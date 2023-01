Recidivista dostal za šibenici před domem hejtmana půl roku, ve vězení už sedí

Soudní jednání se konalo v nepřítomnosti obžalovaného, k senátu hovořil prostřednictvím videokonference z věznice v jihomoravské Kuřimi.

„To, co jsem udělal, byla blbost, ale zpátky se to už bohužel nedá vrátit,“ řekl muž, který dříve žil v Ostravě. Se svou vinou souhlasil, dokonce i se zpřísněním kvalifikace na trestný čin vyhrožování s cílem působit na úřední osobu.

Podle spisu loni 29. ledna po 17. hodině zastavily u domu hejtmana Ivo Vondráka v obci nedaleko Ostravy dva automobily údajně přijíždějící z některé z demonstrací proti covidovým opatřením.

Majetkové delikty i výtržnosti

Lidé z nich před plot domu umístili 140 centimetrů vysokou dřevěnou šibenici s oprátkou a nápisem „vlastizrádce“. Dále tam například byl obrázek figurky oběšence a nápis vinící politiky z korupce a genocidy kvůli opatřením v době covidové pandemie. Na šibenici dokonce byly i stopy krve.

Na šibenici našli kriminalisté otisky, které patří Vojtěchu Zdráhalovi. Ten se přiznal, ale další lidi jmenovat odmítl. Je tedy možné, že hlavní organizátor ušel trestu, protože se další pachatele nepodařilo vypátrat.

Zdráhalovi by nejspíše i vzhledem k plnému přiznání hrozila maximálně podmínka, zřejmě by soud vydal jen trestní příkaz bez veřejného jednání věci. Jenže Zdráhal až do letošního listopadu sedí ve vězení za předchozích několik trestných činů, ponejvíce za výtržnosti. Ačkoliv dostal alternativní tresty spočívající například v zákazu konzumace alkoholu a nutnosti se hlásit pravidelně na úřadech, na nic z toho nedbal a proto musel do vězení.

Soudní omezení vždy ignoroval

Tak se stalo i v předchozích případech, muž má čtyři záznamy v trestním rejstříku, například byl za majetkové trestné činy a výtržnosti na sportovních utkáních sice podmínečné propuštěn, ale všechna nařízení ve zkušební době ignoroval. „Nelze proto jinak, než vynést nepodmíněný trest,“ poznamenala soudkyně.

Zdráhal si ponechal lhůtu na případné odvolání, státní zástupce se této možnosti vzdal.

Jednání se hejtman Vondrák nezúčastnil, nepřišla ani jeho manželka. „Já to beru jako politik, jsem na vyhrožování zvyklý, ale všichni si musí uvědomit, jak velký dopad to má i na rodinu. V tomto případě výrazně větší na mou ženu než na mě,“ řekl po činu hejtman Vondrák s tím, že dopadení pachatele je signál, že nelze jen tak beztrestně někomu vyhrožovat šibenicí.