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Archiv ukázal unikát: 600 let starou listinu s nejstarší ostravskou pečetí

Petra Sasínová
  15:20
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Archiv města Ostravy na pouhé čtyři hodiny vystavil pergamenovou listinu s...

Archiv města Ostravy na pouhé čtyři hodiny vystavil pergamenovou listinu s nejstarší ostravskou pečetí, která je stará přesně 600 let. Vznikla 11. listopadu 1426. (11. listopad 2026) | foto: Jan SmekalMAFRA

Archiv města Ostravy na pouhé čtyři hodiny vystavil pergamenovou listinu s...
Archiv města Ostravy na pouhé čtyři hodiny vystavil pergamenovou listinu s...
Archiv města Ostravy na pouhé čtyři hodiny vystavil pergamenovou listinu s...
Archiv města Ostravy na pouhé čtyři hodiny vystavil pergamenovou listinu s...
8 fotografií
Ostravští archiváři dnes vystavili pergamenovou listinu z 11. listopadu 1426, která obsahuje vůbec nejstarší dochované vyobrazení dnešního symbolu města – osedlaného koně. Šest set let starý dlužní úpis představuje nejen vzácnou památku s městskou pečetí, ale také jeden z nejvýznamnějších dokladů o fungování tehdejší ostravské samosprávy.

Archiváři vytáhli z depozitáře na jediný den vzácný originál pergamenové listiny s přivěšenou pečetí s vyobrazením osedlaného koně, který je dodnes symbolem města.

„Od vzniku této pečeti uplynulo přesně šest století. Jedná se o první dochovaný znak Moravské Ostravy ve tvaru koně,“ uvedla ředitelka Archivu města Ostravy Hana Šústková.

Listina datovaná 11. listopadem 1426 je dlužním úpisem a zástavou. Šlo o to, že šlechtičtí bratři Vavřinec ze Šonova a jeho bratr Mikuláš, majitelé Čertovy Lhoty v dnešních Mariánských Horách, si půjčili od ostravského měšťana Boze Mertena padesát kop českých grošů a písemně se zavázali dluh vyrovnat nejpozději do čtyř let. Jinak měla připadnout ves Čertova Lhota se vším všudy jemu nebo jeho potomkům.

Archiv města Ostravy na pouhé čtyři hodiny vystavil pergamenovou listinu s nejstarší ostravskou pečetí, která je stará přesně 600 let. Vznikla 11. listopadu 1426. (11. listopad 2026)
Archiv města Ostravy na pouhé čtyři hodiny vystavil pergamenovou listinu s nejstarší ostravskou pečetí, která je stará přesně 600 let. Vznikla 11. listopadu 1426. (11. listopad 2026)
Archiv města Ostravy na pouhé čtyři hodiny vystavil pergamenovou listinu s nejstarší ostravskou pečetí, která je stará přesně 600 let. Vznikla 11. listopadu 1426. (11. listopad 2026)
Archiv města Ostravy na pouhé čtyři hodiny vystavil pergamenovou listinu s nejstarší ostravskou pečetí, která je stará přesně 600 let. Vznikla 11. listopadu 1426. (11. listopad 2026)
8 fotografií

Podle Šústkové jde také o jeden z nejstarších dokladů fungování městské samosprávy v Moravské Ostravě.

„Listina psaná v němčině má mimořádný význam také proto, že uvádí představitele tehdejší městské správy, kteří právní úkon dosvědčili,“ vysvětlila Šústková.

Za sto let archiv získal písemnosti, jež by v řadě sahaly od Karoliny po Svinov

Pečeti jsou na listině tři. Dvě menší jsou od šlechticů a třetí je města, které bylo svědkem půjčky.

„Z toho, že měšťan byl schopen půjčit poměrně vysokou částku šlechtě, a také z velikosti městského pečetidla usuzuje, že Moravská Ostrava byla v té době soběstačným, hrdým a sebevědomým městem,“ doplnila ředitelka.

Odkaz budoucím generacím

Lidé mají vzácnou možnost prohlédnout si jednu z nejvzácnějších listin, které ostravský archiv uchovává, pouze 11. listopadu odpoledne.

„Normálně je tento pergamen trvale uložený v depozitáři v našem archivním trezoru, kde je speciálně udržována teplota a klima, aby zůstal zachován pro budoucí generace,“ podotkla ředitelka. Originál byl předtím vystaven před mnoha desetiletími a další příležitost podle Šústkové hned tak nebude.

Možností, proč se ve znaku Ostravy ocitl právě osedlaný kůň, je více. Podle jedné z pověstí pomohl zachránit město při obléhání nepřáteli.

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