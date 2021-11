Jídlo i mrtví ptáci. Na sídlišti v Opavě prozkoumali obsah popelnic

Obsah popelnic vysypali a sledovali, co do nich nepatří. Data město využije do budoucna, aby nemuselo zvedat poplatek za svoz.

Pracovníci ručně vytřídili jednotlivé složky přivezené hromady. Otevřeli všechny sáčky a odpad rozdělili na patnáct skupin podle druhu materiálu. Při práci byli oblečení do ochranných obleků, měli rukavice a respirátory.

Skladba odpadu podle odborníků ukázala, že lidé třídí málo. „Přes třicet procent celkového objemu zabírají zbytky z kuchyně. To je podle mě opravdu hodně. Na první pohled jsme viděli, že je tam toho více. Pečivo, také ještě ztuhlé párky z mrazáku,“ sdělil Robin Liška, zástupce společnosti JRK.

Plýtvání potravinami je problém i podle dalšího zástupce společnosti. Ten se na stole ručně probíral vyhozenými věcmi. „Rozdělal jsem sáček s pečivem. Byl nedotknutý, pravděpodobně ho někdo zavázal ještě v obchodě a jídlo nesnědl. Našel jsem neotevřené bonbony, nebyly ani prošlé. Někdo je mohl sníst. Nebo darovat,“ řekl jeden z pomocníků z firmy JRK.

Osm procent z půltunové hromady byly plasty a stejné číslo připadlo také na textil. „Tolik oblečení a bot v běžných popelnicích nekončívá,“ dodal Liška.

Pracovníci společnosti našli také něco, co na sídlišti nečekali. „V hromadě byly i mrtvé bílé holubice. Nepatří tam ani elektronika. Nalezené baterie jsou nebezpečným odpadem. Celá herní konzole také v klasické popelnici skončit neměla,“ podotkl Liška.

Průzkum odpadků je podle odborníků důležitý. V Opavě se uskutečnil poprvé. „Víme, co všechno lidé z městských sídlišť vyhazují. Informace teď využijeme. S městem spolupracujeme dlouhodobě, radíme jak zlepšit odpadové hospodářství. Naším cílem je zvýšit poměr vytříděných věcí a snížit objem komunálního odpadu,“ řekl Liška.

Nádoby na bioodpad i k bytovým domům

Město si záměrně objednalo analýzu odpadků z bytových domů. „Víme, že lidé z rodinných domů třídí více než obyvatelé sídlišť. Není to ale jen tím, že by obyvatelé domů byli při nakládání s odpadem poctivější. Mají více možností, jak třídit,“ uvedl náměstek opavského primátora Michal Jedlička.

Připomněl, že na sídlištích nejsou popelnice na bioodpad. Rodinné domy je přitom k dispozici mají. „Lidé si ke svým domům mohli o speciální popelnice požádat. Na sídlištích jsme je nenabízeli. Příští rok začneme nádoby na rostlinné a živočišné zbytky dávat i tam,“ řekl.

Neseparovaný odpad je pro Opavu drahý. Mohl by zvýšit cenu poplatku za svoz. „Skládkování i svoz jsou stále dražší. Za správně vytříděné složky odpadu přitom ještě mnohdy dostáváme peníze, protože se jedná o vykupované suroviny. Chceme tedy maximálně snížit objem komunálního odpadu v popelnicích,“ řekl Jedlička.