Stopka až do konce roku. V lesích kvůli podmáčení platí zákazy vstupu

Hrozící pády stromů či sesuvy půdy, to jsou důvody, proč se zejména v Jeseníkách po předcházejících extrémních deštích nedoporučuje vstup do lesů. Na řadu měsíců je uzavřená stezka Bílá Opava, zákazy vstupu platí i do parků či na hřbitov. V Beskydech je situace mnohem lepší.