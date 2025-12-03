Hlučín kupuje sídliště OKD s více než pětistovkou bytů, ty pronajme

Žaneta Motlová
  10:23
Poslední kroky k vůbec největšímu majetkovému projektu v novodobé historii města posvětili hlučínští zastupitelé. Město na Opavsku od společnosti Heimstaden Czech odkoupí 527 bytů v 53 bytových domech, a to včetně pozemků a nebytových prostor. Hlučín má za sebou poslední akci, která povede k převodu sídliště OKD do majetku města. Celková hodnota investice čítá 605 milionů korun.

Hlučín odkoupí více než padesát domů s bývalými byty OKD, nyní vlastněné společností Heimstaden. (7. května 2025) | foto: Městský úřad Hlučín

„Toto rozhodnutí patří k největším investicím do budoucnosti města. Tímto krokem vracíme do Hlučína jistotu stabilního a dostupného bydlení pro více než osm set lidí,“ konstatovala starostka Hlučína Petra Tesková.

Na mimořádném jednání zastupitelé schválili materiály týkající se zdrojů financování, ručitelské dohody i zástavního práva k vybraným nemovitostem a také potřebné smlouvy. Celou transakci Hlučín zaplatí ze dvou zdrojů.

Jedním je Státní fond podpory investic, který poskytne městu nevratnou dotaci ve výši 81,2 milionu korun a úvěr 162,4 milionu korun s jednoprocentním úrokem.

Dalších až 362 milionů korun pokryje úvěr od ČSOB s úrokem 4,33 procenta.

Hlučín odkoupí od společnosti Heimstaden přes padesát bytových domů

„Oba úvěry jsou sjednány na 30 let. Obrovským přínosem je částka 81,2 milionu korun v podobě nevratné dotace a více než 162 milionů korun se zvýhodněnou úrokovou sazbou ve výši jednoho procenta,“ uvedl místostarosta Václav Škvain s tím, že za běžné tržní situace by si město získat tak obrovský bytový fond nemohlo dovolit.

Městský bytový fond Hlučína se odkupem více než zdvojnásobí, čtrnáctitisícový Hlučín dosud vlastní asi tři stovky bytů. Nové byty bude spravovat společnost Teplo Hlučín, kterou město plně vlastní. Ta bude úvěry také splácet.

Po schválení všech potřebných materiálů zastupiteli bude následovat podpis kupních smluv, převod financí do notářských úschov a zápis vlastnických práv do katastru.

Modernizace, revitalizace, investice

Pak město plánuje modernizaci bytových domů i okolního veřejného prostoru včetně revitalizace nebytových prostor a investic do zeleně a infrastruktury.

„Převod 53 bytových domů je logisticky i technicky náročný úkol, ale máme připravený plán převzetí správy, kontrol i potřebných oprav. Chceme, aby nájemníci změnu pocítili pozitivně. Ve kvalitnější správě, servisu a postupné modernizaci domů,“ popsal jednatel společnosti Teplo Hlučín Petr Rončka.

Zmínil, že se počítá s investicemi do energetických úspor, revitalizace veřejných prostor i obnovy nebytových jednotek. „Vše budeme financovat z výnosů z nájemného.“

Byty jsou aktuálně obsazeny z 98 procent a žije v nich 860 nájemníků. Hlučín chce 275 bytů pronajímat v režimu regulovaného nájemného nízkopříjmovým domácnostem, seniorům a lidem se zvláštními potřebami. Dalších 252 bytů pak v režimu obvyklého nájemného stávajícím nájemníkům a dalším.

Kupované bytové domy stojí v severní části Hlučína, v lokalitě známé jako sídliště OKD. Město využilo situace, kdy se společnost Heimstaden zbavuje majetku z okrajových lokalit, jejichž správa je kvůli vzdálenosti méně efektivní, a hodlá si naopak upevnit pozici dominantního pronajímatele v oblastech, jako je Ostrava, Havířov či Frýdek-Místek.

„Je to pro nás dosud nejvýznamnější prodej v rámci českého portfolia, zejména protože se jedná o prodej obci. Rádi bychom poděkovali radnici za efektivní a plodnou spolupráci,“ uvedla mluvčí Heimstadenu Kateřina Piechowicz.

