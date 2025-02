„Dokopej ji! To se mi líbí.“ Policie na Opavsku vyšetřuje děti, které zbily dívku

Ač se událost údajně stala už loni v létě, dozvěděla se o ní matka napadené dívky podle svých slov teprve v pondělí.

„Tak tady jsme došli s naší společností. Obětí je má dcera a určitě spousta nic netušících rodičů pozná svého slušného miláčka. Děkuji osobě, která na videu poznala moji dceru a včera mi to poslala. Nedovedu si vůbec představit, čím si procházela ten půl rok,“ komentovala na Facebooku žena snímek, na kterém do její dcery v parku strkají jiné dívky, bijí ji, jedna se snaží ji i kopnout do hlavy. Napadení přihlíží i několik chlapců.