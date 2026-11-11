Archiv ukázal unikát: 600 let starou listinu s nejstarší ostravskou pečetí

Archiváři vytáhli z depozitáře na jediný den vzácný originál pergamenové listiny s přivěšenou pečetí s vyobrazením osedlaného koně, který je dodnes symbolem města.
„Od vzniku této pečeti uplynulo přesně šest století. Jedná se o první dochovaný znak Moravské Ostravy ve tvaru koně,“ uvedla ředitelka Archivu města Ostravy Hana Šústková.
Listina datovaná 11. listopadem 1426 je dlužním úpisem a zástavou. Šlo o to, že šlechtičtí bratři Vavřinec ze Šonova a jeho bratr Mikuláš, majitelé Čertovy Lhoty v dnešních Mariánských Horách, si půjčili od ostravského měšťana Boze Mertena padesát kop českých grošů a písemně se zavázali dluh vyrovnat nejpozději do čtyř let. Jinak měla připadnout ves Čertova Lhota se vším všudy jemu nebo jeho potomkům.
Podle Šústkové jde také o jeden z nejstarších dokladů fungování městské samosprávy v Moravské Ostravě.
„Listina psaná v němčině má mimořádný význam také proto, že uvádí představitele tehdejší městské správy, kteří právní úkon dosvědčili,“ vysvětlila Šústková.
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Za sto let archiv získal písemnosti, jež by v řadě sahaly od Karoliny po Svinov
Pečeti jsou na listině tři. Dvě menší jsou od šlechticů a třetí je města, které bylo svědkem půjčky.
„Z toho, že měšťan byl schopen půjčit poměrně vysokou částku šlechtě, a také z velikosti městského pečetidla usuzuje, že Moravská Ostrava byla v té době soběstačným, hrdým a sebevědomým městem,“ doplnila ředitelka.
Odkaz budoucím generacím
Lidé mají vzácnou možnost prohlédnout si jednu z nejvzácnějších listin, které ostravský archiv uchovává, pouze 11. listopadu odpoledne.
„Normálně je tento pergamen trvale uložený v depozitáři v našem archivním trezoru, kde je speciálně udržována teplota a klima, aby zůstal zachován pro budoucí generace,“ podotkla ředitelka. Originál byl předtím vystaven před mnoha desetiletími a další příležitost podle Šústkové hned tak nebude.
Možností, proč se ve znaku Ostravy ocitl právě osedlaný kůň, je více. Podle jedné z pověstí pomohl zachránit město při obléhání nepřáteli.