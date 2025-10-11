Oprava silnice znepříjemňuje jízdu mezi Příborem a Kopřivnicí

Autor:
  7:07
Na velké komplikace se v nejbližších několika týdnech musí připravit řidiči jezdící po takzvaném obchvatu Příbora ve směru na Kopřivnici a Frenštát pod Radhoštěm i zpět. Kvůli opravám silnice je už čekají kolony a kyvadlová doprava.

Oprava se týká úseku silnice I/58 mezi Příborem a Kopřivnicí na Novojičínsku. (9. října 2025) | foto: Ředitelství silnic a dálnic

Ředitelství silnic a dálnic totiž zahájilo rekonstrukci obchvatu Příbora na silnici I/58. Vysoutěžená cena dosáhla 24,3 milionu korun.

„Oprava se dotkne více než tří a půl kilometru úseku, kde je podle provedené diagnostiky asfalt výrazně opotřebený, popraskaný a s dutinami,“ konstatoval Miroslav Mazal z týmu komunikace ŘSD.

Mírnou zajímavostí bude vybraný způsob opravy – silničáři přistoupili k výměně povrchu pomocí recyklace za horka přímo na místě.

Oprava se týká úseku silnice I/58 mezi Příborem a Kopřivnicí na Novojičínsku. (9. října 2025)

Díky opakovanému použití surovin, kdy se podklad silně nahřeje před okamžitou pokládkou čerstvého koberce, ušetří silničáři část nákladů. „Tato ekologická i ekonomická metoda umožňuje využít stávající materiál a zároveň položit nový asfaltový koberec,“ uvedl Mazal.

Složitější však kvůli tomu bude po dobu opravy vlastní doprava v rekonstruovaném úseku.

„Práce si vyžádají částečné uzavírky. Sestava několika strojů za sebou vyžaduje dostatek prostoru, proto proběhne frézování a příprava podkladu za kyvadlové dopravy jedním pruhem pro oba směry,“ vysvětlil zástupce ŘSD.

V další etapě oprav se podmínky pro řidiče ještě zpřísní. „Následné práce doprovodí provoz vždy pouze jedním jízdním směrem a druhý směr bude odkázán na objízdné trasy vedoucí převážně přes Příbor nebo po dálnici D48,“ doplnil Miroslav Mazal.

Dopředu se ovšem nedá přesně určit, jak přesně budou omezení probíhat.„Omezení dopravy se budou měnit podle postupu stavebních prací. Hotovo by mělo být do poloviny listopadu, ale termín se může posunout v závislosti na počasí,“ dokončil Mazal

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Soudruhu Zaorálku. Spisovatelka se ostře opřela do politika kvůli šikmému kostelu

Spisovatelka Karin Lednická se ohradila proti předvolebnímu videu Lubomíra Zaorálka. Bývalý ministr kultury a nynější místopředseda SOCDEM se totiž natočil u známého šikmého kostela v Karviné a...

Vláda to v tomto období neměla lehké, říká skokanka voleb a bývalá miss

Přeskočila jedničku kandidátky SPOLU Zbyňka Stanjuru a stala se největším, byť některými možná očekávaným překvapením voleb. Monika Brzesková, starostka Kravař, místopředsedkyně KDU-ČSL, ale také...

Policista zastřelil agresivního muže, který opakovaně bodl jeho kolegu

Policista zastřelil v pátek v Českém Těšíně na Karvinsku agresivního muže, který zranil jeho kolegu. Postřelený zraněním podlehl. Novináře o tom informovala policejní mluvčí Soňa Štětínská. Případem...

Zastávky ve Vítkovicích mají odradit bezdomovce. Prší do nich, stěžují si lidé

Do boje proti bivakování bezdomovců vytáhli zástupci ostravského městského obvodu Vítkovice. Jedním z kroků je postupná výměna autobusových zastávek tak, aby v nich lidé bez domova nemohli přespávat...

Kladno vyloupilo led Komety, Sparta opět bez gólu. Vítkovice v derby zdolaly Třinec

Hokejová extraliga vstoupila už do 11. kola. Kompletní páteční program vykoplo derby mezi Třincem a Vítkovicemi. Po divoké přestřelce se nakonec radovali hosté, kteří zvítězili 5:4 po nájezdech....

