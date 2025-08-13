Jak mu mohli nechat řidičák? Zmatený a slabozraký senior jel v protisměru

„On se rozhodl skončit s životem,“ komentuje na videu hlas starostky Albrechtic Jany Murové nebezpečnou jízdu řidiče, který ve středu na Bruntálsku vjížděl protijedoucím autům, autobusům i kamionům do cesty, zrychloval nad povolenou rychlost a ohrožoval ostatní na životě. Řidič vozu Škoda Fabie se nakonec ukázal jako zmatený senior. Pečovatelka mu navzdory fyzickým omezením potvrdila způsobilost k řízení, informovala starostka.

„Jedeme z Krásných Louček na Albrechtice. Před námi jede černá fabie, cíleně najíždí řidičům do protisměru,“ informuje Murová policii do telefonu. Nebezpečný řidič se mezitím jen o kousek mine s třemi protijedoucími kamiony a konvojem osobních aut za doprovodu zběsilého troubení překvapených řidičů. Jakmile má cestu uvolněnou, opět se zařadí do protisměru. Tímto stylem pokračuje bezstarostně v jízdě. Jenom pár centimetrů chybí k tomu, aby se s protijedoucími vozy srazil zrcátky.

„Jako kdyby chtěl čelní srážku nebo vozidlo vytlačit,“ sdělila iDNES.cz starostka. V obavách o svoje zdraví a o zdraví ostatních řidičů proto začala čtrnáctiletá dcera jako spolujezdec nebezpečný vůz natáčet, zatímco rodina zavolala na policii.

„Projeli jsme kolem stanice ve městě Albrechticích, nikdo ho nezastavil. Stále jedeme za ním, ale je nutné to auto odstavit. Je zázrak, že se nic nestalo,“ hovoří v pozadí videa starostka s policií. „Nereaguje na troubení, nereaguje na problikávání, na žádné signály. Pokud ho policie nezastaví, tak tady bude škaredá bouračka,“ říká a dodává, že černý vůz nejspíše řídí postarší řidička.

„Očekávala jsem, že policie vozidlo ve městě Albrechticích zastaví, bohužel se tak nestalo,“ pokračovali tedy za řidičem, který v obci snižoval rychlost na 40 km/h a jel v pravém pruhu, zatímco mimo obec jel rychlostí 90 km/h a vjížděl „pod kola“ protijedoucím osobním vozům, kamionům i autobusu.

Černou fabii nebylo možné vybrzdit ani předjet, jelikož by rodinný vůz vytlačil, sdělila Murová. „Věděli jsme, že v Třemešné je zpomalovací semafor,“ pokračovala. Vypočítavě se před ním rozjela, aby naskočila červená. Zmatený řidič se lekl a přibrzdil. Rodina ho poté předjela, aby mu znemožnila v dopravním šílenství pokračovat. Svou zběsilou jízdou ujel černý vůz patnáct kilometrů, porušil spoustu dopravních předpisů a ohrozil životy bezpočtu dalších řidičů.

Senilní, s potížemi se zrakem

Ke svému překvapení z auta nedostali agresivního řidiče, nýbrž zmateného, senilního muže. „Netušil kde je, kam jede. On si myslel, že veze psa do Krnova, přitom jel z Krnova,“ popsala starostka pro iDNES.cz. Podle informací nebyl pod vlivem alkoholu. Rodina poté počkala na policisty, aby s nimi sdílela natočené záběry.

Poslední scéna ve videu zachycuje postaršího pachatele v kostkované košili a pracovních kalhotách. Strážníkovi, který stojí naproti němu, odpovídá zmateně, koktá a jen s obtížemi dá dohromady souvislé slovo.

Podle vyjádření starostky měl šestaosmdesátiletý senior přiřazenou pečovatelku, jež mu navzdory jeho stavu potvrdila způsobilost k řízení motorového vozidla.

„Prý má dokonce obrovské potíže se zrakem,“ informovala Murová iDNES.cz. Někdo s přiznanou speciální péčí, kdo není schopný obstarat běžné domácí činnosti sám, nemůže podle ní být zároveň schopný řídit. „On opravdu mohl udělat spoustu lidí velmi nešťastnými,“ uzavřela rozhovor Murová.

