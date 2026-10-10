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Výsledky voleb do Senátu: Karvinsko ovládli Brzyszkowská a Kazík, jinde sčítání vrcholí

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  20:36
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Lenka Brzyszkowská
Nový ředitel Slezského divadla v Opavě Petr Kazík (29. září 2023)
Starostka Ostravy - Poruby a magistrátní náměstkyně Lucie Baránková Vilamová...
Ondřej Šimetka, kandidát na senátora
7 fotografií
Dvojí obhajoba, v jednom případě zcela nová dvojice. Na Karvinsku je sečteno, na Ostravsku a Frýdecko-Místecku sčítání vrcholí a ukazuje se, že ve všech třech obvodech Moravskoslezského kraje se uskuteční druhé kolo senátních voleb.

Definitivní výsledek už znají na Karvinsku. Zabojují tam nováčci, dosavadní senátor Ondřej Feber už nekandidoval. V prvním kole nejlépe obstáli dosavadní starostka Orlové Lenka Brzyszkowská (ANO) s necelými 34 procenty hlasů a ředitel Slezského divadla v Opavě Petr Kazík, kterého volilo 14 procent hlasujících.

Senátora volili lidé v severovýchodní části Karvinska, konkrétně například v Karviné, Orlové, Doubravě, Stonavě či Těrlicku.

Lenka Brzyszkowská
Nový ředitel Slezského divadla v Opavě Petr Kazík (29. září 2023)
Starostka Ostravy - Poruby a magistrátní náměstkyně Lucie Baránková Vilamová chce i do Senátu. (22. prosince 2025)
Ondřej Šimetka, kandidát na senátora
7 fotografií

„Dostala jsem se do druhého kola s velmi slušným výsledkem, takže mohu být spokojená. Prvním kolem to ale nekončí, čeká nás druhé, takže uvidíme, jak to dopadne,“ komentovala svůj úspěch Brzyszkowská.

„Můj volební program je postavený na tom, aby region Karvinska měl své zastoupení i v Praze, a aby se do zdejšího regionu po útlumu těžby vrátila práce. Jestli právě to oslovilo voliče, to je otázka spíše na ně,“ podotkla.

Její budoucí soupeř přiznal, že sčítání bylo napínavé. „Je to pro mne velmi příjemné, ale zároveň to byly obrovské nervy. S těmi třiceti procenty hlasů pro ANO to bylo předem celkem jasné. Ale s dalšími dvěma kandidáty, kteří skončili na třetím a čtvrtém místě, máme velmi podobný počet hlasů, během sčítání byl ten rozdíl chvílemi asi jen o třicet hlasů, takže nebylo jisté, kdo bude nakonec druhý,“ hodnotil výsledek prvního kola Jan Kazík.

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Na Ostravsku prozatím nejlepšího výsledku dosáhl Ondřej Šimetka (ODS), současný senátor za Ostravsko. Sečteno je přes 70 procent okrsků a ve volebním obvodu Ostrava-město, který zahrnuje část Ostravy od Poruby přes Třebovice, Martinov až po Svinov a také některé oblasti Hlučínska, pro něj hlasovalo 46 procent voličů.

Ve druhém kole se mu postaví současná starostka Poruby Lucie Baránková Vilamová (ANO), jež získala 32 procent hlasů. Pokud by ji Šimetka porazil, byl by prvním kandidátem v tomto obvodu, který senátorské křeslo obhájil.

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Ve volebním obvodu Frýdek-Místek je sečteno 92 procent hlasů a ve druhém kole změří síly stávající senátorka Helena Pešatová (STAN), jež si z prvního kola zatím odnáší 35 procent hlasů, a bývalý primátor města Petr Korč (Naše Město FM), pro kterého hlasovalo 32 procent voličů.

Také v tomto obvodu, který zahrnuje západní část frýdecko-místeckého okresu, se ještě nikomu vítězství v senátních volbách nepodařilo zopakovat a Pešatová může být první.

Volební účast je v Ostravě 37,5 procenta, na Frýdecko-Místecku čítala 44 procent a na Karvinsku 29,5 procenta.

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