Stroje památkově chráněné textilky po požáru opravují bývalí zaměstnanci

Národní kulturní památka vyhořela v prosinci 2017. Popelem lehla její nejvzácnější část - dílna vzorkovny, jež se zachovala, jako by se tam zastavil čas. Nitě ve strojích, vzorníky v regálech, diplomy na stěnách, rozložené účetní knihy. Byla evropským unikátem, drtivá většina věcí ale shořela. Původní stroje teď obnovují jejich bývalí mechanici a seřizovači.

„Čistíme stroje od pozůstatků požáru a stavebních oprav a renovujeme je do takzvaného pohledového stavu. Než dílna vyhořela, byly všechny funkční, ale poškození především elektronických součástek je tak velké, že uvést je zpátky do chodu by bylo velké sousto,“ popisuje Jiří Šurman, jeden z trojice někdejších mechaniků, kteří s obnovou pomáhají.

Textilka Karnola Továrna na vlněné zboží Alois Larisch a synové v Krnově vznikla v roce 1861. Její areál se postupně rozrůstal.

V Karnole strávil celý život. „Přímo na těchto stavech jsem se vyučil,“ líčí Šurman s tím, že postupně vystřídal různé technické pozice, pracoval jako seřizovač i mistr. „Po průmyslovce jsem dělal vedoucího výroby Karnoly,“ doplňuje.

Od vyučení pracovali v krnovské textilce všichni tři. „Já jsem tady naproti dělal vedoucího provozu,“ ukazuje oknem na nedalekou budovu Josef Vojkůvka. Rudolf Klimenko zase pracoval v takzvané generálce – dílně, kam se čas od času každý stroj přivezl rozebraný, aby prošel celkovou kontrolou, a pak se zase mohl vrátit do provozu.

Zpráva o požáru Karnoly a její vzácné dílny vzorkovny trojici mužů šokovala, a tak se domluvili, že přiloží ruku k dílu. „Když jsme viděli, v jakém stavu dílna je, na fotbale u piva jsme se my tři sedmdesátníci domluvili, že se do toho pustíme,“ říká Josef Vojkůvka.

K poškozeným tkalcovským stavům, takzvaným švábkám, poprvé zamířili loni v lednu při přípravě dílny pro její stavební obnovu. Stroje jsou tak velké a těžké, že musely zůstat na svých místech, jejich přesun bez vybourání stěn nebyl možný a stavební práce musely přečkat zabedněné a zakryté plachtou. „Nahrubo jsme je předtím očistili,“ vzpomíná Vojkůvka.

Teď od poloviny dubna chodí trojice do Karnoly znovu. „Jsme tady třikrát týdně – v pondělí, úterý a ve středu od osmi do dvanácti. A máme toho až nad hlavu,“ líčí Vojkůvka, zatímco ocelovým kartáčem čistí nečistoty z kovových částí tkalcovských stavů. „Když vidíme, že je tam něco zapečené a je tam více rzi, použijeme na broušení akuvrtačku. A když ani to nejde, tak špachtli,“ vysvětluje Šurman.

Olejovým sprejem a hadříkem pak jednotlivé součásti muži dočišťují. „Tím odstraníme zbytky rzi. Hadrem to dočistíme tak, že zůstane jen kov,“ popisuje Šurman. Práce jde podle něj lépe, než si představovali. Rozpohybovávají jednotlivé části strojů, obnovují člunky a cívky, na něž později navinou nitě. Chybějící díly doplňují ze skladů textilky.

S nitěmi momentálně pracuje Rudolf Klimenko, který je natahuje mezi takzvané listy tkalcovského stavu. „Ty se pak zavěsí do stavu a podle toho, jaká se do něj dá vzorkovnice, listy se zvedají nahoru a dolů. Někdy dva, někdy tři, někdy pět – a právě to dělá konkrétní vzor tkaniny,“ vysvětluje Klimenko, jak stav pracuje.

Některé části zhruba sto let starých žakárových tkalcovských stavů Schwabe, zvláště v rohu dílny, kde bylo ohnisko požáru, jsou ohořelé. „Dřevěné části stavů se nebudou měnit, jen se očistí. Aby bylo vidět i to, že dílnu zasáhl požár,“ říká Pavel Hanzel z oddělení investic krnovské radnice.

Pracovat na obnově strojů bude trojice bývalých karnoláků do konce října. Stavů je osm, na obnovu čekají i čtyři menší stroje. „V souběhu s tím se obnovují historické vzorníky textilky, což má na starosti paní Jitka Navrátilová, také bývalá zaměstnankyně Karnoly. I to by mělo být letos hotovo,“ popisuje Hanzel budoucnost dílny vzorkovny.

Ta je po kompletní obnově. Nové jsou trámy, nosné konstrukce stropů, omítky i podlahy, okna, dveře a také elektroinstalace. Dřevěné příčky od prostoru dílny dělí dvě původní menší místnosti, sklad matric a denní místnost. Obnova vycházela z dobových fotografií, svědectví i dokumentů. Ničivý požár z prosince 2017 připomíná jen dvojice ponechaných ohořelých sloupů. Opravy za 14,6 milionu korun se uskutečnily loni od března do října.

Budova bývalé přádelny s dílnou vzorkovny byla evropským unikátem. Vše zničil oheň. Po obnově tam vznikne muzejní expozice mapující textilní průmysl v Krnově a okolí. Město Krnov prozatím počítá s příležitostnými prohlídkami.