Severní spoj uleví přetíženým ulicím, námitky kvůli Turkovu jsou vypořádány

Darek Štalmach
  11:40
Dlouho připravovaný Severní spoj v Ostravě získal pravomocné územní rozhodnutí, což otevírá cestu k propojení Poruby s dálnicí D1 a odlehčení přetížených komunikací. Po vypořádání námitek týkajících se přírodní památky Turkov začíná město s krajem vykupovat pozemky a projektovat, přičemž realizace je reálná kolem roku 2028.
Fotogalerie4

Šestikilometrový úsek dálnice D1 z Bohumína na státní hranici s Polskem, kde na něj navazuje dálnice A1. | foto: ŘSD

Severní spoj, jedna z nejdůležitějších dopravních staveb v Ostravě, se tak posunul o výrazný krok blíž k realizaci. Komunikace má propojit Porubu, Martinov a Třebovice s Mariánskohorskou ulicí, dálnicí D1 a centrem města.

Pro město je to důležitý posun. Ještě před několika lety totiž příprava stavby narazila na zamítnutí žádosti o vydání územního rozhodnutí.

Severní spoj nemá územní rozhodnutí, Ostrava neřešila připomínky

Rozhodování tehdy po zásahu ministerstva pro místní rozvoj převzal Krajský úřad Olomouckého kraje. Ten žádost v roce 2022 nejprve zamítl, ministerstvo však později rozhodnutí zrušilo a vrátilo věc k novému projednání.

Nyní už je podle ostravského primátora Jana Dohnala situace jiná. „Získali jsme územní rozhodnutí, protože jsme vypořádali všechny připomínky a překonali všechna odvolání. Rozhodnutí už nabylo právní moci,“ konstatoval primátor.

Dálnice a přetížené mosty

Severní spoj má městu přinést další kapacitní napojení Poruby na dálniční síť i na centrum Ostravy. A pomoci by měl i řidičům přijíždějícím z Hlučínska, kteří dál míří do Ostravy třeba přes přetížené Svinovské mosty.

Podle zastánců stavby by měl spoj ulevit hlavně přetíženým tahům, především ulicím Opavská a Rudná. Právě po nich dnes projíždí velká část dopravy mezi Porubou, centrem města a dálnicí.

Mapa odhadu dopravního zatížení Svinovských mostů v roce 2035, pokud by nebyl Severní spoj postaven.

Navrhované řešení v okolí Přírodní památky Turkov, která byla hlavním problémem celé stavby.

Mapa, která dokládá, jak by to vypadalo, pokud by se Severní spoj postavil.

Odpůrci záměru naopak dlouhodobě upozorňují na možné dopady do okolí přírodní památky Turkov a také na změny v území u řeky Opavy.

Přírodní památka

Dokumentace EIA se proto zabývala mimo jiné dopady na hluk, ovzduší, veřejné zdraví, vodní režim, biologickou rozmanitost či migraci živočichů. Samotný Turkov byl jedním z nejcitlivějších bodů přípravy.

Podle Dohnala byly i tyto připomínky v územním řízení vypořádány. „Co se týče Turkova, správní orgán nám dal za pravdu, že řešení navržené dopravním projektantem bylo správné,“ uvedl k výhradám primátor.

Úpravy se podle něj týkaly také napojení u Martinovské ulice. „Došlo tam k drobným přeprojektováním, například k posunutí autobusových zastávek a doplnění protihlukových stěn v návrhu. I tento návrh správní orgán pustil dál,“ doplnil Dohnal.

Ostrava dostala pokutu za Severní spoj, město se brání žalobou

Získání územního rozhodnutí ale ještě neznamená okamžité zahájení stavby. Město a kraj nyní čeká další projektová a majetková příprava.

„Začneme vykupovat pozemky a připravovat realizační dokumentaci pro provedení stavby. To jsou věci, které se dají zvládnout zhruba v horizontu dvou let,“ naznačil další plány ostravský primátor. „Troufnu si říct, že v roce 2028 by Severní spoj mohl být projekčně a majetkově připravený k realizaci.“

Investice města i kraje

Samotnou stavbu by podle primátora nemělo platit město. „Není to investice města, je to plánovaná investice kraje. Předpokládám, že kraj si pomůže i státním rozpočtem,“ uvedl Dohnal.

Ostrava má podle něj nést náklady na dosavadní projektovou přípravu a výkupy pozemků. O podílu na financování realizační dokumentace město s krajem ještě jedná.

„Realizaci jako takovou by měl hradit kraj ze svého rozpočtu, případně z externích peněz. Předpokládám, že tam bude nějaká dotace ze státního rozpočtu,“ doplnil primátor.

Pokud se podaří dokončit výkupy pozemků a projektovou dokumentaci, mohla by být stavba podle nynějšího odhadu připravena k zahájení v roce 2028.