Budějovice opět vedou, uspěl i Třinec. Sparta pod novým koučem jasně prohrála

Ve středu se před ně dostala Plzeň, o dva dny později už ale České Budějovice opět vedou hokejovou extraligu. Ve třináctém kole je do čela poslala výhra nad Libercem 4:2, Plzeň zápas teprve čeká....

10. října 2025  21:32,  aktualizováno  21:43

Opilec přišel o řidičák. Za tři hodiny vezl dítě a nadýchal téměř dvojnásobek

S naprostou lhostejností vůči pravidlům, ale o to větším smyslem pro hazard se setkali policisté na Hlučínsku. Řidiči, který nadýchal takřka dvě promile, zadrželi řidičský průkaz a zakázali další...

10. října 2025  15:47

Česko bude mít továrnu pro rozvoj AI, jádrem se stane ostravský superpočítač

Česká republika bude mít svou továrnu pro rozvoj umělé inteligence, jádrem Czech AI Factory (CZAI) bude nový AI superpočítač v Ostravě. CZAI a superpočítač budou sloužit malým a středním podnikům,...

10. října 2025  13:34,  aktualizováno  14:08

Šest stovek účinkujících. V Ostravě se chystá opakování monumentální symfonie

Co nejvíce přiblížit provedení Osmé symfonie Gustava Mahlera tomu premiérovému z roku 1910 chtějí organizátoři dvou koncertů připravovaných na květen příštího roku v Ostravě. Více než čtyři sta...

10. října 2025  12:12

Chceme stavět na sehranosti, plánuje trenérka volejbalistek Frýdku-Místku

Univerzálka Magdalena Bagniaková z prvoligového polského Imielinu a smečařky Nizozemka Noa de Vosová z belgického Gentu a Klára Mikelová z TJ Ostrava posílily volejbalistky Sokola Frýdek-Místek před...

10. října 2025  12:03

Pomoc po povodních zpožďuje vleklá byrokracie. Někde na dotace stále čekají

Opava dostala první peníze v červenci, Krnov tento týden, Bohumín a hejtmanství ještě čekají. Zhruba rok po povodni do Moravskoslezského kraje míří peníze z dotačního programu na obnovu obecního a...

10. října 2025  10:10

Pohnutý příběh Razumovských. Utekli před Rusy, týrali je Němci, z Československa museli pryč

Premium

Poprvé od konfiskace v roce 1946 opět pohromadě. Poklady z rodinné sbírky i předměty zabavené státem, když museli po válce z Československa pryč, vyprávějí pohnutý příběh rodu Razumovských. Osudy...

9. října 2025

Sloní puberťák už dělá v Ostravě neplechu, čeká ho stěhování do Francie

Na náročné stěhování se chystají v ostravské zoologické zahradě. Osmiletého samce slona indického čeká transport do Francie, proto se už přes rok učí vstoupit do transportní bedny. Jeho odjezd je...

9. října 2025  16:12

Ševínský: S tátou se popichujeme, kdo je úspěšnější, ale ještě jsem daleko

Fotbalový stadion v Karviné bude mít Adam Ševínský navždy v paměti. Na tamějším hřišti odehrál svůj první zápas v nejvyšší domácí soutěži a vstřelil svůj první gól. Nyní se na něj vrací s...

9. října 2025  13:23

Moravskoslezští poslanci řeší více funkcí. Jednoho překvapil primát nejstaršího

Někteří zvolení moravskoslezští poslanci zvažují, zda budou kumulovat funkce, nebo kvůli Poslanecké sněmovně nějakou židli opustí. A jeden z poslanců se dočkal titulu, který ho překvapil, ale jak...

9. října 2025  11:03

Nemoci od klíšťat lámou rekordy. Pacientů je dvakrát víc než v minulých letech

O jednačtyřicet pacientů s klíšťovou encefalitidou už letos pečovali lékaři a sestry infekčního oddělení opavské Slezské nemocnice. Jde o dvojnásobek oproti loňsku. Šest hospitalizovaných lidí navíc...

8. října 2025  16:40

Vlče se v Beskydech skutálelo do hluboké strže. Na záchranu zbývaly ochranářům hodiny

O vlčí mládě se starali ochránci přírody ze Záchranné stanice v Bartošovicích na Novojičínsku. Asi měsíc staré vlče zůstalo v horách samo a bartošovickým pracovníkům se mladou šelmu podařilo...

8. října 2025  13:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.