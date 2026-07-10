„Památku nyní zdobí původní historické barvy, tedy šedá, bílá a červená. Chrám patří k nejvyhledávanějším kostelům v Moravskoslezském kraji,“ uvedl Ondřej Elbel, mluvčí ostravsko-opavského biskupství.
Stavební firma z kostela začátkem dubna odstranila původní eternitovou krytinu z 90. let, která už překročila svou životnost. Nahradila ji pálená střešní taška typu bobrovka.
„Kostelu se tak vrátila historická podoba doložená archivními fotografiemi a pohlednicemi,“ vysvětlil mluvčí.
Součástí stavebních prací byla také obnova fasády, kterou dlouhodobě poškozuje naklonění stavby způsobené poddolováním, a oprava přilehlých hrobek.
„Kromě nové střešní krytiny jsme obnovili také fasádu kostela, která kvůli nachýlení trpí,“ uvedl vedoucí stavebního odboru Biskupství ostravsko-opavského Václav Kotásek.
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Šikmý kostel u Karviné mění barvu. Šedý eternit střídá oranžová bobrovka
Kostel zůstal celou dobu oprav přístupný a pokračovaly v něm pravidelné bohoslužby. Podle spolku Stará Karviná chrám loni navštívilo 16 200 lidí, díky čemuž patří k nejnavštěvovanějším kostelům zapojeným do projektu Otevřené chrámy.
Prohlídky kostela
V době letních prázdnin se komentované prohlídky konají každý pátek, v sobotu a v neděli od 10:00 do 18:00, sezona tam potrvá až do konce října.
„Turistická sezona je v plném proudu,“ uvedla Tereza Ondruszová za spolek Stará Karviná. „O to víc nás těší, že návštěvníci již mohou obdivovat kostel v jeho plné kráse. Prohlídky památky začínají vždy v celou a o půl a není potřeba rezervace.“
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Místo šedého eternitu oranžové bobrovky. Šikmý kostel v Karviné promění střechu
Barokní kostel svatého Petra z Alkantary byl postaven v roce 1736 na místě staršího dřevěného kostela svatého Martina, doloženého již v roce 1447.
„V 90. letech minulého století prošel kostel rozsáhlým statickým zajištěním, při němž byl zpevněn železobetonovým prstencem. V posledních letech jeho popularitu výrazně zvýšila románová trilogie Šikmý kostel spisovatelky Karin Lednické,“ připomněl Elbel.
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23. února 2025