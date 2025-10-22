Kamiony ignorují objížďku opravované silnice u Krnova. Množí se kolize

Žaneta Motlová
  9:19
Desítkám kamionů, které nedodržují dopravní značení ani rychlost a kličkují obytnou zástavbou, čelí lidé na Krnovsku v souvislosti s opravou hlavního tahu mezi Krnovem a Bruntálem. Situace je tak zoufalá, že je oblast pod zvýšeným dohledem dopravní policie a chystá se i změna dopravního značení.
Fotogalerie3

Ředitelství silnic a dálnic se pustilo do oprav silnice I/45 mezi Branticemi a Krnovem. A začaly problémy. (22. října 2025) | foto: Ředitelství silnic a dálnic

Kvůli obnově povrchu se po silnici I/45 jezdí jen jednosměrně, a to z Krnova do Bruntálu, a pro protisměr platí objížďky. Ty ale řidiči nedodržují a kamiony vjíždějí i do míst, kde se ještě opravuje po povodni.

„Nárůst dopravy je opravdu výrazný. I objížďka pro osobní auta vede přes Lichnov, ale lidé, kteří to znají, to vezmou přímo přes Brantice. Do toho řidiči kamionů, kteří nerespektují značení a prostě jedou taky,“ popsala starostka Brantic Jiřina Heinischová.

V Branticích se přitom opravují po povodni chodníky a těžká technika se tam pohybuje také kvůli opravě jezu a chystanému bourání mostu. Železničáři tam navíc vyměňují koleje a opravují propustky.

Otáčející se kamion blokoval sanitku

„Do toho senioři, děti chodí do školy. Je to opravdu náročné. Mrzí mě, že i když se vědělo, že jsme po povodni, o opravě silnice I/45 jsme se dozvěděli týden předem. Mohli to s námi konzultovat,“ posteskla si starostka.

Ředitelství silnic a dálnic se pustilo do oprav silnice I/45 mezi Branticemi a Krnovem. A začaly problémy. (22. října 2025)

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

Stejná situace panuje i v krnovské části Kostelec a v ulicích Chářovská a Brantická. „Obracejí se na mě lidé, že se tam motají kamiony, otáčejí se, jezdí rychle. Jde o části města s úzkými místními komunikacemi, kde mnohde nejsou ani chodníky – a jezdí tam jeden za druhým. Těžko říct, jestli si dopravního značení řidiči nevšímají, nebo to prostě úmyslně risknou,“ uvedl starosta Krnova Tomáš Hradil.

Do místní části Kostelec přitom kamiony nesmí, platí tam pro ně zákaz vjezdu.

Podle dopravního značení by řidiči aut do 12 tun měli uzavřený úsek na trase z Bruntálu do Krnova objíždět přes Lichnov. Vozidla nad 12 tun přes Opavu. Pro menší auta to však je sedmikilometrová a pro velké nákladní vozy dokonce třicetikilometrová zajížďka.

Kamionům nevadí ani to, že jim v cestě stojí takzvaný chářovský viadukt, kterým neprojedou. „Otáčejí se a hledají cestu, kudy to jde,“ popsal starosta Hradil. „Jeden kamion dokonce při otáčení kvůli chářovskému mostu blokoval sanitku, která jela k pacientovi. To už je problém,“ dodala Heinischová.

Ředitelství silnic a dálnic se pustilo do oprav silnice I/45 mezi Branticemi a Krnovem. A začaly problémy. (22. října 2025)

Zástupci obcí se obracejí na policii. Ta posílila hlídky. „Policisté územního odboru Bruntál se ve zvýšené míře věnují dohledu nad silničním provozem v úseku uzavírky silnice číslo I/45. Dohlíží nejen na jeho plynulost, ale také na dodržování zákazové značky řidiči vozidel, pro které tento zákaz platí,“ potvrdil policejní mluvčí Jan Segsulka.

Doplnil, že policistům stále chodí podněty ohledně dopravní situace v úseku od Zátoru před Brantice do Krnova. „Koordinujeme hlídkovou činnost tak, aby bylo řešení co nejefektivnější.“

Dopravní inspektorát v Bruntále zároveň zvažuje ve spolupráci se zhotovitelem stavby nové přechodné dopravní značení.

Silničáři za zhruba 34 milionů korun opravují více než tři kilometry vozovky I/45 v úseku Brantice-Krnov. „Práce skončí v prosinci,“ informoval mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

ŘSD opravuje silnici I/45 mezi Krnovem a Branticemi.

ŘSD opravuje silnici I/45 mezi Krnovem a Branticemi.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Takový moderní grunt jste ještě neviděli, vyrostl na Ostravsku

„Máme moderní grunt,“ říkají o svém domě sami majitelé. Byť jde o moderní stavbu, zapadla do okolní krajiny a okolní zástavby zcela přirozeně. Kombinuje totiž tradiční vesnickou sedlovou střechu s...

Rybáři jen pár kilometrů od Karviné chytili rekordního sumce, překonali i úlovek Vágnera

Pár kilometrů od Karviné, v polském Rybniku, se tamním rybářům podařil ojedinělý kousek. Z Rybnického jezera vytáhli dva muži o víkendovém soutěžním klání sumce o délce 292 centimetrů. Překonali tak...

