimo jiné výkonného ředitele společnosti Škoda Ekova.

Ostravská Ekova je prodaná navzdory odporu opozice. Řešila se cena

Domácí ostravský dopravní podnik si ve svých někdejších dílnách objednal takzvané střední prohlídky tramvají Škoda 39T. Hodnota zakázky přesahuje 100 milionů korun. Menší zakázku v Ostravě provedou také pro dopravní podnik Liberce a Jablonce nad Nisou, kterému opraví tamní tramvaje T3 za téměř 32 milionů korun.

Společnost Ekova vznikla v roce 2011 jako dceřiná firma Dopravního podniku Ostrava. V roce 2020 ji město prodalo Škodě Transportation, tehdejší vedení magistrátu firmu považovalo za podnik bez výraznější perspektivy. Nyní se podnik vedle oprav tramvají podílí například na modernizaci motorových vozů pro Rakousko.

Přes zajímavé zakázky Ekova novým majitelům zatím příliš nevydělává. V roce 2022 skončila ve ztrátě 26 milionů korun, o rok později už činila ztráta 71 milionů. Výroční zprávu za rok 2024 zatím firma nezveřejnila

21. srpna 2025  12:11

