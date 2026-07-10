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Šikmý kostel svítí novotou, po opravě za miliony odhalil své historické barvy

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  6:12
Obnova slavného šikmého kostela svatého Petra z Alkantary v Karviné-Dolech je u...

Obnova slavného šikmého kostela svatého Petra z Alkantary v Karviné-Dolech je u konce a památka po opravě střechy i fasády za sedm milionů korun získala svůj původní historický vzhled. | foto: Diecéze ostravsko-opavská, Martin Jonáš

Obnova slavného šikmého kostela svatého Petra z Alkantary v Karviné-Dolech je u...
Kostel sv. Petra z Alkantary, neboli šikmý kostel, nyní obepíná lešení. (2....
Interiér kostela sv. Petra z Alkantary, který je známější pod názvem šikmý...
Pokrývači pracují na střeše kostela sv. Petra z Alkantary v Karviné, známějšího...
14 fotografií
Obnova šikmého kostela svatého Petra z Alkantary v Karviné-Dolech je u konce. Památka po opravě střechy i fasády za sedm milionů korun získala svůj původní historický vzhled. Práce financované z evropských dotací a z výnosů ze vstupného neodstavily chrám z provozu, takže turistická sezona i komentované prohlídky v jednom z nejnavštěvovanějších míst regionu nadále pokračují.

„Památku nyní zdobí původní historické barvy, tedy šedá, bílá a červená. Chrám patří k nejvyhledávanějším kostelům v Moravskoslezském kraji,“ uvedl Ondřej Elbel, mluvčí ostravsko-opavského biskupství.

Stavební firma z kostela začátkem dubna odstranila původní eternitovou krytinu z 90. let, která už překročila svou životnost. Nahradila ji pálená střešní taška typu bobrovka.

„Kostelu se tak vrátila historická podoba doložená archivními fotografiemi a pohlednicemi,“ vysvětlil mluvčí.

Obnova slavného šikmého kostela svatého Petra z Alkantary v Karviné-Dolech je u konce a památka po opravě střechy i fasády za sedm milionů korun získala svůj původní historický vzhled.
Obnova slavného šikmého kostela svatého Petra z Alkantary v Karviné-Dolech je u konce a památka po opravě střechy i fasády za sedm milionů korun získala svůj původní historický vzhled.
Kostel sv. Petra z Alkantary, neboli šikmý kostel, nyní obepíná lešení. (2. května 2026)
Interiér kostela sv. Petra z Alkantary, který je známější pod názvem šikmý kostel. (2. května 2026)
14 fotografií

Součástí stavebních prací byla také obnova fasády, kterou dlouhodobě poškozuje naklonění stavby způsobené poddolováním, a oprava přilehlých hrobek.

„Kromě nové střešní krytiny jsme obnovili také fasádu kostela, která kvůli nachýlení trpí,“ uvedl vedoucí stavebního odboru Biskupství ostravsko-opavského Václav Kotásek.

Šikmý kostel u Karviné mění barvu. Šedý eternit střídá oranžová bobrovka

Kostel zůstal celou dobu oprav přístupný a pokračovaly v něm pravidelné bohoslužby. Podle spolku Stará Karviná chrám loni navštívilo 16 200 lidí, díky čemuž patří k nejnavštěvovanějším kostelům zapojeným do projektu Otevřené chrámy.

Prohlídky kostela

V době letních prázdnin se komentované prohlídky konají každý pátek, v sobotu a v neděli od 10:00 do 18:00, sezona tam potrvá až do konce října.

„Turistická sezona je v plném proudu,“ uvedla Tereza Ondruszová za spolek Stará Karviná. „O to víc nás těší, že návštěvníci již mohou obdivovat kostel v jeho plné kráse. Prohlídky památky začínají vždy v celou a o půl a není potřeba rezervace.“

Místo šedého eternitu oranžové bobrovky. Šikmý kostel v Karviné promění střechu

Barokní kostel svatého Petra z Alkantary byl postaven v roce 1736 na místě staršího dřevěného kostela svatého Martina, doloženého již v roce 1447.

„V 90. letech minulého století prošel kostel rozsáhlým statickým zajištěním, při němž byl zpevněn železobetonovým prstencem. V posledních letech jeho popularitu výrazně zvýšila románová trilogie Šikmý kostel spisovatelky Karin Lednické,“ připomněl Elbel.

23. února 2025
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Šikmý kostel svítí novotou, po opravě za miliony odhalil své historické barvy

Obnova slavného šikmého kostela svatého Petra z Alkantary v Karviné-Dolech je u...

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