„Žádná výplata neobejde se bez krveprolití. I tentokrát slavil alkohol v Moravské Ostravě smutné triumfy,“ líčil redaktor novin Duch času.
Popisoval, že ještě za světla byl den po výplatním termínu nalezen na ulici horník Teofil Kurceta zmlácený opilým známým do bezvědomí. Pak se strhla rvačka před známou Bergrovou kořalnou na tehdejším náměstí Františka Josefa, dnes Masarykově náměstí.
Scéna, kterou byt nabídl, byla ta nejhorší, jakou jsem z následků působení alkoholu viděl. V bezmezně zaneřáděné domácnosti tancovalo kolem nás šest těžce opilých, křičících a gestikulujících osob – muž, žena a děti.