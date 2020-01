Skibusy vyjely do Beskyd i Jeseníků, nově míří třeba i na Pustevny

Při cestě na Soláň mohou lidé vystoupit hned u několika vleků po cestě, jako je například ten na Bílé nebo v Mezivodí, pro běžkaře se nabízí zastávka třeba na Bumbálce.

„V tuto chvíli provozujeme tři víkendové linky,“ řekl Miroslav Slaný, mluvčí společnosti ČSAD Vsetín.

„Jedna linka míří z Ostravy přes Opavu a Malou Morávku na Ovčárnu, druhá pak z Ostravy přes Frýdek-Místek, Bílou a Velké Karlovice na Soláň. V obou těchto případech vypravujeme vždycky v sobotu a v neděli jeden pár spojů, nově přibyla i linka z Ostravy přes Rožnov pod Radhoštěm, která míří až na Pustevny. Tato linka jezdí každý víkend třikrát denně.“

Zatímco na Bílou, Soláň i na Ovčárnu mohou zamířit hlavně příznivci sjezdového lyžování, na Pustevny si vyrazí převážně běžkaři nebo pěší návštěvníci hor. Tamní sjezdovky totiž nejsou už nějaký čas v provozu, vleky nefungují, v provozu je jen lanovka z Ráztoky na Pustevny.

„Linka na Pustevny je zcela nová. Linky na Soláň a na Ovčárnu původně provozovala Arriva jako skibusy v zimě a v létě jako cyklobusy,“ vysvětluje Miroslav Slaný.

„My tyto linky provozujeme jako standardní rekreační linky s celoročním provozem. Přeprava lyží je možná v autobuse, přeprava jízdních kol v létě možná není, vozy na to nejsou uzpůsobeny. V případě zvýšeného zájmu cestujících jsme připraveni okamžitě reagovat a linky posilujeme.“

Další skibus do Beskyd, přesněji do Dolní Lomné, provozuje majitel tamního lyžařského areálu Severka. Skibus vyjíždějící od havířovského vlakového nádraží míří do Dolní Lomné přes Orlovou, Karvinou, Český Těšín a Třinec vždy o víkendech a v době jarních prázdnin v okresech Karviná a Frýdek-Místek.

Důležité jsou objednávky

„Jezdíme každý víkend, je ale důležité, aby se lidé objednali,“ vysvětluje Marcel Bogocz ze Ski areálu Severka.

„Den předem do 21. hodiny je nutné poslat textovou zprávu s tím, že návštěvník pojede skibusem. Stačí, aby se přihlásil jeden člověk, a jedeme, pokud se nikdo nepřihlásí, nemusíme vyjet.“

Podobně jako do Beskyd a na Ovčárnu lze využít skibus například při jízdě na Červenohorské sedlo v Olomouckém kraji.

„V loňském roce obnovený skibus zahajuje svoji druhou sezonu. Lidé se opět budou moci vyvézt z Lipové lázní a Jeseníku či Koutů nad Desnou na Červenohorské sedlo,“ řekl Tomáš Rak, ředitel Sdružení cestovního ruchu Jeseníky.