Severní spoj v Ostravě má další problém kvůli dvěma správním žalobám

Kvůli podaným žalobám stále není jisté, zda se bude Severní spoj stavět podle původního plánu. Jedná se o mnoho let očekávanou komunikaci, která má propojit Mariánské Hory a dálnici D1 s Porubou a pomoci vyvést z města i automobily mířící na Hlučínsko.
Rozhodnutí ministerstva pro místní rozvoj (MMR) v odvolacím řízení o umístění stavby, které umožnilo pokračovat v další přípravě Severního spoje, napadli odpůrci projektu u soudu.
MMR na dotaz ïDNES.cz potvrdilo, že dvě správní žaloby proti jeho rozhodnutí z konce dubna letošního roku projednává olomoucká pobočka Krajského soudu v Ostravě.
„Ministerstvo je přesvědčeno, že při vydání napadených rozhodnutí postupovalo v souladu s právními předpisy. V soudním řízení bude předkládat argumenty na podporu zákonnosti svého postupu a poskytovat soudu potřebnou součinnost,“ komentovala žalobu tisková mluvčí ministerstva Veronika Lukášová.
Severní spoj má vytvořit nové kapacitní propojení Poruby a severozápadní části Ostravy s Mariánskými Horami a dálnicí D1 a zároveň odvést část dopravy z dnešních přetížených komunikací. O jeho výstavbě se v Ostravě mluví řadu let, příprava se ale opakovaně protahuje.
Spor se vede mimo jiné i o přírodní památku Turkov, jejímž okolím navrhovaná trasa vede.
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Žaloby podle ministerstva podali účastníci předchozího správního řízení, fyzické i právnické osoby, včetně spolku Prosíme, přemýšlejme. Proti stavbě se už dříve vymezovali třeba i obyvatelé domu na Martinovské ulici, v jehož těsné blízkosti má Severní spoj končit.
Hluk, vibrace a dopady na bydlení
Mezi hlavní výhrady obyvatel patřily obavy z hluku, vibrací a dalších dopadů nové komunikace na bydlení. Ministerstvo proto v odvolacím řízení doplnilo do podmínek stavby mimo jiné požadavek na aktualizovanou hlukovou studii nebo vyhodnocení vibrací v domě.
Spolek Prosíme, přemýšlejme do uzávěrky odpovědi na dotazy redakce neposlal. Už v odvolacím řízení ale mimo jiné namítal nesoulad územního rozhodnutí s projektovou dokumentací, způsob posouzení vlivů stavby na životní prostředí či závazná stanoviska ke kácení stromů.
Výhrady měl také k vedení správního řízení a namítal podjatost úředníků Moravskoslezského kraje.
Podle MMR se nynější námitky v žalobách převážně shodují s těmi, které už ministerstvo řešilo při odvolacím řízení.
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Podání žalob ale přípravu stavby zatím nezastavilo. „Samotné podání správní žaloby nemá automaticky odkladný účinek. Případný dopad na další přípravu či realizaci stavby závisí na rozhodnutí soudu,“ vysvětlila Veronika Lukášová.
Podobně to vidí i vedení Ostravy. „Žaloba nemá odkladný účinek, pokračujeme dál,“ konstatoval ostravský primátor Jan Dohnal.
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Vedení Poruby má ale z dalšího zdržení i tak obavy. „Pro Porubu je Severní spoj zásad ní stavbou, na kterou všichni čekáme spoustu let. Každý, kdo se v špičce potřebuje dostat do centr nebo na dálnici, ví, o čem se mluví,“ uvedl mluvčí obvodu Martin Otipka s tím, že soudní spor může znamenat další komplikace. „Může to znamenat další zdržení a další měsíce a možná i roky zbytečných kolon navíc.“
Význam Severního spoje pro značnou část Poruby ukazují i dopravní modely z dokumentace EIA.
Pro rok 2035 například na třídě 17. listopadu mezi Podroužkovou a Průběžnou se při existenci Severního spoje počítá s necelými 11,8 tisíce vozidel denně, bez nové komunikace by jich tam podle modelu projíždělo téměř 16,7 tisíce, tedy zhruba o 42 procent více.
Jak velký vliv budou mít nynější žaloby na další harmonogram příprav, zatím není jasné. MMR odmítlo odhadnout, jak dlouho může soudní řízení trvat. Současně ministerstvo považuje své dubnové rozhodnutí za nadále platné a účinné, pokud soud nerozhodne jinak