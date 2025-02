Jen čekala, až to skončí, říkají rodiče zbité dívky. Chtějí předejít dalším případům

Právě díky jednomu ze záznamů incidentu vše vyšlo najevo. Nahrávka ukazuje, jak jiné dívky napadenou strkají, kopou do hlavy a buší jí do zad. Chlapci okolo je povzbuzují, zaznívají věty jako „Už má panickou ataku, vidíš?“ nebo „Dokopej ji! Strašně se mi to líbí.“

Matka napadené dívky video zveřejnila na sociálních sítích, případ rezonuje celou obcí a prověřuje jej policie.

Měli jste nějaké signály, že vaše dcera čelí něčemu podobnému?

Matka napadené (redakce totožnost rodičů zná, kvůli dceři si nepřáli zveřejnit jméno): Vůbec jsme to nevěděli. Já jsem to zjistila v pondělí večer, kdy nám starší dcera přeposlala to video. Když jsem ho viděla, zděsila jsem se. Bylo mi zle. Když jsem se na to ptala dcery, všechno to, co ten půlrok musela prožívat, na ni dolehlo, sesypala se. Absolutně si nedovedu představit, v čem musela žít.

Otec: Nevíme, co se tam stalo a proč to bylo. Ale když tři holky útočí na jednu a kolem je veřejný lynč a další děti říkají věci typu „kopni ji“, to už překračuje veškeré meze.

Nejhorší bylo zjištění, že zatímco rodiče byli ve velkém, absolutním šoku, s těmi dětmi to téměř nic nedělalo. Dívaly se, ani to s nimi nehlo.

Mohlo jít o dlouhodobou záležitost?

Matka: Bohužel nevíme.

Otec: Chodí celou dobu do školy ve vedlejší vesnici, ale v Kobeřicích chodí ven a chce se s těmi dětmi také bavit a mít tam kamarády, získat si jejich pozornost. Také jsem pochopil, že na ni tlačili, aby nic neřekla. Dostal jsem teď i video, jak někde stříká sprejem. Sami to půjdeme nahlásit na obec a na vlastní náklady to opravíme. Ale to je věc diametrálně odlišná od fyzického útoku.

Co jste po zhlédnutí videa udělali?

Matka: My jsme poznali dívky, které na ni nejvíc útočily. Ještě ten večer jsme za těmi rodinami jeli. Zazvonili jsme, představili se, vysvětlili, s čím přicházíme, a ukázali to video. První nám řekl, že video je rozmazané, ale jeho dcera se přiznala. Důvodem podle ní bylo, že si naše dcera vymýšlela, že lhala. Nejhorší bylo zjištění, že zatímco rodiče byli ve velkém, absolutním šoku, s těmi dětmi to téměř nic nedělalo. Dívaly se, ani to s nimi nehlo.

Otec: Bylo mi těch rodičů líto. Ale přece se nemůžeme jen tak dívat na to, že ve třinácti někdo někoho mlátí, ponižuje. To může napadanému dítěti zničit celý život. Každý musí být za své činy zodpovědný.

Matka: Některé děti šikanu neustojí a jeden den se třeba nevrátí. Nemohli jsme to nechat být.

Zveřejnění videa spustilo obří odezvu

Jak jste tedy postupovali dál?

Matka: Ještě večer jsem oslovila ředitele kobeřické školy, který mi sdělil, že nám bude nápomocen, ale upozornil nás, že jde především o odpovědnost rodičů. Ráno jsem to poslala starostovi.

Otec: Já jsem mu pak i volal.

Video jste zveřejnili na sociálních sítích. Rozmýšleli jste dlouho?

Matka: Ano. Ale nechceme, aby to zapadlo, a i dcera souhlasila, pokud to pomůže někomu dalšímu. Má to obrovskou odezvu, spustilo se něco neskutečného. Chodí mi zprávy místních maminek, jejichž děti si podobnými věcmi procházejí. Spousta lidí nám posílá jména těch, které na videu poznávají. Údajně v tom parku je nějaký gang, pije se tam, kouří se tam, obecně se o tom ví, ale nikdo to neřeší. Teď nám píšou, že konečně do toho někdo takzvaně hodil vidle.

Otec: Spolupracujeme s policií a rádi bychom na problém šikany upozornili, aby se něco podobného nedělo dalším dětem.

Co teď cítíte?

Matka: Strach o dceru, možná trošku o celou naši rodinu. Také nejistotu, jak to dcera zvládne psychicky. Tlak dětské společnosti bude velký. Teď ani nechodí do školy, ředitel její školy nám nabídl pomoc s postupným návratem.

Sledovali jste podobnou kauzu z Hodonína?

Matka: Viděla jsem to několikrát i s dcerou. Neskutečně to prožívala. Teď už víme proč. Když jsem se jí teď ptala, co při tom útoku dělala, odpověděla, že jen čekala, až to skončí. Že bránit se bylo zbytečné. Neskutečně se jí ulevilo, když to celé mohla říct. Každý se na to dívá z pohledu diváka. Ale z pohledu rodiče, kdy někdo ubližuje vašemu dítěti, to je něco úplně jiného. Je to moje dítě. Půl roku to držela v sobě.

Jak takovým věcem zabránit?

Otec: Mám pocit, že jako společnost jsme teď bezmocní. Otázkou je, jestli není čas v souvislosti s šikanou snížit věk trestní odpovědnosti. Prevence zjevně nefunguje. Neumíme reagovat, dokud se něco nestane. Chtěl bych, aby bylo možné tomu předejít.

Jak?

Otec: Samozřejmě strašně rádi bychom změnili zákon, aby děti byly více zodpovědné za takové jednání, ale to není v našich silách. Rádi bychom využili sociální sítě. Instagram je nejběžnější médium této věkové skupiny dětí. Většina z nich neví, kam zavolat na linku důvěry, ale sociálními sítěmi žijí. Měl by právě tam být prostor, kde se mohou svěřit, popsat situaci, dát fotky. Spoustu influencerů a youtuberů živí vliv, který na děti mají. Mohli by jim to tímto způsobem vrátit zpátky. Pokud by někdo z nich chtěl pomoc svým vlivem, rádi bychom to využili ve prospěch příštích obětí.

Matka: Když děti budou vědět, že taková možnost je, a když by takové sdílení pomohlo jednomu dalšímu dítěti, tak to bude mít smysl.