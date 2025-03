Útoků dětí přibývá, školy hlídají i kamery. Policisté v kraji řeší desítky případů

„V Moravskoslezském kraji evidujeme od 10. ledna 2025 více než padesát případů. Jedná se o širší spektrum jednání. Výhrůžky fyzickým násilím, napadení i případy výhrůžek za užití zbraně,“ uvedla na začátku března policejní mluvčí Soňa Štětínská.

Zda je to více než dřív, nelze zjistit. Policisté statistiku vedou právě od ledna. Kontaktuje je však stále více lidí.

„Oznamovatelé se na policii s těmito případy, včetně šikanózního, obrací stále častěji. Pomáhají sociální sítě a informace o tématu ve veřejném prostoru,“ řekla mluvčí. Na každé oznámení včetně těch na sociálních sítích policie reaguje.

V Kobeřicích na Opavsku i v Krnově události začali prověřovat jako výtržnictví, kobeřický případ se teď ještě rozšířil.

„Opavští kriminalisté zahájili úkony trestního řízení ve věci podezření z přečinu vydírání. To na základě videonahrávky dalšího incidentu,“ informoval policejní mluvčí Jan Segsulka.

Nové video je z loňského července, je asi o měsíc starší než to původní. „Z hlediska oběti se jedná o stejnou osobu. Ostatní figurující osoby však již shodné nejsou,“ doplnil mluvčí.

Ačkoliv se události odehrály venku, reagovaly i školy, do nichž děti z videí chodí. „Když jsme video zachytili, hned jsme to řešili se všemi dětmi, které byly v té skupince,“ popsal ředitel krnovské ZŠ Janáčkovo náměstí Karel Handlíř.

Škola dlouhodobě pracuje na prevenci proti šikaně. „Jsme v programu zaměřeném i na to, že šikana není jen o útočníkovi a oběti, ale i o přihlížejících. Velmi nás mrzí, že útočila naše děvčata a také to, že tam byla spousta pozorovatelů, kteří nezasáhli,“ dodal ředitel s tím, že ve škole děti problémové nejsou.

Vliv škol na děti venku je hodně omezený

„Ve škole pravidla fungují a respektují je. Venku na ně dosah nemáme,“ poznamenal ředitel krnovské školy.

I kobeřická základní škola má preventivní akce v celoročním plánu, další chystá v březnu. „Děti vědí i to, že mají takové věci oznámit. Mimo školu je náročné na ně působit,“ uvedl ředitel Josef Werner.

Prověřit účinnost prevence se tam teď chystá Česká školní inspekce. „U dvou zmíněných škol registrujeme jeden podnět a provedeme orientační inspekční činnost k prevenci rizikového chování. U druhé byla plánovaná inspekční činnost bez ohledu na incident, zde zvažujeme na základě události posun,“ upřesnil náměstek ústředního školního inspektora Karel Kovář.

Ostravské školy kvůli zvyšující se agresi zavádějí dokonce bezpečnostní opatření. „Vnímáme rostoucí agresivitu mezi dětmi a mladistvými jako vážný problém. Loni jsme posílili bezpečnostní opatření na ZŠ Chrjukinova a letos pokračujeme na dalších školách,“ řekl místostarosta obvodu Jih Radim Ivan.

ZŠ Chrjukinova má od září bezpečnostní dveře a na chodbách kamery. Snímají i venkovní prostor. Školu navštěvují děti ze sociálně slabých rodin, objevují se i konflikty rodičů. „Hodně nám pomohlo už jen povědomí, že kamery máme,“ řekl ředitel Vladimír Durčák.

Podle policejního preventisty Tomáše Zbranka je šikana a agrese mezi dětmi problémem druhého stupně základních škol. „Děti od 6. do 9. třídy už dokážou být pánovitější a útoční,“ uvedl.

Velmi důležité je i okolí. „Kdyby to třída nebo skupina dětí nepřijala jako standard, tak se to neděje. Nebo alespoň ne v takové míře. Je to o klimatu ve skupině, třídě i celé škole.“

Psycholožka Ludmila Mrkvicová uvedla, že dětské agrese přibývá a jde o celospolečenský problém. „Slušnost, úcta a respekt se vytratily. Lidé se k sobě chovají neuctivě, agresivně, hrubě a děti to vidí.“

Ty, které útokům přihlížejí, je podle ní neohlásí ze strachu i kvůli obdivu pachatele či touze jím být uznán.

„Každý musí začít sám od sebe, ve své rodině. Děti se učí hlavně nápodobou. Nemůžeme čekat, že někdo vymyslí program, který vše spasí,“ poznamenala. Také podle Tomáše Zbranka je na místě dlouhodobá a systematická práce. „S dětmi a učiteli, ale jde i o problém rodiny a společnosti.“