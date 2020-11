Skauti na Novojičínsku svépomocí opravují opuštěnou faru, budou v ní tábory

„Máme v Kopřivnici, Štramberku a Závišicích několik kluboven, ale chybělo nám zázemí na víkendové akce, tábory nebo zdravotnické a čekatelské kurzy. Otec Zdenko Vavro z hukvaldské farnosti nás pak upozornil na chátrající opuštěnou faru v Trnávce,“ přiblížil Martin Bajer z kopřivnického skautského oddílu.

Biskupství ostravsko-opavskému, jemuž objekt patří, se nápad líbil. „Byli jsme rádi, že fara najde znovu využití, proto jsme jim nabídli pronájem na dobu dvaceti let za symbolickou korunu ročně. S tím, že později bude možné smlouvu podle situace prodloužit,“ uvedl mluvčí biskupství Pavel Siuda.



Do postupných oprav se skauti pustili už loni. „Většinu prací se snažíme dělat svépomocí, abychom snížili náklady,“ sdělil Bajer.

Původní odhad, kolik by rekonstrukce fary mohla stát, se pohyboval okolo 1,5 milionu korun.

Pomáhají rodiče i přátelé skautů

„Když jsme se ale dali do práce, objevovali jsme nové a nové komplikace. Nakonec se předpokládané náklady vyšplhaly až na dva miliony. A v tom není započítané to, co děláme vlastníma rukama,“ osvětlil Bajer.

Kromě členů oddílu se na obnově fary podílejí i přátelé či rodiče skautů. „Celkem se střídá asi padesát lidí, teď nás ale hodně přibrzdil koronavirus,“ řekl Bajer s tím, že příští léto by se u fary mohl konat první příměstský tábor, za dva roky by pak měl být objekt plně v provozu.

Na rekonstrukci fary už skautům přispěly obce Trnávka a Kateřinice či řada sponzorů. „Peníze ale sháníme dále, a to i prostřednictvím různých koncertů a akcí,“ dodal Bajer.