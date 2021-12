Opět mizérie. Restaurace i hotely ruší nebo omezují silvestrovské oslavy

Vláda ve středu rozhodla, že na akce, večírky a silvestrovské oslavy bude moci s dalším omezením maximálně 50 osob, u jednoho stolu pak mohou v restauraci sedět jen čtyři lidé, pokud nejde o členy jedné domácnosti. Podniky mohou zároveň hostit jen naočkované nebo s certifikátem o prodělání nemoci (podrobněji o opatřeních zde).

Zavírací doba se nově sice nezkrátí, restaurace a hotely však už dříve přiznaly, že na případné vládní změny čekat nemohly. A akce omezily.

„O silvestrovské večírky není zájem. Co se týče obsazenosti hotelů, v Beskydech se pohybuje okolo čtyřiceti procent, v Ostravě okolo patnácti procent. To rozhodně není obvyklé. Jsou ale i výjimky. Lidé rezervace ruší, a to zejména z důvodu proticovidových opatření,“ informoval prezident Asociace hotelů a restaurací České republiky Václav Stárek.

„My na Silvestra zavřeme v pět a otevřeme až na Nový rok,“ uvedla provozovatelka ostravské restaurace Slezský Dvůr Lucie Káňa. „I pokud bychom mohli mít nakonec otevřeno, nic bych neplánovala, určitě by se to nevyplatilo. Nemyslím si, že by o silvestrovskou akci byl takový zájem. Přitom jsme před začátkem pandemie měli na Silvestra každý rok plno. Od začátku povinnosti kontrolovat očkování, máme celkově minimum zákazníků.“

Ve frýdecko-místecké restauraci Sokolovna na Silvestra neotevřou vůbec. „Nebyla žádná jistota, že se to letos podaří. Plán na silvestrovskou akci byl aktuální naposled v září. Lidé začali rezervace rušit, když začala platit opatření o kontrole očkování a certifikátů o prodělání covidu. Minulý rok jsme po zrušení večírků měli značné materiální ztráty. Nevyplatí se riskovat cokoliv pořádat,“ řekl majitel restaurace Jaromír Křístek.

Hostinští vítají zrušení zavíračky ve 22:00

Plánovat na poslední chvíli nebudou ani v ostravském Hostinci Max. „Na Silvestra nic neplánujeme. Jsme v nejistých dobách. Samozřejmě bychom byli rádi, kdyby se opatření zmírnila, a těší nás, že nemusíme zavírat v deset, ale silvestrovskou akci bychom už zorganizovat nestihli. Na přípravu je třeba aspoň čtrnáct dní,“ uvedl majitel hostince Petr Danko. „Lidé jsou zklamaní, po loňském roce doufali, že se to letos podaří.“

V jesenickém hotelu Holzberg v Suché Rudné na Bruntálsku plánují podobu akce upravit podle rozsahu proticovidových opatření.

„Silvestrovské akce máme naplánované a stále je nabízíme v plném rozsahu. Ohňostroj, raut i hudbu. Restaurace by měla být přístupná také všem, co nás navštíví. Ale přizpůsobíme se rozhodnutí vlády,“ řekl provozní Aleš Ochotský.

Plánování je stále velmi obtížné

V beskydském Hotelu Grůň v Mostech u Jablunkova mají však o podobě Silvestra jasno. Hotel zavře v deset a hosté ho budou muset opustit. „My i naši hosté máme raději, když je všechno předem dané. Proto jsme se rozhodli na Silvestra hotel od desíti uzavřít, ať kvůli jakýmkoli novým opatřením nemusíme nic měnit. Když ještě v listopadu není jasné, jak bude vypadat konec roku, jakékoliv akce s ním spojené se plánují velmi těžko,“ informovala recepční hotelu Marcela Szotkowská.

„Po tom, co jsme hosty o rozhodnutí informovali, někteří rezervace rušili. Kapacity se poté ještě plnily, ale vyprodaní nejsme. Většina hostů hotel opustí 30. prosince. Až do Silvestra zůstanou plné jen asi čtyři pokoje,“ dodala Szotkowská.

„U nás jsme všechen doprovodný program zrušili,“ zmínila provozní Horských lázní Karlova Studánka Dana Scholzová. „Plánovali jsme živé sochy, kapelu a další doprovodný program. Nyní to vypadá tak, že budou mít naši hosté raut a pro veřejnost bude restaurace uzavřena.“

Dost lidí rušilo rezervace

I tam po změně původního obsahu silvestrovského balíku zaznamenali rušení rezervací. „Rovněž letos jsme měli mít všech 250 míst zaplněných, ale po zrušení programu pobyt zrušilo asi 60 hostů. V současné chvíli máme volných asi 50 míst, ale očekáváme, že přes svátky budou lidé ještě stornovat. Zájem stále je, ale lidé se spíše ptají, zda je volno, a s objednávkou do poslední chvíle vyčkávají,“ doplnila Scholzová.

Hosté rezervace stornovali i v hotelu Holzberg. „My jsme měli plno, teď jsme asi na půlce obsazenosti. Lidé pobyty rušili převážně kvůli zhoršující se situaci, nebyli naočkovaní a podobně. Máme letos hosty výhradně z Česka. V předcovidových letech jsme až patnáct procent hostů měli ze zahraničí, především Poláky a Slováky,“ doplnil Ochotský.

V Relax Hotelu Valaška v Horní Bečvě na Vsetínsku mají na silvestrovskou noc vyprodáno. „Stejně jako v minulých letech máme plno a výhradně se jedná o české hosty. Restauraci ve tři nebo ve čtyři hodiny uzavřeme a silvestrovský raut bude jen pro hosty, pro uzavřenou společnost,“ konstatovala provozní hotelu Hana Volná.