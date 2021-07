Horské busy mají obcím ulevit od aut, nejvíce se plní v Jeseníkách

Přesněji řečeno o víkendech a svátcích, kdy speciální linky vyjíždějí. „Očekávali jsme, že právě tato linka bude nejvytíženější,“ uvedl Miroslav Slaný, mluvčí společnosti Z-group Bus.

V Beskydech tato společnost vypravuje shuttle busy mezi Malenovicemi a Sepetnou a mezi Ostravicí a Starými Hamry, kde je na Gruni zřízena nová zastávka. Linku na Sepetnou využívá denně zhruba stovka lidí. Slabší zájem je o autobusy na Gruň, ty zatím obslouží přibližně 40 cestujících denně.

Služba může ulevit automobilovou dopravou zatíženým turistickým cílům, i proto ji podporuje kraj. „Je to ohleduplná volba jak k místním, tak k přírodě. Návštěvníci se zároveň vyhnou nervy drásajícímu hledání parkovacího místa v turisticky oblíbených lokalitách,“ vysvětlil náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jan Krkoška.

Starostové beskydských obcí se shodují, že každou snahu o zlepšení dopravní situace vítají. I proto se k projektu také připojili.

Turistů, kteří se vydávají do hor, je totiž i letos spousta. „Podle množství lidí v obchodě, odpadků a aut bych dokonce řekla, že jich oproti minulému rokům zase přibylo,“ uvedla starostka Starých Hamrů Eva Tořová. „Na druhou stranu se podle mých informací s provozem shuttle busů trochu zmírnil provoz přímo na Gruň.“

Eva Tořová podotýká, že službu využívají nejen turisté, ale také místní. To z dosavadních zkušenosti potvrzují i zástupci dopravní společnosti. „Dříve například v Karlově nebo na Starých Hamrech nebyly některé lokality o víkendech obsluhovány autobusy vůbec,“ vysvětluje oblastní ředitele Z-Group bus Jan Širc.

Starostka: Stále je to hlavně o přístupu lidí

Zástupci obcí, dopravce a kraje budou po třech měsících vyhodnocovat efekt speciálních linek. „Jsme domluveni, že se všichni v říjnu sejdeme. Pokud bychom dospěli k závěru, že autobusy situaci pomáhají, mohlo by se uvažovat o provozu linek nejen o víkendech a svátcích, ale i ve všedních dnech,“ podotkla starostka Ostravice Pavlína Stankayová.

Podle ní se ale bude muset v první řadě změnit myšlení některých turistů. „Můžeme jim nabízet různé alternativy. Ale je to především o lidech, aby byli ohleduplní, nechali auto na záchytném parkovišti a pak nasedli na autobus,“ podotkla Stankayová.

Provoz beskydských shuttle busů je zatím naplánován do konce září. Na Ovčárnu v Jeseníkách má speciální linka zajíždět až do konce roku. Turisté za svezení zaplatí od 15 do 40 korun. Kraj na provoz shuttle busů přispěl 200 tisíci, obce dodaly 10 tisíc korun. „Očekáváme, že další peníze vybereme na tržbách od cestujících, které nám pomohou dokrýt náklady na provoz těchto linek. Do projektu jsme šli s rizikem, že v případě nízkých tržeb by projekt skončil ve ztrátě. Nicméně my projektu věříme a očekáváme, že zájem cestujících bude dostatečný na to, abychom skončili v zisku,“ dodal Miroslav Slaný.