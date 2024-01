Senátoři chtějí pokračovat dalších šest let, očekávají větší boje

Některé strany kandidáty ještě vybírají, jinde rozhodne Praha.

Náročnější klání než v roce 2018 očekává senátor obvodu č. 68 Opava a současně od roku 1998 starosta Bolatic Herbert Pavera. „Tehdy jsme byli v opozici, nyní jsme součástí vládní pětikoalice, takže je naše pozice složitější,“ našel hlavní rozdíl 66letý místopředseda TOP 09.

Upozornil, že například vládní ekonomická opatření byla nutná a nebylo možné otálet. „Jen se vše nepodařilo lidem někdy dostatečně jasně vysvětlit,“ poznamenal.

Pavera kromě toho, že bude kandidovat v rámci koalice SPOLU, tedy koalice s ODS a KDU-ČSL, připustil, že jedná i o podpoře se STAN a Zelenými, se kterými spolupracoval v minulých volbách. Kdo se Paverovi postaví, není ještě jasné, krajští šéfové dalších stran a hnutí zatím odmítli potvrdit jakákoliv jména.

Hlasovat se bude takřka na celém Opavsku, a to s výjimkou části Hlučínska. Lidé tak půjdou k volbám například v Opavě, ve Vítkově, v Kravařích a v Hradci nad Moravicí.

Rozhodování o nabídce trvalo chvíli

Volby do senátu Termín ještě prezident nevyhlásil, ale lze očekávat, že se volby budou konat na přelomu září a října. V prvním kole budou lidé hlasovat souběžně s krajskými volbami, v druhém pak o týden později. V kraji se uskuteční ve třech obvodech, a to č. 68 Opava, č. 71 Ostrava-město a č. 74 Karviná. Před šesti lety byla účast velmi nízká, například na Karvinsku v 2. kole pouze 13,56 procenta.

První květnový den oslaví senátor a známý horolezec Leopold Sulovský sedmdesátku, to však není pro něj důvod končit v zastupování senátního obvodu č. 71 Ostrava-město. „Od hnutí Ostravak jsem opětovně dostal důvěru a rozhodování trvalo chvíli. Chci pokračovat,“ konstatoval muž, který v roce 1991 jako první Čech vystoupal na vrchol Mount Everestu.

Stále se udržuje v kondici, a jak říká, dvanáct let v Senátu, tedy už dvě volební období, by chtěl završit třetí šestiletkou.

Jeho protikandidáti ještě nejsou zřejmí. Například moravskoslezská SPD sdělila, že sice kandidáta už má, jenže ještě čeká, až ho schválí republikové předsednictvo. Jen komunisté prozradili, že v tomto obvodu bude kandidovat bývalý poslanec Leo Luzar.

Tento obvod zahrnuje jen jižní ostravské části, a to zejména nejlidnatější obvod Jih čítající na osmdesát tisíc lidí. Senátní volby se letos týkají také hlasujících v Polance nad Odrou a v Proskovicích.

Senátorem ano, starostou už ne

V obvodu č. 74 Karviná už tři volby jednoznačně vyhrál starosta Bohumína Petr Vícha (SOCDEM) a chystá se na další obhajobu. A fakt, že do Senátu jezdí už od roku 2006, nebere až tak v potaz.

„Navíc v Senátu mají nyní převahu pravicovější strany, takže je zapotřebí někdo více zleva,“ vysvětlil. Prozradil také, že zatímco v Senátu chce pokračovat, na starostu v komunálních volbách za dva roky už kandidovat nehodlá. „Letos to bude třicet let, co vedu město. Už je čas na změnu,“ podotkl.

Tento obvod zahrnuje kromě Bohumína také Havířov, Orlovou, Petřvald, Rychvald a Dolní Lutyni.