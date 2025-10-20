Incident se stal letos v září, konkrétní školu policie neuvedla. Žáci prvního ročníku v šatně za přihlížení ostatních napadli staršího spolužáka: nejprve mu sprostě nadávali a pak mu dali několik ran pěstí do hrudníku a do obličeje. Napadený utrpěl lehčí zranění.
Už o hodinu později agresoři pokračovali. Pod pohrůžkou dalšího bití se dožadovali vydání peněz, přičemž vystrašený student jim nechal prohledat svůj batoh i šatní skříňku. Útočníci mu nakonec vzali pět set korun.
|
„Ať se to neopakuje! Máte důtku.“ Školy šikanu zlehčují, nechtějí mít problémy
Ze šikanovaného si zjevně chtěli vytvořit trvalejší zdroj příjmů, takže mu nařídili, ať další den přinese další peníze, jinak ho opětovně zbijí.
„Poškozený vzápětí s kamarádem odešel vše nahlásit vedení školy, které kontaktovalo rodiče a přijalo další opatření,“ uvedl policejní mluvčí Jan Segsulka. Rodiče se pak po dohodě s vedením školy obrátili na policii.
Ta už oba nezvedené studenty obvinila z loupeže, vydírání a výtržnictví.