Jágrův vítězný návrat i Pešánovo utrpení. Kometa padla, Litvínov dál tápe

Jaromír Jágr naskočil na led a přispěl k výhře Kladna 3:1 nad rozjetými Vítkovicemi. V dalších zápasech 15. extraligového kola pardubičtí hokejisté potvrdili, že na Liberec se jim nedaří, a podlehli...

Sparta doma přehrála Kometu, Třinec se osamostatnil na čele. Slaví i Pardubice

Na čele hokejové extraligy se po 16. kole osamostatnil Třinec, který má navíc dva zápasy k dobru. V Liberci zvítězil těsně 1:0 a využil zaváhání Komety v souboji na Spartě (1:4). Výhry se po dvou...

Vlaky ve Studénce si málem vjely do cesty. Událost omezila provoz na koridoru

Ve Studénce na Novojičínsku byl odpoledne přerušen provoz na hlavním železničním koridoru z Ostravy na Prahu a na Brno. Posunovaný vlak a vlak Českých drah si odpoledne ve stanici vzájemně málem...

Kamiony ignorují objížďku opravované silnice u Krnova. Množí se kolize

Desítkám kamionů, které nedodržují dopravní značení ani rychlost a kličkují obytnou zástavbou, čelí lidé na Krnovsku v souvislosti s opravou hlavního tahu mezi Krnovem a Bruntálem. Situace je tak...

22. října 2025  9:19

Sexuální zneužívání na táboře v Beskydech? Policie prověřuje podezření

Policie prověřuje podezření, že na letním táboře v Beskydech byly v minulosti zneužity děti. O zneužití promluvili na sociálních sítích někteří bývalí účastníci tábora. Pořádající agentura v reakci...

21. října 2025  21:34

Bleskový soud. Muž zpronevěřil přes třicet milionů, půjde na čtyři roky do vězení

Jen jedno líčení trval na krajském soudu v Ostravě případ podnikatele z Ostravska, který od třiceti lidí vybral přes třicet milionů korun, které sliboval zhodnotit s mimořádným ziskem. Jenže život...

21. října 2025  17:14

Objem směsného odpadu nadále klesá, přispívají k tomu změny svozů i plateb

Opavané už přes půl roku používají takzvanou odpadovou kartu. Hlídá počet návštěv sběrných dvorů i co tam kdo dává. Adresnost se městu spolu s dalšími opatřeními vyplatila. V případě neúměrného...

21. října 2025  12:50

Rybáři jen pár kilometrů od Karviné chytili rekordního sumce, překonali i úlovek Vágnera

Pár kilometrů od Karviné, v polském Rybniku, se tamním rybářům podařil ojedinělý kousek. Z Rybnického jezera vytáhli dva muži o víkendovém soutěžním klání sumce o délce 292 centimetrů. Překonali tak...

21. října 2025  9:09

Pustkoveckou halu klub daroval Ostravě, ta ji nyní kompletně opravila

Stavbaři dokončili rekonstrukci sportovní haly u Základní školy Josefa Valčíka v ostravském obvodu Pustkovec, která stála téměř 50 milionů korun. Ty na modernizaci objektu z roku 1979 zajistili...

21. října 2025  8:40

Takový moderní grunt jste ještě neviděli, vyrostl na Ostravsku

„Máme moderní grunt,“ říkají o svém domě sami majitelé. Byť jde o moderní stavbu, zapadla do okolní krajiny a okolní zástavby zcela přirozeně. Kombinuje totiž tradiční vesnickou sedlovou střechu s...

21. října 2025

Vlaky ve Studénce si málem vjely do cesty. Událost omezila provoz na koridoru

Ve Studénce na Novojičínsku byl odpoledne přerušen provoz na hlavním železničním koridoru z Ostravy na Prahu a na Brno. Posunovaný vlak a vlak Českých drah si odpoledne ve stanici vzájemně málem...

20. října 2025  17:23,  aktualizováno  19:24

Blíží se dokončení dálnice D48, ŘSD hledá zhotovitele posledního úseku

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) začalo hledat firmu, která postaví chybějící úsek dálnice mezi Novým Jičínem a obcí Rybí. Stavbou dlouhou 3,8 kilometru bude kompletně dokončena D48. Předpokládaná...

20. října 2025  16:19

Města se snaží zkrotit jmelí, stále je na tom nejhůře Moravskoslezský kraj

Už čtvrtá etapa projektu, který má omezit nadměrné šíření jmelí bílého, začala v Ostravě. Arboristé se v právě začínajícím období vegetačního klidu tentokrát soustředí na obvody Michálkovice,...

20. října 2025  13:52

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Odstávky nekončí. Hyundai v Nošovicích se příští týden zastaví na tři dny

Automobilka Hyundai v Nošovicích na Frýdecko-Místecku bude mít příští týden další tři celodenní odstávky výroby, letos poněkolikáté. Výroba bude stát v pondělí, ve čtvrtek a v pátek. Mluvčí...

20. října 2025  9:14,  aktualizováno  12:06

Bili a okradli staršího spolužáka. Policie na Bruntálsku obvinila dva studenty

Šikana na jedné ze středních škol na Bruntálsku neměla dlouhého trvání. Když dva studenti jednoho spolužáka nejprve zbili a zanedlouho poté i oloupili, o všem se dozvědělo vedení školy a brzy i...

20. října 2025  9:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.