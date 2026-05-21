Severní spoj, jedna z nejdůležitějších dopravních staveb v Ostravě, se tak posunul o výrazný krok blíž k realizaci. Komunikace má propojit Porubu, Martinov a Třebovice s Mariánskohorskou ulicí, dálnicí D1 a centrem města.
Pro město je to důležitý posun. Ještě před několika lety totiž příprava stavby narazila na zamítnutí žádosti o vydání územního rozhodnutí.
Rozhodování tehdy po zásahu ministerstva pro místní rozvoj převzal Krajský úřad Olomouckého kraje. Ten žádost v roce 2022 nejprve zamítl, ministerstvo však později rozhodnutí zrušilo a vrátilo věc k novému projednání.
Nyní už je podle ostravského primátora Jana Dohnala situace jiná. „Získali jsme územní rozhodnutí, protože jsme vypořádali všechny připomínky a překonali všechna odvolání. Rozhodnutí už nabylo právní moci,“ konstatoval primátor.
Dálnice a přetížené mosty
Severní spoj má městu přinést další kapacitní napojení Poruby na dálniční síť i na centrum Ostravy. A pomoci by měl i řidičům přijíždějícím z Hlučínska, kteří dál míří do Ostravy třeba přes přetížené Svinovské mosty.
Podle zastánců stavby by měl spoj ulevit hlavně přetíženým tahům, především ulicím Opavská a Rudná. Právě po nich dnes projíždí velká část dopravy mezi Porubou, centrem města a dálnicí.
Mapa odhadu dopravního zatížení Svinovských mostů v roce 2035, pokud by nebyl Severní spoj postaven.
Odpůrci záměru naopak dlouhodobě upozorňují na možné dopady do okolí přírodní památky Turkov a také na změny v území u řeky Opavy.
Přírodní památka
Dokumentace EIA se proto zabývala mimo jiné dopady na hluk, ovzduší, veřejné zdraví, vodní režim, biologickou rozmanitost či migraci živočichů. Samotný Turkov byl jedním z nejcitlivějších bodů přípravy.
Podle Dohnala byly i tyto připomínky v územním řízení vypořádány. „Co se týče Turkova, správní orgán nám dal za pravdu, že řešení navržené dopravním projektantem bylo správné,“ uvedl k výhradám primátor.
Úpravy se podle něj týkaly také napojení u Martinovské ulice. „Došlo tam k drobným přeprojektováním, například k posunutí autobusových zastávek a doplnění protihlukových stěn v návrhu. I tento návrh správní orgán pustil dál,“ doplnil Dohnal.
Získání územního rozhodnutí ale ještě neznamená okamžité zahájení stavby. Město a kraj nyní čeká další projektová a majetková příprava.
„Začneme vykupovat pozemky a připravovat realizační dokumentaci pro provedení stavby. To jsou věci, které se dají zvládnout zhruba v horizontu dvou let,“ naznačil další plány ostravský primátor. „Troufnu si říct, že v roce 2028 by Severní spoj mohl být projekčně a majetkově připravený k realizaci.“
Investice města i kraje
Samotnou stavbu by podle primátora nemělo platit město. „Není to investice města, je to plánovaná investice kraje. Předpokládám, že kraj si pomůže i státním rozpočtem,“ uvedl Dohnal.
Ostrava má podle něj nést náklady na dosavadní projektovou přípravu a výkupy pozemků. O podílu na financování realizační dokumentace město s krajem ještě jedná.
„Realizaci jako takovou by měl hradit kraj ze svého rozpočtu, případně z externích peněz. Předpokládám, že tam bude nějaká dotace ze státního rozpočtu,“ doplnil primátor.
Pokud se podaří dokončit výkupy pozemků a projektovou dokumentaci, mohla by být stavba podle nynějšího odhadu připravena k zahájení v roce 2028.