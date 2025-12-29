Skibusy po roce vyjely do Beskyd a Jeseníků, zájem sjezdařů i běžkařů roste

Až do dubna mohou jezdit obyvatelé Kopřivnice, Příbora a Nového Jičína s lyžemi přímo až na beskydské hřebeny. „Speciální autobusové linky přepravující turisty i s lyžemi a běžkami, vyrazily poprvé v pátek 26. prosince,“ konstatoval Miroslav Slaný, mluvčí společnosti Z-Group bus, která linku ve spolupráci se zmíněnými městy provozuje.

Skibusy vyjely do Beskyd a Jeseníků, dopravci spolupracují s městy na Novojičínsku a Bruntálsku. (29. prosince 2025) | foto: Region Valašsko

V průběhu zimních prázdnin skibusy do hor vyrážejí každý den, po jejich skončení, až do dubna, pojedou o víkendech.

Podle tohoto grafikonu bude z Nového Jičína vyjíždět vždy jeden spoj na Bílou a další pak na Pustevny.

„Pojedou na trase Nový Jičín – Pustevny – Bílá a zastaví v Příboru, Kopřivnici, Frenštátě pod Radhoštěm, Trojanovicích a Rožnově,“ vypočítal zastávky na trase Miroslav Slaný.

„Linky na Horní Bečvu, Bumbálku a Bílou odjíždějí v 7:00 z Nového Jičína a vracejí se v 17:46 hodin, což cestujícím umožní celodenní lyžování v lyžařském středisku na Bílé. Skibus na Pustevny vyráží v 9:50 hodin a zpět do Nového Jičína se vrací ve 14:50,“ dodal. Podrobnější informace jsou k dispozici na webu města.

Přes tři tisíce cestujících

V loňském roce skibusy do Beskyd využilo podle statistik Z-Group bus přes 3 500 cestujících, o rok dříve zhruba 3 100. Jízdné je možné hradit přímo u řidiče v hotovosti nebo platební kartou.

Podobně mohou skibus využít i návštěvníci Jeseníků. Z Krnova a Karlovy Studánky vyjíždí pravidelně skibusy na Praděd, z Jeseníku pak na Červenohorské sedlo.

Autobus z Krnova vyjíždí o víkendu v 7:50, v Karlově Studánce je v 8:50 a na Ovčárně v 9:15 hodin. Nazpět jede v 16:30. Z Karlovy Studánky je pak možné využít i kyvadlovou autobusovou dopravu z tamních záchytných parkovišť na Ovčárnu.

