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Města stojí černé skládky miliony. Viníky odhalují kamery i strážníci

Žaneta Motlová
  6:30

Také v Bohumíně čelí nelegálním skládkám a vytáhli do boje proti jejich původcům. | foto: Městský úřad Bohumín

Sotva nepořádek vyvezou a odklidí, objeví se další. V přírodě především stavební odpad, u popelnic a kontejnerů vysloužilý nábytek. Radnice v Moravskoslezském kraji už odmítají tolerovat nelegální zbavování se odpadu – nasazují kamery, fotopasti i speciální hlídky. Likvidace černých skládek je stojí miliony korun.

Lidé odpad vyvážejí ve velkém třeba do přírodní oblasti u Heřmanických rybníků mezi Bohumín a Ostravu.

„Jde o cíleně navážený velkoobjemový odpad. Pneumatiky, kusy karoserií, plastové díly z aut, kabely, stavební suť či domácí spotřebiče,“ popsal vedoucí odboru životního prostředí a služeb bohumínské radnice Radim Stošek.

Bohumínští příjezd od ostravské strany zabezpečili závorou a kamerou. Myslivci ze spolku Pudlov-Vrbice přispívají fotopastí i pohybem v terénu. První pachatele, dva mladé muže, kteří na místo vyváželi odpad půjčenou dodávkou, už strážci dopadli. Monitorovací systém je v pohotovosti dál.

Moderní technologie pomáhají i v Opavě. „Na kontejnerová stání, kde se lidé naučili ukládat odpad mimo kontejnery, jsme umístili kamery. Zejména řidiče s auty se daří identifikovat a pokutovat,“ konstatoval mluvčí opavské radnice Roman Konečný.

Pomáhají i závory nebo fotopasti

U kontejnerů nejčastěji končí nábytek – sedačky, matrace či skříně. „Někdo vystaví i hračky nebo obuv v naději, že si je jiný vezme, ale i to je přestupek,“ varuje Konečný s tím, že nejhorší situace je u kontejnerů blízko hlavních tahů.

Kamery pomáhají rozpoznat původce odpadu také v Ostravě. Tam jej lidé častěji vyvážejí do odlehlejších zákoutí v obvodech Moravská Ostrava a Přívoz, Mariánské Hory, Jih, Radvanice a Slezská Ostrava a městská policie k jejich trasování využívá městský kamerový systém.

„Město také postupně zavádí v místech opakovaných skládek fotopasti, případně tam umísťujeme překážky, jako jsou závory,“ upřesnil náměstek primátora pro životní prostředí Aleš Boháč.

V Kopřivnici jsou kritickými lokalitami okolí garáží Pod Bílou horou a ubytoven Pod Červeným kamenem, místo v Lubině u mostu a za obchodním domem Tesco.

V Bruntále lidé odpad vyvážejí mimo jiné za areál kasáren. Na problém se zaměřují hlídky strážníků.

Českou krajinu i předměstí hyzdí nelegální skládky, pokuty to nespraví

„Městské policii se často daří zjišťovat původce a řešit přestupek, ať už pokutou na místě, nebo postoupením správnímu orgánu,“ sdělil mluvčí bruntálské radnice Jiří Ondrášek.

Pokuty se pohybují v řádech tisíců, výjimečně mohou být vyšší, a původce musí odpad na vlastní náklady uklidit. „U fyzické osoby je maximální možná uložená částka za nezákonné zbavení se odpadu sto tisíc korun,“ vyčíslil ostravský náměstek Boháč.

Výdaje radnice spojené s odklízením nelegálního odpadu jsou ale násobně vyšší. Například Opava za loňský rok hlásí 1,3 milionu korun.

Kopřivnice za odvoz odpadů z odlehlých zákoutí v roce 2025 vydala 43 tisíc korun, šlo o tři tuny věcí. Dalších 892 tisíc korun ale kopřivnickou radnici přišel odvoz starého nábytku a záchodových mís od kontejnerových stání. „V částce jsou zahrnuty i náklady na dočištění stanovišť,“ uvedla mluvčí radnice Lucie Macháčková.

Bohumín chystá monitorovací dron

Bruntál hlásí desítky tun odvezeného a zlikvidovaného odpadu a statisícové náklady.

„Za rok 2025 byly náklady na likvidaci nezákonných skládek odpadů vyčísleny na téměř patnáct milionů korun,“ připojil čísla za Ostravu náměstek Boháč. „V roce 2026 bylo přes aplikaci města či jiným způsobem nahlášeno už třicet osm černých skládek a do příslušných zařízení k nakládání s odpady předáno více než dva tisíce tun odpadů. Za rok 2026 jde zatím o náklady ve výši 1,6 milionu korun.“

Radnice avizují, že jdou cestou osvěty a prevence, často už u dětí ve školách. Zároveň ale nástroje, jež jim pomohou původce odpadu poznat, rozšiřují. Například Bohumín připravuje pořízení monitorovacího dronu.

„Než město vypíše výběrové řízení na dodavatele, musí získat souhlasy s přelétáváním nad železničním koridorem a dálnicí D1. Souhlas Správy železnic už máme k dispozici, vyjádření Ředitelství silnic a dálnic očekáváme v příštích týdnech,“ uvedla mluvčí Končítková.

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